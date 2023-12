Telekom-Hammer: 10 GB für 10 Euro – dank eSIM & App direkt startbereit

Die Telekom gewinnt mit ihrem Netz Preis um Preis. Zuletzt erst wurde das Netz wieder einmal als das beste des Landes ausgezeichnet. Klar, dass viele interessierte Kunden auf das Magenta-Netz schielen, wenn ein Wechsel ansteht. Im Weg steht hier oft der Preis und das teils komplizierte Buchungsverfahren.

Dieser Tarif ist der echte Star im Telekom-Netz

Seit ein paar Jahren gibt es mit dem Angebot von fraenk eine unkomplizierte und dauerhaft günstige Option im Telekom-Netz. Der Anbieter wird von congstar vermarktet und ist damit direkt unter dem Dach der Telekom angesiedelt.

Der Clou: fraenk buchst du über die App und nutzt den Tarif je nach Wunsch per eSIM. Das heißt: Ohne große Post-Schleifen kannst du nach der Buchung mit einem kompatiblen Smartphone – das sind beinahe alle neuen Modelle der vergangenen paar Jahre – sofort loslegen. Die nötige App gibt’s für iOS und Android. Dieser Link führt dich direkt zum richtigen App-Marktplatz.

Und hier hört die Flexibilität nicht auf. Bei fraenk gibt’s keinen Anschlusspreis, du kannst monatlich aus dem Tarif aussteigen und behältst den Preis dauerhaft. Und der Preis ist echt gut – vor allem, weil es jetzt noch mehr dafür gibt.

Jetzt neu: 10 GB für 10 Euro

Der fraenk-Tarif kostet 10 Euro pro Monat inklusive Allnet-Flat und dem entsprechenden Datenvolumen. Glatt. Bislang gab es hier 7 GB, was im Telekom-Netz in Ordnung war, aber insbesondere mit vielen Lock-Angeboten der Budget-Konkurrenz nicht mithalten konnte.

Nun stockt der Anbieter das Datenvolumen auf und gleicht das Datenvolumen den Euro-Talern an. 10 GB für 10 Euro heißt es damit jetzt. Alles im LTE-Netz der Telekom und besonders fair ist: Das Datenupgrade gibt es auch für Bestandskunden. Reichen dir 10 GB nicht, gibt es auch die größere Version des fraenk-Tarifs, dann mit 17 GB für 15 Euro. Als Zahlungsmöglichkeit kannst du die Zahlung per PayPal oder Lastschrift wählen.

In wenigen Minuten startklar

Wenn du fraenk mittels App buchst und die Option via eSIM wählst, kannst du in wenigen Minuten loslegen. Du musst eine Rufnummer auswählen (Rufnummernmitnahme ist kostenlos), einen Ident-Check per Ausweis machen (geht online) und die eSIM auf deinem Smartphone installieren und aktivieren.

Da die App die eSIM-Option nur dann anzeigt, wenn das verwendete Smartphone auch kompatibel ist, kann dir hier kein Fehler passieren. Einen Aufpreis kostet die eSIM auch nicht. Willst du den Tarif lieber klassisch per SIM-Karte nutzen, dauert der Prozess ein paar Tage. Die Karte wird dir dann ganz normal per Post zugestellt.

Jetzt weiterlesen 12 GB im Telekom-Netz für effektiv unter 8,50 Euro