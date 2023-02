Netto: Top-Wetterstation zum Spitzenpreis

Wetter-Fans aufgepasst: Wenn du schon immer ganz genau wissen wolltest, was sich draußen vor der Tür meteorologisch abspielt, kannst du jetzt von einem neuen Spitzendeal profitieren. Im Onlineshop von Netto kannst du dir nämlich ab sofort die Bresser Tuya Smart Home 7-in-1 Wetterstation ClimateConnect zum Top-Preis sichern. Das Besondere: Du kannst die Wetterstation so in dein Tuya-fähiges Smart Home integrieren, dass etwa bei Einbruch der Dämmerung automatisch die passenden Lampen eingeschaltet oder bei zu niedrigen Temperaturen ohne weiteres Zutun die Heizungen aktiviert werden.

Profi-Wetterstation bei Netto im Angebot

Über den Außensensor ist die Wetterstation in der Lage, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlagsmenge, UV-Level und Lichtintensität zu messen. Alle gesammelten Messwerte werden auf dem WLAN-fähigen Info-Display dargestellt, das zusätzlich zur aktuellen Uhrzeit und einer Wettervorhersage auf einen Blick auch die aktuelle Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit präsentiert. Per App kannst du bei Bedarf auch von unterwegs auf deinem Smartphone immer auf die aktuellen Wetterdaten bei dir zu Hause zugreifen. Zusätzlich ist es in der App möglich, informative Tages-, Monats- und Jahresgrafiken abzurufen.

Bresser Tuya Smart Home 7-in-1 Wetterstation ClimateConnect

Zu den weiteren nutzbaren Extras gehören unter anderem die Unterstützung von Amazons digitalem Sprachassistenten Alexa und des Google Assistant. So kannst du dann zum Beispiel per Sprachbefehl den in die Basisstation integrierten Wecker stellen. Die Reichweite zwischen Außensensor und Basisstation liegt nach Angaben des Herstellers bei bis zu 150 Metern. Für die Stromversorgung des Außensensors werden drei AA-Batterien benötigt, die Basisstation wird über einen Netzstecker mit Strom versorgt.

Was kostet die 7-in-1- Wetterstation von Bresser?

Kaufen kannst du die 7-in-1 Wetterstation von Bresser im Onlineshop von Netto zu einem Preis von 99,99 Euro; wahlweise in Weiß, Schwarz oder Grau. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt eigentlich bei 179 Euro, du sparst also satte 44 Prozent. Einmalig kommen 2,95 Euro für den Versand dazu. Ein Top-Preis? Absolut! Aber auch Amazon bietet die Wetterstation derzeit für knapp 100 Euro an. Und Versandkosten fallen dort nicht an. Dort läuft die Station sogar unter dem Label „Bestseller Nr. 1“ – sie ist also beliebt und scheint bewährt.