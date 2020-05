Die Live-Rechte für dieses Spiel hat Sky. Mit DAZN oder Amazon Prime kannst du das Topspiel also nicht live sehen. Mit einem Sky-Receiver findest du das Spiel auf Sky Bundesliga 3 HD, die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr mit den Vorberichten. Auch auf Sky Bundesliga UHD siehst du das Spiel – in 4K-Auflösung. Und wenn du als Sky-Kunde unterwegs sein solltest: Das Spiel kannst du bei Sky Go sehen. Dann allerdings hast du keinen Zugriff auf eine zweite Ton-Option, die dir Stadionstimmung vom Band überträgt, und so wenigstens etwas Fußballstimmung vermittelt.

Hast du kein Sky-Abo, bleibt dir noch Sky Ticket. Sky Ticket ist der On-Demand-Dienst von Sky. Derzeit gibt es hier mit dem End of Season Ticket sogar ein Sonderangebot für die restliche Saison. Einmalig 39,99 Euro zahlst du, allerdings solltest du rechtzeitig kündigen. Denn danach läuft das Ticket zu den normalen Preisen weiter.

Kein Interesse an allen Spielen der restlichen Saison? Dann brauchst du für heute das Sky Supersport Ticket. Dieses kostet allerdings monatlich 29,99 Euro. Buchst du es heute, endet es bei einer Kündigung am 25. Juni und somit unmittelbar vor dem derzeit für das letzte Juni-Wochenende angesetzte letzten Spieltag sowie vor dem Finale des DFB-Pokals. Die Buchung des End of Season Tickets ist also für dich als Fan deutlich attraktiver.

Spiel kostenlos per Radio hören

Reicht es dir, das Spiel zu hören? Dann kannst du über Amazon das Spiel kostenlos hören. Du brauchst dafür keinen Prime-Account, nur ein Amazon-Konto. Natürlich übertragen auch die Radiosender der öffentlich-rechtlichen Sender das Spiel. Vor allem Bayern 1 und WDR 2 werden hier ausführlicher als andere Sender berichten. Auch die Clubs selbst übertragen die Spiele als Audio-Stream im FC Bayern Webradio und BVB Netradio

Übrigens: Parallel zum Topspiel der 1. Liga spielt auch die 2. Liga live. Diese parallele englische Woche war durch die Corona-Krise notwendig geworden.

