Bosch-Akkuschrauber und -Bohrmaschine heftig reduziert: Bis zu 46 Prozent Rabatt bei Amazon

Bosch steht für Qualität und die Zufriedenheit mit den Elektro-Werkzeugen spiegelt sich auch in den Kundenbewertungen eindeutig wider. Sowohl der Bosch-Akkuschrauber als auch die Schlagbohrmaschine sammeln 4,5/5 Sterne bei Amazon bei je über 5.000 Bewertungen. Und auch weiteres Equipment des deutschen Herstellers ist jetzt bei Amazon heruntergesetzt.

Akkuschrauber von Bosch zum Top-Preis

Für 50,91 Euro statt rund 93 Euro (UVP) – und damit 46 Prozent günstiger – ist jetzt das Bosch Akkuschrauber IXO Set bei Amazon zu haben. Der handliche Schraubendreher mit Akku hilft dir beim Möbelaufbau und beim Heimwerken. Dank seiner kompakten Größe kommst du damit auch problemlos in verwinkelte Ecken.

Im Set ist neben dem motorisierten Akkuschrauber ein Winkel- und Exzenteraufsatz enthalten, die dir in Ecken und an randnahen Stellen die Arbeit erleichtern. Auch 10 Schraubennits, ein Mikro-USB-Ladegerät und eine Schaumstoffbox für den Transport sind im Lieferumfang enthalten. Laut Preisvergleichsportal idealo.de, handelt es sich hierbei um einen hervorragenden Preis. Denn lediglich ein paar Cents weniger kostete das Set einmal im November. Ansonsten schwankte es meist zwischen 55 und 60 Euro.

Schlagbohrmaschine 36 Prozent günstiger

36 Prozent günstiger und damit für nur 44,19 Euro bekommst du aktuell die Bosch Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 (600 Watt, im Koffer) bei Amazon. Mit dem 600-W-Motor lassen sich Löcher in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm Durchmesser bohren – ideal für kleine Heimwerker-Projekte. Die Bohrmaschine hat ein Gewicht von 1,7 Kilogramm und liegt damit angenehm in den Händen. Auch praktisch: In den Schraubmodus geschaltet, drehst du damit auch Schrauben in Windeseile in Hölzer und Wände. Daher bekommst du also gleich mehrere Geräte in nur einem Produkt.

Auch weitere Angebote für Bosch-Werkzeuge findest du aktuell bei Amazon. Darunter etwa auch ein Multifunktionswerkzeug, ein Heißluftgebläse, eine Stichsäge, ein Akku-Schlagbohrschrauber oder ein Hochdruckreiniger.