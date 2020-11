Beim Fernsehen per Internet ist man gedanklich schnell bei IPTV. Doch IP-TV und Fernsehen per Internet sind zwei Paar Schuhe. Räumen wir erst einmal kurz mit den Begriffe und Möglichkeiten rund ums TV-Streaming auf.

Das eine sind die Mediatheken der Sender mit Live-Stream über Webseite oder App. Das andere sind Angebote von Drittanbietern, die entweder per Stream für alle Internetkunden ihre Dienste anbieten. Sie bieten also letztlich TV-Live-Streams unter eigenem Namen an. Und letztlich gibt es Internet-Provider, die IPTV als Dienst anbieten. Der Unterschied zwischen Streaming und IPTV? Die Integration ins Netz und in die Dienste des Anbieters.

In diesem Artikel geht es um die TV-Streaming-Anbieter, die unabhängig von einem Internetvertrag gebucht und wieder gekündigt werden können. Sie bringen das Fernsehen als sogenannter Over-the-Top-Dienst ins Haus. Einzige Voraussetzung ist eine schnelle Internetleitung. Einen Vergleich der IPTV-Dienste GigaTV von Vodafone und Magenta TV der Telekom findest du in einem weiteren Ratgeber.

Das Zeitalter des TV-Streaming startete 2006. Zattoo war der erste Dienst, der das laufende TV-Programm ins Internet brachte. Darauf folgten mit einigen Jahren Abstand weitere Anbieter wie zum Beispiel waipu.tv, MagineTV und TV Spielfilm LIVE sowie inzwischen auch die Telekom mit Magenta TV. Magine TV und TV Spielfilm haben sich inzwischen schon wieder aus dem Markt verabschiedet, dafür ist Joyn inzwischen nahezu omnipräsent.

Fernsehen per Internet – Überall und auf jedem Gerät

Internet TV benötigt außer einem schnellen Internet-Anschluss lediglich ein Abspielgerät, wie Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV. Ob dieser Anschluss per Mobilfunk, Kabel, DSL oder Glasfaser realisiert wird, ist technisch egal – tariflich kann es aber aufgrund von Datenlimitierungen Unterschiede machen.

Sehen kannst du das Signal auch über TV-Sticks wie Amazon Fire TV, Google Chromecast oder Apple TV. Somit gibt es das TV-Angebot natürlich auch auf deinem Fernseher. Und TV-Streaming-Dienste sind eine echte Alternative zum Satellit, Kabel-Anschluss oder DVB-T2. Welche Geräte mit welchem Anbieter funktionieren, unterscheidet sich jedoch von Dienst zu Dienst. Eine klassische Set-Top-Box wie etwa einen Receiver beim Satelliten-Fernsehen gibt es bei dieser Form des Online TV nicht.

Da das Angebot des TV Streams losgelöst vom Internetzugang ist, lässt es sich sogar unterwegs per Handy und sogar im Ausland nutzen. Ein Teil der TV-Streams ist bei fast jedem TV-Streamingdienst kostenlos. Die öffentlich-rechtlichen Programme, für die jeder deutsche Haushalt schon seinen Rundfunkbeitrag bezahlt, müssen die Streaming-Dienste auch per Internet TV kostenlos übertragen.

Die Privatsender hingegen liegen in aller Regel hinter einer Bezahlschranke. Insbesondere, wenn es um HD-Sender geht. Die Bezahlschranke gilt auch, wenn der Sender eigentlich als Free-TV-Sender bekannt sind. Wenn es um Features wie zeitversetztes Fernsehen, Aufnahmen von TV-Sendungen oder Pay-TV-Sender geht, brauchst du ein kostenpflichtiges Abo.

Vorteile und Nachteile der Fernseh-Streaming-Dienste

Leider haben alle TV-Streaming-Dienste auch ihre Unzulänglichkeiten. So flexibel sie beispielsweise sind in der Form der Nutzung und der Vertragsgestaltung, so ungeeignet sind sie beispielsweise für Sky-Kunden, die ihr Sky-Abo über den Anbieter nutzen wollen. Hier bleibt nur die Nutzung von Sky Ticket.

