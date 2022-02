Top-Deals bei MediaMarkt: Das sind die 7 besten Angebote im Prospekt

MediaMarkt bewirbt derzeit offensiv die aktuelle „Most Wanted“-Aktion. Blättern wir durch das MediaMarkt-Prospekt – na gut, in Wahrheit klicken wir uns von oben nach unten über die Angebote-Seite im Online-Shop – fällt ein buntes Potpourri an Angeboten und solchen, die es sein wollen, auf. Die Aktion läuft bereits seit einigen Tagen und nähert sich ihrem Ende. Das ist auf den 15. Februar, also kommenden Dienstag, datiert. Mit dabei sind Smartphones, Smart-Home-Geräte und vieles, was wir kurzerhand im Entertainment-Bereich verorten. Außerdem einige Haushalts-Helfer. Bei manchen greift der Schnäppchen-Charakter erst auf den zweiten Blick. Wir haben die 7 besten Angebote herausgesucht.

Doppelt sparen bei Samsung, LGs Testsieger-OLED-TV fast 40 Prozent günstiger

Kombi-Schnäppchen: In der Most-Wanted-Aktion von MediaMarkt sind einige Samsung-Fernseher reduziert. So zum Beispiel der 55 Zoll große Neo-QLED-Fernseher Samsung GQ55QN85A, der auf 999 heruntergesetzt wird (UVP: 1.499 Euro). Kaufst du ihn, kannst du dir von Samsung selbst noch einmal 150 Euro Cashback zurückerstatten lassen und so durch die Hintertür doppelt sparen. Ohne Cashback gibt es etwa den QLED-TV Samsung GQ55Q60A zum Angebotspreis von rund 720 Euro.

Einer der TV-Testsieger bei Stiftung Warentest ist der LG OLED evo mit der Bezeichnung LG OLED55G19LA. Er basiert auf verbesserter OLED-Technologie und kostet beim Hersteller stolze 2.400 Euro. Bei MediaMarkt ist er jetzt reduziert und kostet noch 1.499 Euro.

Einer der besten Fernseher im Test: Der LG OLED Evo mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale.

Tefal OptiGrill: Kontaktgrill rutscht deutlich unter 100 Euro

Und zuletzt ist uns noch ein Haushalts-Tipp in den Angeboten ins Auge gesprungen: Der beliebte Kontaktgrill von Tefal, der OptiGrill GC705D, der dir Bescheid gibt, wenn dein Steak den gewünschten Garpunkt erreicht hat, ist nach einem heftigen Preisrutsch nun beim Top-Preis von 89 Euro angelangt. Einst kostete der clevere Küchenhelfer satte 250 Euro. Zuletzt war er für 105 Euro, dann für 95 Euro erhältlich. Nun also der letzte Satz nach unten auf unter 90 Euro. Großer Vorteil des OptiGrills: Die Kontaktflächen sind herausnehmbar und spülmaschinenfest.

Samsung-Smartwatch wird dank Gratis-Zugabe zum Schnäppchen-Tipp

Im Angebot ist hier die Samsung-Smartwatch Galaxy Watch4 in der Bluethooth-Variante. Die Uhr kostet im neuen Angebot 229 Euro (die 44-mm-Display-Version kostet 249 Euro). Das ist okay, geht aber günstiger (Preisvergleich). Zum Schnäppchen und gleichzeitig zum Fitness-Bundle wird die Sportuhr durch eine Gratis-Zugabe. Du kannst die Uhr bei MediaMarkt nämlich zusammen mit den In-Ear-Kopfhörern Galaxy Buds Live in den Warenkorb legen und bezahlst für die Kopfhörer keinen Cent extra. Normal kosten die kabellosen Ohrstecker zwischen 75 und 100 Euro (UVP: 169 Euro).

Apple-Deals: Homepod Mini und AirPods mit MagSafe

Der Smart Speaker Homepod mini ist bei MediaMarkt mal wieder günstiger. Statt der regulären 99 Euro ist die stationäre Siri jetzt für 84 Euro zu haben. Eine kleine, aber bei Apple bemerkenswerte Ersparnis also. Mit dem Rabatt unterbietet der Händler die Konkurrenz, die inklusive Versand noch mehr als 90 Euro verlangt – möglich ist jedoch, dass Amazon und Co. hier alsbald nachziehen werden.

Daneben ist noch ein Apple-Produkt im Angebot: Die kabellosen Kopfhörer AirPods Pro kosten bei MediaMarkt jetzt 205 Euro, was an sich kein Sensationspreis ist. Allerdings handelt es sich um die Variante mit MagSafe-Ladecase, das sich sicher an iPhones der 13er-Serie befestigen und aufladen lässt.

Der HomePod mini von Apple

Google Pixel 6 ohne Vertrag erstmals reduziert – aber nur leicht

Das noch recht neue Google Pixel 6 (Testbericht) ist zum Preis von 649 Euro auf dem Markt erschienen und von diesem Kurs bislang auch nicht nennenswert abgerückt. Während es mit Vertrag schon länger einige interessante Angebote gibt, kommt der Markt ohne Tarif-Kombi nur langsam in Bewegung.

Immerhin: Jetzt reduziert MediaMarkt das Google-Phone mit langer Update-Garantie um ein paar Euro und schreibt noch 619 Euro auf das Preisschild des Handys. Im Vergleich zum Google Pixel 6 Pro, das weiterhin 900 Euro kostet, bietet das normale Pixel 6 etwas weniger Kamera-Vielfalt und – auf den ersten Blick deutlicher – weniger Display. Gerade letzteres ist aber beinahe ein Pluspunkt für die Version ohne Pro-Zusatz. Das Pro-Modell ist mit 6,7 Zoll recht mächtig, das normale Pixel-6-Display ist mit 6,4 Zoll ein gutes Stück kleiner, was sich in den Gehäuse-Ausmaßen niederschlägt. Mit Vertrag gibt es derweil auch einige interessante Angebote zum Pixel 6.

Die Angebote bei MediaMarkt gelten noch bis zum 15. Februar, dauern also gute zwei Wochen lang. Möglich ist jedoch wie üblich, dass die gefragtesten Angebote schnell ausverkauft sind und aus dem Angebot genommen werden.