Galaxy Z Flip3 im Special-Deal: Extravagantes Samsung-Handy überraschend günstig

Das Angebot von Saturn verknüpft das Samsung Galaxy Z Flip3, ein faltbares Smartphone, mit einem originalen O2-Vertrag, dem Free M mit 20 GB Allnet-Flat und 5G-Zugang. Interessant: In dieser Konstellation ist das Z Flip mit größerem 256-GB-Speicher sogar ein Stück günstiger als die Version mit nur 128 GB Datendepot. Hier kostet die große Speichervariante nämlich einmalig nur 9 Euro (128 GB: 49 Euro) und der Tarif schlägt mit 29,99 Euro zu Buche – liegt also unter 30 Euro. Kombinierte Aktion: Ein Anschlusspreis und Versandkosten fallen nicht an.

Zur Auswahl steht das Galaxy Z Flip3 von Samsung in vier Farbvarianten – Schwarz, Creme/Champagnerfarben, Grün und Lila. Einige davon sind nur noch in geringer Stückzahl vorhanden, was Saturn im Shop unter dem Bestellbutton anzeigt. Insgesamt gilt der Deal noch bis zum 23. Februar.

Hingucker beim Z Flip3 ist ohnehin nicht primär die Farbe, sondern das Design des Handys. Anders als das Schwestermodell, das Galaxy Z Fold3, lässt sich das Z Flip nicht seitlich aus-, sondern hochkant einklappen. Du machst also aus einem normalgroßen Smartphone ein sehr handliches Taschenhandy, indem du es zusammenklappst. Dazu kommt eine ordentliche Flaggschiff-Ausstattung, die dem Einstiegspreis von rund 1.100 Euro im August 2021 gerecht werden. So basiert es auf dem starken Snapdragon-888-Prozessor, ist 5G-fähig und trotz der Scharnier-Bauweise per IP-Zertifizierung wasserdicht. Mehr erfährst du im Kurztest des Galaxy Z Flip3.

Galaxy Z Flip3 im Special-Deal mit 20 GB 5G-Tarif

Der Tarif bietet alles, was die Original-Tarife von O2 auszeichnet. So lässt er dich auf das 5G-Netz zugreifen, sofern es verfügbar ist, bietet Monat für Monat 20 GB Datenvolumen, die du mit maximaler Geschwindigkeit verbrauchen kannst. Eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS) ist hier ebenfalls mit dabei.

Zu den Kosten: Hier wird es übersichtlich, denn da keine Versand- und Anschlusskosten anfallen, zahlst du tatsächlich nur einmalig für die Hardware und monatlich für Tarif und Querfinanzierung des Falt-Handys. Macht über zwei Jahre zusammen: 728,76 Euro für das extravagante Falt-Smartphone von Samsung.

Den Einstiegspreis von damals 1.100 Euro konnte das Smartphone trotz seines Hingucker-Charakters nicht halten. Dennoch: Die 256-GB-Version kostet auch jetzt bei den meisten Händlern noch über 800 Euro. Allein dieser Vergleich zeigt: Im Saturn-Deal ist das Z Flip3 mit Vertrag ein Stück günstiger als ohne.

Der Saturn-Deal mit O2-Vertrag ist hier auch ein gutes Stück besser als das Angebot, das es zum Gerät bei O2 selbst gibt. Hier kostet zwar das Smartphone einmalig nur 1 Euro, die Grundgebühr ist mit mehr als 50 Euro monatlich aber ungleich höher. Saturn ist in dem Special-Deal auch nur der Vermittler, Vertragspartner ist schlussendlich wieder O2.