Kaffee in Perfektion: De’Longhi Vollautomat zum Bestpreis & mit coolen Extras

Noch bis zum 31. Dezember lohnen sich die Premium-Kaffeemaschinen von De’Longhi gleich doppelt: So haut Saturn die Brüher momentan nicht nur mit coolen Rabatten raus, zusätzlich kannst du dir auch ein umfangreiches Genuss-Set im Wert von 80 Euro völlig umsonst dazu sichern. Dieses beinhaltet unter anderem verschiedene Kaffeebohnen, schicke Gläser sowie einen Thermobecher. Für alle Infos zu den nützlichen Extras solltest du einen Blick auf diesen Artikel werfen. Hier stellen wir dir hingegen den absoluten Premium-Kaffeevollautomaten unter den Aktionsgeräten vor. Diesen kannst du dir jetzt nämlich mit einem simplen Trick zum aktuellen Bestpreis von rund 720 Euro sichern.

So sicherst du dir den absoluten Bestpreis

Bei dem Premium-Brüher handelt es sich dabei um den De’Longhi Eletta Explore ECAM450.55.G Kaffeevollautomaten. Warum dieses Gerät zu den besten auf dem Markt zählt, erfährst du im Anschluss. Zunächst wollen wir dir zeigen, wie du dir die Kaffeemaschine zum absoluten Bestpreis sichern kannst. Saturn haut den Kaffeevollautomaten momentan nämlich mit einem Rabatt von 19 Prozent für 799,99 Euro raus. Hierbei handelt es sich zwar bereits um den günstigsten Gesamtpreis im Netz – doch es geht noch billiger!

Mit dem mySaturn-Rabatt sicherst du dir den Kaffeevollautomaten noch billiger

Melde dich dafür einfach als mySaturn-Mitglied an. Dies geht blitzschnell und ist völlig kostenfrei. Anschließend purzelt der Preis um weitere 80 Euro, wodurch schlussendlich lediglich 719,99 Euro auf der Rechnung stehen. Ein absolutes Schnäppchen für den Premium-Kaffeevollautomaten.

Darum zählt der De’Longhi Kaffeevollautomat zu den besten Brühern

Doch was macht den De’Longhi Eletta Explore ECAM450.55.G Kaffeevollautomaten eigentlich so besonders? Zuallererst lohnt sich hierfür ein Blick auf die Bewertung von Stiftung Warentest: Die Organisation hat dem Brüher in einem fast identischen Modell die hervorragende Note von 1,7 verpasst, wodurch das Gerät auf dem ersten Platz unter den Kaffeevollautomaten landete.

Mit der Kaffeemaschine holst du dir nämlich Barista-Qualität in deine Küche. Neben normalem Kaffee zauberst du mit dem Gerät auf Knopfdruck die verschiedensten Spezialitäten. Insgesamt stehen dir 40 vorinstallierte Heiß- und Kaltgetränke zur Verfügung. Über die Coffee Link-App hast du zusätzlich noch Zugriff auf über 100 weitere Rezeptideen. Selbstverständlich verfügt der Kaffeevollautomat ebenso über ein Milchaufschäumsystem für Getränke wie einen Latte macchiato. Dank eines Cool-Systems kannst du die Milch auf Wunsch auch kalt aufschäumen – ideal für einen erfrischenden Sommer-Kaffee.

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von der einfachen Steuerung: Über das Touch-Display bereitest du den Kaffee per Knopfdruck zu. Obendrein kannst du bis zu vier Nutzerprofile anlegen, was sich insbesondere bei mehreren Kaffeeliebhabern im gleichen Haus lohnt.

→ De’Longhi Kaffeevollautomat für 719,99 Euro (mit mySaturn-Rabatt)

On top sicherst du dir bis zum 31. Dezember noch das tolle Genuss-Set von De’Longhi völlig umsonst. Hierfür musst du dein neues Aktionsgerät einfach nur bis zu 30 Tage nach dem Kauf auf dieser Aktionsseite registrieren. Mehr Infos zu der Aktion findest du hier.