Telekom StreamOn: Das bietet die kostenlose Daten-Flatrate

Die Deutsche Telekom bietet dir als Vertragskunden mit StreamOn eine unlimitierte Musik, Gaming- und Video-Flatrate an. Das bedeutet, dass in deinem Tarif neben dem vereinbarten monatlichen Datenvolumen auch eine kostenlose Flatrate für Streaming enthalten ist. Zu beachten ist, dass für das Abrufen und Streamen der Inhalte nur dann kein Datenvolumen berechnet wird, sofern es sich um einen Partner der Telekom handelt.

Wie funktioniert Stream On?

Die Funktionsweise von Stream On ist denkbar einfach: Du musst dich einfach nur kostenlos für die Option anmelden. Das geht, sobald zu Telekom Vertragskunde bist. Welchen Option du kostenlos buchen kannst, ist abhängig von deinem Tarif. Bei der Nutzung selbst muss du nichts weiter beachten. Sobald Stream On aktiviert ist, wird jedoch der Datentraffic, der durch das Streaming entsteht, nicht mehr berechnet.

Kann ich mit Stream On Musik und Videos herunterladen?

Nein, der Download von Dateien und Inhalten ist mit Stream On ausdrücklich nicht abgedeckt. Zu einer Nicht-Berechnung des Traffics kommt es ausdrücklich nur dann, wenn gestreamt wird. Ebenfalls nicht erlaubt ist das Streamen der Angebote via Tethering auf einem weiteren Endgerät beispielsweise einem Laptop. Nutzt man mehrere SIM-Karten für einen Tarif (Multi-SIM) und hat zu diesem Tarif StreamOn hinzugebucht, gilt die Option für alle Endgeräte, die mittels SIM-Karte auf den Tarif zugreifen.

Welche Partner sind bei Stream On dabei?

Stream On der Telekom ist abhängig von seinen Partnern. Denn nur Partner-Dienste sind im unlimitierten Traffic inkludiert. Das Positive für die Kunden: Die Liste der Partner wächst seit dem Start von Stream On im April 2017 ständig, nahezu monatlich werden neue Partner vorgestellt. Aber es fallen auch immer wieder Dienste weg.

Mit Stream On Music kannst du immerhin Musik bei Spotify oder einem anderen Musik-Streaming-Dienst hören. Auch nahezu alle Radiosender sind inklusive. Hast du hingegen Stream On Music & Video gebucht, so streamst du YouTube, Disney+, Sky, DAZN und zahlreiche andere große Dienste, ohne dass dein Datenvolumen angekratzt wird. Die Streams erfolgen inzwischen in HD-Quälität.

Und auch die Liste der Gaming-Partner der Telekom liest sich wie das Who-is-Who der zur Zeit erfolgreichsten Smartphone-Spiele am Markt. Unter anderem ist Pokémon Go und der aktuelle Star am Spielehimmel, Fortnite, sowie der Niantic-Neuling „Harry Potter: Wizards Unite“ mit im Boot.

Mit Stream On Social & Chat kannst du auch Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat, Tinder, Twitter, Telegram, Twitch und WhatsApp ohne weitere Datenberechnung nutzen.

Eine Datenbank mit allen aktuell gültigen Partnern findest du auf der Telekom-Webseite.

Kann ich mit Stream On die Bundesliga sehen?

Ja, hast du ein Abo bei einem Pay-TV-Anbieter, der die Bundesliga zeigt, kannst du alle Spiele der Fußball-Bundesliga ohne Verbrauch des Datenvolumens streamen. Der Pay-TV-Sender Sky war mit seiner Plattform Sky Go bereits von Anfang an Stream-On-Partner. Auch DAZN ist an Bord.

Kann ich Stream On im Ausland nutzen?

Ja, seit 30. August 2019 ist der der Datentraffic im EU-Roaming bei StreamOn enthalten, du kannst das Streaming somit auch im Ausland nutzen. Neben den EU-Ländern gilt das auch in Norwegen und der Schweiz. Allerdings ist das Streaming im Ausland nicht unlimitiert, sondern berechnet sich nach dem Großhandelspreis und deiner Grundgebühr. Details zu der Berechnung findest du im Ratgeber zum EU-Roaming.

Was kostet Stream On und welche Stream-On-Optionen gibt es?

Nutzer eines Magenta-Mobil-Tarifs der Telekom können StreamOn-Dienst zu ihrem Vertrag kostenlos dazu buchen. Mindestvoraussetzung ist der Tarif Magenta Mobil S, um Audio-Streaming und die Option „Stream On Music“ kostenlos zu bekommen. Auch die Gaming-Flatrate ist dabei. Mit Magenta Mobil M kannst du „StreamOn Music & Video“ buchen und kannst auch Videostreams nutzen. Ab Magenta Mobil L ist dann auch Social & Chat kostenlos enthalten.

Kosten entstehen weder durch die Aktivierung, noch durch die Nutzung. Allerdings ist nur das reine Streaming abgedeckt. Werden also beispielsweise bei Spotify Cover von Alben übertragen oder bei einem Video-Streaming-Dienst die Beschreibungstexte und Bilder aus dem Film abgerufen, fällt hierfür Datentraffic an.

Wenn die Datenrate des grundlegenden Mobilfunktarifs gedrosselt wird, gilt dies auch für die Angebote der StreamOn-Partner. Die volle Bandbreite kannst du allerdings mit „SpeedOn“ wiederhergestellen. Hier kannst du zusätzlichen Datentraffic zubuchen.

Wie buche ich StreamOn bei der Telekom?

Ein Anruf bei der Telekom-Hotline reicht aus, um die Wunsch-Option von StreamOn zu buchen. Alternativ ist es aber auch möglich, StreamOn über das Kundencenter der Telekom kostenlos zuzubuchen.

