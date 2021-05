Samsung-Deal: Galaxy S21 mit Telekom-LTE für 30 Euro im Monat

In der Tarifwelt von MediaMarkt gibt es das Samsung Galaxy S21 in mannigfaltigen Tarifkombinationen. Eines der aktuellen Angebote gilt noch bis Ende Mai – und offenbart ein richtig gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Samsung Galaxy S21 mit Telekom-LTE für 30 Euro

Im kurzzeitig gültigen Tarif „green LTE 26GB Special“ kostet das S21 glatte 30 Euro Grundgebühr pro Monat. Das Samsung-Flaggschiff kostet dabei einmalig 49 Euro. Der Tarif beinhaltet einerseits die namensgebenden 26 GB LTE-Datenvolumen, außerdem noch eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS in alle Netze sowie die Freenet–Hotspot-Flat für WLAN-Zugangspunkte über den gesamten Globus verteilt. EU-Roaming ist obligatorisch dabei, Vertragspartner bei diesem Tarif ist mobilcom-debitel. Eine Kostenfalle lauert nach der zweijährigen Mindestvertragslaufzeit: Ab dem 25. Monat steigen die Tarifkosten – sofern du nicht kündigst – auf 39,99 Euro monatlich. Generell wird noch eine einmalige Bereitstellungsgebühr von 39,99 Euro fällig. In der 128-GB-Version ist das Galaxy S21 in allen Farben verfügbar – Violett, Weiß, Pink, Grau.

Wählst du die größere 256-GB-Variante, ist die weiße Ausführung aktuell ausverkauft. Das S21 mit mehr Speicher kostet außerdem 99 Euro einmalig – die Tarifkosten bleiben gleich.

Der Deal im Kosten-Check – und die Vodafone-Alternative

Telekom-LTE für 30 Euro im Monat samt Flaggschiff-Smartphone – das klingt erst einmal gut. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass du bei diesem Discount-Tarif zum günstigeren Preis auch einige Abstriche im Vergleich zum Netzbetreiber-Tarif machen musst. So ist die Geschwindigkeit im LTE-Netz auf 21,6 MBit/s gedeckelt, 5G-Zugang gibt es erst gar nicht.

Dennoch muss sich der Tarif-Deal rein von der Kostenseite nicht verstecken: Insgesamt kosten Handy und Vertrag über zwei Jahre 808,99 Euro. Das Galaxy S21 ohne Tarif ist bei MediaMarkt mit 819 Euro bereits leicht teurer. Mit Vertrag ist das Smartphone also günstiger als ohne – zumindest in der 128-GB-Variante und bei MediaMarkt. Der zur Einordnung zu Rate gezogene Effektivpreis ist somit negativ (-41 Cent pro Monat). Immer wieder gibt es auch Händler im Netz, die das S21 rund um die 700-Euro-Marke anbieten. Dann geht die Rechnung nicht mehr so wie beschrieben auf – an dem insgesamt guten Preis-Leistungs-Verhältnis der Kombi aus S21 und Telekom-LTE-Tarif ändert dies jedoch nichts.

→ Angebot hier sichern (endet 31. Mai 2021)

Screenshot des Angebots bei MediaMarkt.

Eine Alternative mit etwas mehr Geschwindigkeit – LTE50 – und einer Netz-Alternative gibt es auch: Mit 15 GB Vodafone-LTE kostet das Galaxy S21 bei MediaMarkt ebenfalls 49 Euro einmalig, monatlich ist das Paket mit 29,99 Euro Grundgebühr sogar um einen Cent günstiger. Es bietet aber auch weniger Datenvolumen.

Mehr zum Galaxy S21 erfährst du bei uns im ausführlichen Datenblatt. Derzeit liegt das Galaxy S21 übrigens auf dem zweiten Rang unseres Leser-Rankings. Vor ihm nur noch der einsame Spitzenreiter, das ebenfalls neue Galaxy A52. Tipp am Rande: Auch das Samsung A52 gibt es mit Vertrag recht günstig bei MediaMarkt – derzeit für monatlich 17,99 Euro samt 10 GB Vodafone-LTE.