Kärcher Fenstersauger bei Lidl im Preisfall: Hiermit putzt du 3-mal schneller

Anstatt einen Eimer mit Wasser durch die Wohnung zu schleppen und die Fenster lästig mit einem herkömmlichen Abzieher zu trocknen, geht die Putzarbeit mit einem Fenstersauger deutlich bequemer von der Hand. Der Kärcher Akku-Fenstersauger nimmt das Schmutzwasser einfach auf und du ersparst dir im Nachgang lästiges Wischen der Fensterrahmen. Bei Lidl ist er jetzt 28 Prozent reduziert und damit richtig günstig.

So funktioniert’s und das ist mit dabei

Das Angebots-Set Kärcher „KWI 1 Plus D500“ bei Lidl besteht zum einen aus dem Akku-Fenstersauger, mit dem du die Glasscheiben nach dem Putzen komfortabel trocknest. Zum anderen ist hier eine Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug dabei, die Eimer und regulären Fensterwischer ersetzen. Außerdem Teil des Sets ist ein 500 ml Fensterreiniger-Konzentrat, das du in die Sprühflasche füllst. Für die Reinigung sprühst du einfach die Reinigungsflüssigkeit aufs Fenster und wischst mit dem an der Sprühflasche angebrachten Wischbezug wie gewohnt die Glasfläche. Lästiges Einfeuchten und Auswringen bleibt dir damit erspart.

Danach nimmst du den Kärcher Akku-Fenstersauger zur Hand und ziehst die Fenster damit ab. Das Schmutzwasser landet anschließend in dem dafür vorgesehenen Tank. Dadurch soll ein streifenfreies Reinigungsergebnis erzielt werden – und es landen höchstens ein paar Tropfen auf dem Fensterrahmen. Insgesamt sollst du damit Glasscheiben, Fliesen oder Spiegel 3-mal schneller von Schmutz befreien können. Eine Akkuladung reicht dabei für rund 25 Minuten Laufzeit aus – das entspricht einer Reinigungsleistung von rund 70 Quadratmetern pro Ladung.

Kostspielige Alternative für Profis: Ultimativer Zeitsparer im Test – So gut ist Vorwerks 3-in-1-Fensterreiniger

Kärcher Akku-Fenstersauger für knapp 45 Euro: So gut ist der Deal

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Preis. Bei Lidl bekommst du den Kärcher Akku-Fenstersauger aktuell für 44,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 28 Prozent auf den UVP (62,99 Euro). Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten, sodass du am Ende bei 50,94 Euro landest. Ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt: Lediglich eBay unterbietet den Preis noch einmal um knapp einen Euro (inkl. Versandkosten). Allerdings sind hier nur noch wenige Produkte verfügbar. Aber auch der Preisverlauf ist interessant. Denn hier ist zu sehen, dass die Kosten seit März nur eine Richtung kennen – und zwar steil nach unten.