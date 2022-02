Valentinstag-Angebote von Huawei: Fitnesstracker stark reduziert

Das Top-Rabatt-Versprechen bezieht sich auf die stetig wachsende und immer beliebter werdende Notebook-Sparte von Huawei. Die Windows-Laptops der Matebook-Serie gibt es jetzt und noch bis zum 15. Februar mit bis zu 300 Euro Extra-Rabatt. Außerdem gibt es viele Bundle-Angebote aus diversen Kategorien. Zum brandneuen Smartphone Huawei P50 Pro oder Pocket gibt es etwa die 180-Euro-Kopfhörer FreeBuds Pro gratis dazu. Zur ohnehin reduzierten Huawei Watch GT 3 (229 Euro) kannst du die Körperfettwaage Scale 3 für günstige 25 Euro Aufpreis erwerben. So wertest du den Uhrenkauf zum Fitness-Bundle auf.

Fitnesstracker: Huawei Band 6 zum Spitzenpreis

Das Huawei Band 6 ist ein Fitnesstracker mit bis zu zweiwöchiger Akkulaufzeit und zahlreichen Fitnessmodi, die dir beim Training helfen. In Kombination mit einem Smartphone – egal, von welchem Hersteller – spielt das digitale Armband seine Stärken voll aus. So werden Fitnesspläne integriert und obendrein ist das Gerät für Schwimmer und wetterfeste Outdoor-Sportler wasserdicht.

Nun zum Preis: Während der Valentinstag-Aktion reduziert Huawei das Band 6 im eigenen Shop von 59 auf 39,99 Euro. Dazu kannst du Kombi-Rabatte einlösen und etwa die In-Ear-Kopfhörer FreeBuds 4i (Normalpreis 64 Euro) für 39,99 Euro dazulegen oder die Huawei Body Scale 3 für 19,99 Euro (Normalpreis 69 Euro).

→ Hier geht’s zum Fitness-Angebot mit dem Huawei Band 6

Weitere Angebote der Aktion:

Vom Laptop bis zum Fitnesstracker: Zahlreiche Produkte sind bei Huawei zum Valentinstag reduziert.

Weitere Aktionen kombinierbar

Zeitgleich mit den Valentinsangeboten startet außerdem die diesjährige Adidas-Partneraktion „Run for love 2022″. Die gilt den ganzen Februar über und gewährt dir bis zu 25 Prozent Sonderrabatte, wenn du deine Läufe mit der Community teilst. Zum tracken eignet sich hierfür beispielsweise eine Smartwatch oder ein Fitnesstracker.

Läufe tracken und Rabatt sichern: Huawei und Adidas machen beim Thema Fitness gemeinsame Sache.

Generell kannst du im Huawei Online Store von weiteren Sonderaktionen profitieren. So gibt es für bestimmte Produkte einen zusätzlichen Studentenrabatt. Das kann sich etwa bei der Anschaffung eines neuen Laptops fürs Sommersemester lohnen. Gibst du ein altes Gerät in Zahlung, winken bis zu 250 Euro Trade-In-Bonus. Und last but not least gibt es bei der Zahlungsmethode Klarna die Möglichkeit eine 0-Prozent-Finanzierung über 12 Monate abzuschließen und die Kosten so über ein Jahr zu strecken – ohne dafür effektiv mehr zu bezahlen.