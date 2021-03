Das Unlimited-Angebot von mobilcom-debitel endet am Montag, 18 Uhr. Der Deal umfasst den Tarif O2 Free Unlimited Smart. Normalerweise kostet dieser 39,99 Euro und bietet LTE ohne Datenlimit. Wenn du ihn während des Aktionsangebots abschließt, kostet er monatlich über zwei Jahre nur 14,99 Euro. Ein richtiger Tarif-Schnapper, den es optional zum gleichen Preis auch mit voller Flexibilität gibt. Der Tarif ist sowohl mit 24 Monaten als auch flexibel ohne Laufzeit verfügbar.

Mit dabei ist eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS, außerdem gibt es 3 Monate Gratis-Nutzung für den Paywall-Dienst readly gratis on top (nur beim 2-Jahres-Tarif). Die einmal berechnete Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro kannst du dir per SMS zurückerstatten lassen. Bei der Version ohne Laufzeit fällt die 40-Euro-Pauschale jedoch an.

Das Angebot befindet sich auf der Zielgeraden: Auf der Aktionsseite ist ein Countdown bis Angebotsende eingeblendet, laut Anbieter gilt es noch bis 18 Uhr.

Kein leeres Versprechen: Unlimited-Tarif für 15 Euro

Das Angebot klingt zu gut, um wahr zu sein? Teilweise richtig: Der Kompromiss liegt im Speed-Deckel des Tarifs. Der zugrunde liegende O2 Free Unlimited Smart bringt dir alle beschriebenen Vorteile und den Abschied von allen Datensorgen, das ist also kein leeres Versprechen.

Allerdings kannst du das endlose Datenvolumen nicht mit dem Maximalspeed, sondern mit höchstens 10 Mbit/s verbrauchen. Die Upload-Geschwindigkeit ist in diesem Tarif auf maximal 5 MBit/s festgelegt. Angesichts von 200 bis 500 Mbit/s Downloadraten, mit denen die Netzbetreiber sonst werben, klingt das nach einem herben Manko.

Es kommt aber auf die Nutzungsszenarien an. Für Musikstreaming unterwegs sind die 10 MBit/s absolut ausreichend. Die allermeisten Smartphone-Anwendungen kommen mit dieser Datenrate ohne Ruckeln klar, dazu zählt auch einfaches Videostreaming via YouTube, den Mediatheken oder Live-TV-Apps. Engpässe gibt es wenn überhaupt beim hochqualitativen Videostream oder beim Mobile-Gaming, insbesondere in Multiplayer-Modi. Wenn du die SIM-Karte in einem LTE-Router oder dein Handy als mobilen Hotspot einrichtest, können die Endgeräte nur im Rahmen dieser 10 Mbit/s surfen. Hier ist die Kapazität also begrenzt. Je mehr Geräte du in den Hotspot lässt, umso langsamer wird das Internet für den einzelnen.

Interessant ist der Tarif sicherlich auch für jene, die auf der Suche nach einer Zweit-SIM-Karte sind. Hier bietet der O2-Tarif die sorglose Redundanz für die Hauptkarte und kann zum Beispiel dann zurate gezogen werden, wenn du im Hintergrund große Dateien laden willst und die Zeit kein Faktor ist.

Roaming: Unlimited überall?

Das Unlimited-Versprechen bei dem O2-Tarif gilt erst einmal nur für das Inland. Dennoch greift hier selbstverständlich auch die EU-Roaming-Regelung „roam like at home“. Allerdings mit limitierendem Faktor gemäß der eingeführten „Fair-Use-Regelung“. Übersetzt heißt das: Zuhause kannst du unlimitiert surfen, im EU-Ausland stehen dir monatlich rund 21,6 GB zur Verfügung.

Leser berichten uns, dass die Netzbetreiber – insbesondere O2 – bei den Unlimited-Tarifen auch im Ausland recht kulant sind und die Datengrenze tatsächlich nicht scharf schalten. Gesichert ist diese Erkenntnis jedoch nicht. Dazu gilt: Auch wer sich an mobiles Surfen ohne Grenze gewöhnt hat: 20 GB müssen auch im Urlaub erst einmal verbraucht werden.

Kündigung nicht vergessen

Wichtig zu wissen, wenn du die Laufzeit-Variante wählst: Du schließt den Vertrag für 24 Monate ab. Und nur für diese Zeitspanne gilt auch der garantierte Angebotspreis von 14,99 Euro pro Monat. Kündigst du nicht, zahlst du ab dem 25. Monat 34,99 Euro. Obwohl es sich um einen O2-Vertrag im O2-Netz handelt, ist der Vertragspartner bei diesem speziellen Angebot nicht Telefónica selbst, sondern mobilcom-debitel.

Wenn du den Gratis-Zeitraum für readly nutzt, solltest du ebenfalls die Kosten und Kündigungsfristen im Auge haben. Nach den drei Monaten Testlauf kostet der Dienst 9,99 Euro pro Monat, ist aber jederzeit flexibel kündbar.

