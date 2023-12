Lidl bringt dich fit ins neue Jahr – Fitness-Geräte unter 200 Euro

An Silvester knallen nicht nur die Korken und Raketen – viele nutzen den Jahreswechsel ebenfalls für ihre Vorsätze fürs neue Jahr. Wer im Jahr 2024 etwa mehr Sport treiben möchte, ist aktuell bei Lidl an der richtigen Adresse. Der Discounter rabattiert jetzt nämlich zahlreiche Fitness-Geräte sowie nützliche Hilfsmittel fürs Home Gym. Von Großgeräten wie einer Ruderzugmaschine bis hin zu einem Springseil-Set oder einer Yogamatte – hier ist wirklich für jeden etwas dabei.

Rudermaschine & Heimtrainer bei Lidl jetzt für unter 200 Euro

Unter den zahlreichen Fitness-Geräten, die aktuell bei Lidl im Angebot sind, stechen zwei besonders hervor. Zum einen wäre da der Heimtrainer Cycle M 2.0 der renommierten Marke Kettler. Hier trittst du ordentlich in die Pedale, was sowohl für das Herz-Kreislauftraining als auch die Fettverbrennung ideal ist. Dank der acht Widerstandsstufen und der Schwungmasse von bis zu 6 kg kannst du hierbei selbst bestimmen, wie sehr du herausgefordert werden möchtest. Dadurch können auch Anfänger bedenkenlos zu dem Heimtrainer greifen. Zudem werden bei diesem Training die Gelenke nur wenig beansprucht. Ebenfalls cool: Über Rollen kannst du das Fitness-Gerät problemlos innerhalb der Wohnung bewegen.

Hier kommen sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten

Doch nicht nur das Gerät selbst weiß zu überzeugen: Mindestens genauso stark ist auch der aktuelle Rabatt bei Lidl. Der Discounter streicht hier nämlich satte 42 Prozent vom UVP, was für einen Angebotspreis von 199 Euro sorgt. Günstiger gab’s den Kettler Heimtrainer zuvor noch nie im Netz! Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von insgesamt 45,90 Euro.

→ Heimtrainer für 199 Euro

Einen weiteren Top-Deal liefert dir Lidl bei der Christopeit Sport Ruderzugmaschine RW 2000. Hier stehen nämlich ebenso nur noch 199 Euro auf der Rechnung (plus 5,95 Euro Versandkosten). Mit der Rudermaschine deckst du gleich mehrere Muskelgruppen ab und trainierst so mit nur einem Gerät Oberkörper, Schulter, Rücken, Arme und Beine. Für den Widerstand sorgt dabei ein in vier Stufen einstellbares Elastikband. Nach dem Training kannst du die Rudermaschine zudem ruckzuck zusammenklappen und anschließend platzsparend verstauen.

→ Rudermaschine für 199 Euro

Mit einer Rudermaschine trainierst du direkt mehrere Muskelgruppen

Kleine & nützliche Gadgets ebenfalls einen Blick wert

Du musst aber nicht zwangsläufig viel Geld ausgeben, um dich im neuen Jahr fit zu halten. Wie wäre es etwa mit diesem Springseil-Set für lediglich 6,99 Euro? Hier bekommst du neben einem verstellbaren Springseil noch drei Fitnessbänder mit unterschiedlichen Widerstandsstärken sowie ein Balance-Board mit dazu. Hiermit dehnst du verschiedene Muskelgruppen und trainierst effektiv deine Ausdauer und Koordination. Ebenfalls einen Blick wert und aktuell für unter 10 Euro zu haben, ist obendrein eine Yogamatte (Maße 180 x 60 cm) von CRIVIT.

Wer zum Jahresende noch mehr günstige Fitness-Geräte und -Gadgets entdecken möchte, sollte auf dieser Aktionsseite von Lidl vorbeischauen. Hier gibt es wirklich unzählige tolle Angebote, mit denen du im neuen Jahr fit bleiben kannst.