Und auch, wer seine Dolby-Digital-Anlage nutzen will, wird bei den meisten Anbietern enttäuscht. Denn Dolby Digital 5.1 findest du nur bei Zattoo – und hier auch auf Apple TV, Android TV, Fire TV, Xbox One und Windows 10 App. Beim klassischen TV-Empfang per Satellit oder Kabel gehört das jedoch sprichwörtlich zum guten Ton.

Vorteil der TV-Streaming-Dienste: Wenn ein Kunde für den Livestream zahlt, muss er ihn EU-weit schauen können. Ein Livestream der Sender in der Mediathek hingegen unterliegt in der Regel einem Geoblocking. Auch übertragen einige Sender bestimmte Sendungen nicht, weil sie die Rechte für den Internetstream nicht besitzen – etwa beim Fußball. Bei den TV-Streaming-Anbietern ist das hingegen kein Problem.

waipu.tv, Zattoo, Magenta TV und Joyn: Der Vergleich der TV-Streaming-Dienste

Zattoo Waipu.tv Magenta TV Joyn Preis pro Monat Premium: 9,99 €

Ultimate: 13,99 € 5,99 € (Comfort) /12,99 € (Perfect Plus), mobile Nutzung jeweils 3 Euro extra Magenta TV Flex: 10 €

Magenta TV Smart: 10 €

Magenta TV Smart Flex 15 € Joyn: Kostenlos

Joyn Plus+: 1. Monat kostenlos, dann 6,99 € Laufzeit monatlich kündbar monatlich kündbar Flex-Tarife: monatlich kündbar, Smart 24 Monate Joyn: keine

Joyn Plus+: 1 Monat Preis pro Jahr Premium: 119,88 €

Ultimate: 167,88 € 71,88 € / 155,88 € Flex & Smart: 120 €

Smart Flex: 180 € Joyn: Kostenlos

Joyn Plus+: 83,88 € kostenloser Probe-Monat ja ja nur bei Flex ja kostenlose Version (außer öffentlich-rechtliche) ja, Spartensender ja, Spartensender nein ja, aber ohne RTL-Sender Anzahl der Sender Free: 94 Sender, kein HD

Premium: 115 Sender, davon 90 in HD

Ultimate: 115 Sender, davon 49 in HD, 46 in FullHD Free: 70 Sender

Comfort: 114 Sender

Perfect: 158 Sender, davon 134 in HD mehr als 100 Sender, davon 50 in HD 65 Sender, öffentlich-rechtliche Sender in HD, keine Sender der RTL-Gruppe, mit Joyn Plus+ mehr HD Aufnahmen Premium: nein

Ultimate: 100 Aufnahmen 50/ 100 Stunden Flex: 24 Stunden

Smart & Smart Flex: 50 Stunden nein Unterstütze Plattformen Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Fire TV, Android TV, XBox One, Nvdia Shield, Samsung TV, Panasonic Smart TV ab 2017, Browser Android, iOS, Apple TV, Fire TV, Android TV, Chromecast, Browser Android, iOS, Chromecast, Fire TV. Magenta TV Stick Android, iOS, Android TV, Fire TV Stick, Apple TV, Samsung-Geräte, Chromecast kostenlos testen kostenlos testen kostenlos testen kostenlos testen

Die Vergleichstabelle zeigt, dass es bei genauem Hinsehen diverse Unterschiede zwischen den TV-Streaming-Apps gibt. Alle Anbieter haben gemeinsam, dass sie einen Probemonat gratis ermöglichen und den Kunden an keine Vertragslaufzeit fesseln.

Alle Anbieter haben monatlich kündbare Tarife, bieten zum Teil aber auch Angebote mit langer Laufzeit an. Außerdem bieten Zattoo und waipu.tv eine kostenlose Version der App an, während die Telekom nur kostenpflichtige Tarife im Portfolio hat. Fast alle TV-Anbieter beinhalten in ihren Angeboten bereits das Streamen auf Smartphone, Tablet und Co. auch per Mobilfunknetz. Nur bei waipu.tv muss die mobile Nutzung gegen einen Aufpreis von 3 Euro hinzugebucht werden.

