M2-Einbau-SSD von SanDisk nur für einen Tag zum rekordverdächtigen Tiefpreis

Im heutigen Tages-Deal von MediaMarkt – Start war um 9 Uhr, Ende ist am Sonntagmorgen ebenfalls um 9 Uhr – gibt es eine SSD-Festplatte zum Nach- oder Umrüsten mit ordentlich Rabatt. Es handelt sich um eine interne SanDisk-Platte aus der Ultra 3D Serie mit 1 TB Speicherplatz, die jetzt für nur 69 Euro verkauft wird.

Mit M.2 NvME-Schnittstelle (Non-Volatile Memory Express) ist es eine moderne Festplatte und deutlich schneller im Vergleich zu herkömmlichen SATA-SSDs. In Zahlen: SanDisk verspricht bei der Ultra 3D 1 TB eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 2.400 Megabyte pro Sekunde. Bei der Schreibgeschwindigkeit liefert die Platte bis zu 1.950 MB/s.

Auch bei Saturn gibt es am Samstag ein 24-Stunden-Angebot. Hier sind die beliebten Kopfhörer Bose Headphones 700 für 189 Euro im Angebot (Bestpreis). Am Sonntag wird die SSD bei MediaMarkt als Tagesangebot von einem Wassersprudler-Set der Marke Sodapop abgelöst. Zu welchem Preis ist derzeit noch nicht bekannt.

SSD-Deal bei MediaMarkt: Festplatte auch für die PS5 geeignet

Neben dem Flottmachen von Laptops oder PCs eignen sich SSDs wie die SanDisk Ultra 3D auch zur Speichererweiterung von modernen Konsolen wie der PlayStation 5. Die Sony-Konsole erwartet SSDs mit PCIe-Anschluss und M.2-Schnittstelle – genau das bietet die Festplatte im Angebot.

Die SanDisk Ultra 3D SSD-Festplatte mit M2-Schnittstelle.

→ Schon gewusst: Das unterscheidet eine SSD von anderen Festplatten-Typen

Vor dem Kauf solltest du allerdings genau prüfen, ob das von der zu überholende Endgeräte – etwa ein Notebook, das schneller werden soll – auch über einen freien M.2-Slot verfügt. Lösung in der Not: Für wenig Geld kannst du dir zusätzlich ein passendes Gehäuse mit USB-Verbindungskabel zulegen. Damit machst du aus der internen SanDisk SSD eine externe Festplatte.

Der Preis am Samstag kann sich wirklich sehen lassen. Die aufgerufenen 69 Euro stellen nicht nur den aktuellen Bestpreis dar. So günstig war das optisch kleine, inhaltlich aber große und vor allem schnelle Speichermodul bis auf eine kleine Ausnahme im Januar noch nie, wie die Preishistorie zeigt.

Weitere aktuelle Angebote bei MediaMarkt und Saturn

Ist der Tages-Deal nichts für dich, lohnt sich ein Blick in unsere Angebote-Checks der anderen laufenden Aktionen von MediaMarkt und Saturn. So werfen wir etwa einen Blick ins Saturn-Gutscheinheft und schauen, was die MediaMarkt-Sonderangebote zum 10-jährigen Geburtstag des Online-Shops taugen.