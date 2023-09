Fast 30 Euro Preisvorteil bei Bundesliga-Abo: Sky & DAZN in dieser Kombi endlich günstig

Auch wenn die aktuelle Bundesliga-Saison schon läuft, gibt es sicherlich immer noch einige Fußball-Fans, die im ganzen Abo-Wirrwarr um DAZN, Sky und Co. auf eine allumfassende Lösung warten. Immerhin möchte man ja vielleicht nicht nur die Deutsche Bundesliga, sondern auch den internationalen Spitzenfußball live mitverfolgen können. Ausgerechnet die sonst recht teure Telekom bietet noch bis zum 28.9. ein tolles Gesamtpaket, bei dem dank RTL+ sogar die UEFA Europa und Conference League zu sehen ist. Wie genau die Aktion funktioniert, welche Abos inklusive sind und was der Spaß kostet, erfährst du hier.

Fußball-Komplettpaket mit Sky und DAZN: Preis und Inhalt im Überblick

Für 49 Euro im Monat (MagentaTV für 10 Euro – aktuell 6 Monate gratis – und die Sky-DAZN-Kombi für 39 Euro) bekommst du bei diesem Angebot noch für kurze Zeit gleich drei Streaming-Abos in einem. Dies beinhaltet WOW Live-Sport, DAZN Unlimited sowie MagentaSport. Das Angebot endet laut Telekom am 28. September.

Bei WOW, dem Streaming-Dienst von Sky, siehst du exklusiv alle Samstagsspiele der Bundesliga einzeln oder in der Konferenz. Doch auch die Zweite Bundesliga, der DFB-Pokal und die englische Premier League werden hier übertragen. Hinzu kommen obendrein noch andere Sportarten wie die Formel 1, Leichtathletik, Tennis oder die NHL.

Das umfangreiche Angebot von DAZN kann sich ebenfalls sehen lassen. Fußball-Fans freuen sich über die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, einen Großteil der Champions League sowie die internationalen Ligen rund um die Serie A und LaLiga. Internationaler Spitzensport wie UFC und NBA sind ebenfalls mit von der Partie.

Abgerundet wird das Streaming-Paket von MagentaSport. Hier siehst du alle Partien der 3. Fußball Bundesliga und der Frauen-Bundesliga live. Unter anderem die deutsche Eishockey Liga (DEL) läuft ebenso bei MagentaSport.

So sicherst du dir das Streaming-Bundle fast 30 Euro billiger

All das bekommst du aktuell im Angebot für lediglich 39 Euro pro Monat, bei einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten und zusätzlich zum MagentaTV-Konto. Nach Ablauf dieser Frist erhöht sich der Preis auf monatlich 48 Euro, du kannst dann jedoch auch problemlos kündigen und nach einem neuen Deal Ausschau halten.

Wirft man einen Blick auf die Einzelpreise für die drei Sport-Abos, spart man fast 30 Euro im Monat! Verrechnet man das DAZN Jahresabo (29,99 Euro), das WOW-Jahresabo (24,99 Euro) sowie MagentaTV und MagentaSport (10 Euro + 12,95 Euro) müsstest du eigentlich satte 77,93 Euro im Monat blechen. Auch die alternative Kombi mit DAZN, die es direkt bei Sky gibt, ist teurer als die 49 Euro.

MagentaTV-Konto ist Pflicht

Falls du bereits MagentaTV-Kunde bist, kannst du das umfangreiche Sportpaket einfach für 39 Euro dazubuchen. Wer keines hat – das dürften die meisten sein – muss das ebenfalls abschließen. Derzeit ist dabei das erste halbe Jahr gratis, danach kostet es 10 Euro pro Monat.

So zahlst du insgesamt monatlich 49 Euro für das Komplettpaket. Damit liegst du immerhin 99 Cent unter dem aktuellen Angebotspreis für ein Sky Fußball-Paket mit DAZN und profitierst obendrein noch von den tollen Vorteilen von MagentaTV und MagentaSport.

Bei MagentaTV Smart hast du unter anderem Zugriff auf über 100 TV-Sender in HD-Qualität sowie einen 100 Stunden Cloud-Speicher für Aufnahmen. Teil des Angebots ist außerdem RTL+ Premium – was sich insbesondere für Fußball-Fans ohnehin lohnt. Hier siehst du nämlich die Spiele der UEFA Europa und Conference League live. Unter anderem Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sind in diesem Jahr hierbei vertreten.

Im Bundle mit DAZN und Sky siehst du so – mit Ausnahme einiger Champions League Partien, die exklusiv bei Amazon Prime übertragen werden – so ziemlich alle wichtigen Fußball-Matches. Besonders cool: Die ersten sechs Monate von MagentaTV bekommst du aktuell sogar geschenkt. Dafür bindest du dich hier direkt 24 Monate. Auf Wunsch gibt es übrigens auch Streaming-Angebote der Telekom, die ebenso Netflix und/oder Disney+ beinhalten. Ein Blick auf die verschiedenen Optionen lohnt sich also auf jeden Fall.