Zattoo: Sender, Tarife, HD-Inhalte

Zattoo TV ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich. Er ist der Pionier für das TV-Streaming in Deutschland. Die Anwendung benötigt einen Smart-TV und dessen Internetverbindung oder kann zum Beispiel anhand des Amazon Fire TV Stick mit dem Internet verbunden werden. Zattoo selbst bietet seine App in verschiedenen Varianten an.

Es gibt eine kostenlose Version, Zattoo Premium (früher als Zattoo HiQ bezeichnet) und Zattoo Ultimate. In der kostenlosen Version (Zattoo free) stehen über 95 Sender zur Verfügung. Bei jedem Senderwechsel schaltet Zattoo jedoch Werbung dazwischen. An „Zapping“ in der Werbung des Programmes ist also nicht zu denken. Es gibt keine HD-Sender, keine Aufnahme-Funktion und am klassischen TV-Gerät lassen sich maximal 30 Stunden monatlich ansehen. Auch die Sender aus dem Hause RTL und ProSiebenSat.1 suchst du in der kostenlosen Version vergeblich.

Wer Zattoo als regelmäßigen TV-Streaming-Dienst nutzen will, soll dafür zahlen. Bei Zattoo Premium werden monatlich 9,99 Euro fällig, eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht. Neben der besseren Bildqualität in HD lassen sich mit der kostenpflichtigen Version laufende Sendungen pausieren und von Anfang an ansehen (Restart). Diese Funktionen sind nicht für alle Programme verfügbar, aber für den Großteil. Darüber hinaus können zwei Streams parallel geschaut werden und die mobile App ist natürlich auch mobil auf dem Smartphone oder Tablet abrufbar.

Für noch anspruchsvollere Nutzer gibt es außerdem eine Ultimate-Version, die Full-HD, bis zu vier parallele Streams und 100 Sendungen als Aufnahme anbietet. Es geht dabei nicht nach Stunden, sondern nach der Anzahl der Aufnahmen. Ein langer Film zählt also genau so viel wie eine kurze Serie oder der Wetterbericht.

Mit Zattoo Plus kann du das Senderangebot noch um einige Sender aus dem Bereich Pay TV ergänzen. Wer seinen Aufnahmespeicher bei Zattoo erweitern will, kann das mit dem Recordings Plus Paket tun: 50 weitere Aufnahmen kosten 1,99 Euro monatlich. Wenn also das Live-TV nichts bietet, findet sich hoffentlich noch eine spannende Aufnahme. Nettes Gimmick: Eine Steuerung ist – entsprechende Hardware vorausgesetzt – über den Sprachassistenten von Google möglich.

Bildquelle: inside digital

waipu.tv: Sender, Tarife, HD-Inhalte, Besonderheiten

waipu.tv ist eine weitere TV-App, die Fernsehen in Echtzeit ermöglicht. Den TV-Dienst können Kunden per App nutzen, Fire TV, Apple TV, Android TV oder Chromecast einsetzen oder eine spezielle App auf dem Samsung Smart-TV installieren. Auch das Streamen per Browser ist möglich.

waipu.tv hält dabei zwei Tarifoptionen bereit, die jeweils monatlich kündbar sind. Der Comfort-Tarif kostet 5,99 Euro pro Monat und bietet rund 114 Sender, allerdings nur in SD-Qualität. Das Perfect-Plus-Paket beinhaltet HD-Sender sowie Pay-TV, liegt dafür preislich jedoch bei 12,99 Euro pro Monat. Zu beachten ist: Willst du die waipu.tv-App auch mobil nutzen, musst du zusätzliche 3 Euro pro Monat bezahlen.

Mobil bedeutet dabei nicht nur die Nutzung per Mobilfunknetz, sondern auch die Nutzung in anderen WLAN-Netzen. Ein nettes Gimmick auch hier: Eine Steuerung des Internet TV ist per Sprache möglich, waipu.tv arbeitet hier mit Alexa zusammen.

