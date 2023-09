45-Sekunden-Kaffee auf Knopfdruck: Diese Kaffeemaschine kostet jetzt nur 99 Euro

Diese Woche steht bei MediaMarkt ganz im Zeichen vom wohl beliebtesten Heißgetränk in Deutschland: Kaffee. Egal, ob Vollautomat, Filter- oder Padmaschine – hier gibt’s wirklich für jeden einen passenden Brüher. Ein absolutes Schnäppchen ist dabei die Philips Senseo Maestro Padmaschine (CSA260/10): Für nur 99 Euro holst du dir hiermit Kaffeegenuss per Knopfdruck in die Küche.

Senseo Padmaschine: Leckerer Kaffee in 45 Sekunden

Bereits auf den ersten Blick hinterlässt die Senseo Padmaschine einen tollen Eindruck. Das schlichte und platzsparende Design macht sich in wohl so ziemlich jeder Küche gut. Doch natürlich muss auch der Geschmack stimmen. Vom milden und starken Kaffee bis hin zum Espresso – über den Slider hast du das gewünschte Heißgetränk im Nu ausgewählt. Ebenso schnell geht das Aufbrühen selbst. Bereits in rund 45 Sekunden ist der Kaffee nämlich per Knopfdruck zubereitet. Ideal, wenn der Wachmacher am Morgen möglichst schnell fertig sein soll.

Generell wird Komfort bei der Kaffeemaschine großgeschrieben. So kannst du etwa den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf der jeweiligen Tassenhöhe anpassen. Außerdem lassen sich mit der Padmaschine sogar zwei Tassen gleichzeitig zubereiten – und auch das geht in rund 75 Sekunden blitzschnell. Ein weiterer nützlicher Vorteil ist der große Wassertank. Mit einem Volumen von 1,2 Litern reicht dieser locker für mindestens acht Tassen Kaffee. Selbst die Reinigung geht super leicht. Über den praktischen Kalkindikator wird dir angezeigt, sobald eine Entkalkung nötig wird. Zusätzlich sind alle Teile der Maschine spülmaschinengeeignet.

Nur 99 Euro & ohne Versandkosten: Bestpreis-Deal bei MediaMarkt

Selbstverständlich muss aber auch der Preis stimmen. MediaMarkt streicht bei der Senseo-Maschine bis zum 30. September immerhin 17 Prozent vom UVP (119,99 Euro). Dadurch stehen schlussendlich nur noch 99 Euro auf der Rechnung. Ein tolles Angebot für den hochwertigen Brüher, der aktuell im Netz bei keinem anderen Anbieter billiger zu haben ist. Besonders cool: Versandkosten fallen zudem ebenfalls keine an.