Beim Perfect–PlusPaket lassen sich bis zu vier Streams parallel aufrufen und bis zu 100 Stunden Serien, Sendungen und Co. aufnehmen. In der kostenlosen Version sind vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender enthalten, aber auch die sogenannten New-TV-Sender wie Filmtastic, Bild, ADAC oder Netzkino.

Ein Knackpunkt bei der Nutzung ist, dass nicht jeder Internetanbieter unterstützt wird. Das ist bei heimischen Internetanbietern weniger das Problem, da diese fast alle eine Netzzusammenschaltung mit dem Streaming-Anbieter haben. Die Nutzung im Hotel-WLAN kann aber schon einmal schwierig werden.

waipu.tv bietet inzwischen auch eine sogenannte Super-Mediathek an. Unter dem Namen waiputhek ist sie auf einigen Plattformen schon abrufbar und bietet eine übergreifende Mediathek zahlreicher Sende, die per waipu zu empfangen sind. Dabei sind zunächst jedoch nur Sender aus dem New-TV-Bereich.

Bildquelle: Exaring AG

Magenta TV: Sender, Tarife, HD-Inhalte

Die Deutsche Telekom hat ihr bisheriges Entertain-TV-Produkt im Herbst 2018 in Magenta TV umbenannt und für Nicht-Telekom-Kunden geöffnet. Seit Herbst 2020 hat die Telekom Magenta TV für alle sogar noch weiter ausgebaut und unterscheidet bei vielen Tarifen nicht mehr zwischen Telekom-Kunde und Nicht-Kunde.

Mehr als 100 TV-Sender sind hier abrufbar, 50 davon werden in HD gestreamt. Je nach Tarif lassen sich zwischen 24 und 50 Stunden TV-Inhalte sich in der Cloud aufnehmen und später abrufen. Wer möchte, kann auch weitere Telekom-Streaming-Inhalte wie Telekom Sport hinzubuchen. Die Streams können Nutzer – je nach Tarif – auf zwei oder drei Geräten parallel schauen.

Magenta TV für alle

Magenta TV Flex Magenta TV Smart Magenta TV Smart Flex Buchbar mit jedem Internet-Anschluss ja ja ja Kosten/Monat 10 Euro 10 Euro 15 Euro

Bei Magenta Eins Plus 10 Euro Laufzeit 1 Monat 24 Monate 1 Monat TV-Sender mehr als 100 TV-Sender, davon 50 in HD TV Now Premium nein ja ja ARD/ZDF Megathek ja ja ja Netflix nein nein nein Aufnahme in der Cloud 24 Stunden 50 Stunden 50 Stunden Timeshift & Restart ja ja ja Nutzung Smart-TV, Fire TV, Smartphone, Tablet oder über Magenta TV Stick Receiver mit zusätzlichem Aufnahmespeicher nein nur für Telekom-Festnetz-Kunden, 4,95 Euro extra Mobile Nutzung inklusive Parallele Nutzung 2 Streams, bis zu 5 Geräte 3 Streams, bis zu 5 Geräte 3 Streams, bis zu 5 Geräte

Besonderheit bei der Telekom: Zusätzlich zum Live-Streaming bietet der Anbieter bei Buchung auch Zugriff auf die Video-On-Demand-Datenbank von Magenta TV, in der sich beispielsweise exklusive Serien finden. Das gilt auch für die sogenannte Megathek der Telekom mit Material der ARD und des ZDF. Diese Inhalte gehen wie beispielsweise bei alten Tatort-Folgen oft sogar noch über die Inhalte der ARD-Mediathek hinaus. In den höherwertigeren Tarifen ist außerdem TV Now Premium von RTL enthalten.

Alle Inhalte kannst du über Android- und iOS-App sowie per Chromecast und dem Fire TV Stick sowie den Magenta TV Stick streamen.

Jetzt weiterlesen Vodafone Giga TV vs. Telekom Magenta TV: Die TV-Produkte im Vergleich

Joyn: Kostenloses Internet TV mit Einschränkungen

Eine Sonderrolle unter den TV-Streaming-Diensten nimmt Joyn ein. Das Streaming-Portal stammt von ProSiebenSat.1 und Discovery und war zum Start vollkommen kostenlos. Der Fokus des Nachfolgers von 7TV liegt auf der umfangreichen Mediathek der Sender der ProSieben-Gruppe. Darunter befinden sind auch exklusive und Online-First-Staffeln.

Parallel dazu zeigt Joyn aber auch lineares TV. Zu sehen sind wenig überraschend die Sender der eigenen Sender-Gruppe – aber nur in SD-Qualität. Die Sender der öffentlich-rechtlichen Anstalten gibt es in HD-Qualität zu sehen. Zusätzlich gibt es einige weitere Sender wie MTV, Deluxe Music, Nick oder TLC. Inzwischen will Joyn allerdings auch Geld sehen: Mit Joyn Plus+ gibt es ein Bezahl-Modell. Hier bekommst du die meisten Sender auch in HD-Qualität zu sehen – und zusätzlich auch noch einige Pay-TV-Sender und zusätzliche Serien.

Welcher TV-Streaming-Dienst ist der beste?

Insbesondere Nutzer von waipu.tv sollten bedenken, dass sich der Dienst nicht von jedem Anschluss aus nutzen lässt. Dafür überzeugt er durch sehr schnelle Umschaltzeiten. Letztlich Geschmackssache ist zudem die unterschiedliche Bedienung der Apps. Hier zählt der persönliche Eindruck, den Nutzer in einem Test-Monat gewinnen können.

Bei der Frage, ob Zattoo oder waipu.tv besser ist, Joyn ausreicht oder am Ende doch Magenta TV gewinnt, können aber auch noch andere Kriterien ausschlaggebend sein. Der Nutzer sollte sich beispielsweise fragen, welche Sender er in HD schauen möchte. Auch die Antwort auf die Frage, ob sich der Lieblingssender aufnehmen lässt, ist bei jedem Streaming-Anbieter anders. Da sich die Rechtelage jederzeit ändern kann, ist ein Vergleich der Senderlisten direkt auf den Seiten der Anbieter zu empfehlen.

Streaming auf dem Handy: Tipps & Tricks

Gerade wer viel unterwegs ist, wird sein Handy für Internet TV nutzen. Doch Vorsicht: TV-Streaming kann ganz schnell zur Kostenfalle werden. Denn das entstehende Datenvolumen außerhalb eines WLAN-Netzes ist immens. Tarifliche Abhilfe schaffen hier nur echte Daten-Flatrates oder sogenannte Zero-Rating-Optionen wie Telekom StreamOn oder Vodafone Pass.

Vorsicht auch beim Roaming im Ausland. Innerhalb der EU gibt es zwar keine Aufpreise, doch selbst eine echte Datenflatrate ist durch eine Fair-Use-Regelung begrenzt. Und die Zero-Rating-Dienste StreamOn und Vodafone Pass unterliegen im EU-Ausland ebenfalls einer Fair-Use-Regel. Weitere Kostenfallen sind Handynetze auf Fähren und Schiffen sowie Roaming außerhalb der EU.

Internet TV: Fazit zum TV-Streaming ohne Laufzeit

Die TV-Streaming-Apps unterscheiden sich sowohl preislich wie auch bei den Leistungen kaum voneinander. Doch auf den zweiten Blick gibt es mehre Unterschiede: Die einen bieten mehr Aufnahmen an, die anderen mehr oder weniger Sender in HD-Qualität. Alle Anbieter ermöglichen jedoch die Anwendung einen Monat kostenlos zu testen. Und genau dazu raten wir dir, wenn es darum geht, sich für einen Anbieter zu entscheiden.

Der Probemonat ermöglicht die vollumfängliche Bedienung ohne Risiko. Außerdem lässt es den potenziellen Kunden überprüfen, ob er überhaupt private Sender nutzt oder die freien öffentlich-rechtlichen Programme ausreichen und welche Sender sich möglicherweise nicht aufnehmen lassen. Und wer lieber Internet und Fernsehen aus einer Hand haben möchte, für den haben die Netzbetreiber Vodafone und Telekom entsprechende Angebote.

Jetzt weiterlesen Vodafone Giga TV vs. Telekom Magenta TV: Die TV-Produkte im Vergleich

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.