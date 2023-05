Bester Handy-Akku 2023: Dieses Telefon pulverisiert die Konkurrenz geradezu

2023er-Smartphones sind viel leistungsstärker als ältere Computer, machen bessere Fotos als unzählige Kameras und bieten eine genauere sowie schnellere Ortung als manche Navigationsgeräte. Doch kaum ist der elektrische Strom „aufgebraucht“, schon wird das hochmoderne High-End-Gerät zu einem ziemlich teuren Briefbeschwerer. Angesichts dieser Tatsache dürfte niemand die Relevanz einer hohen Akkukapazität und einer langen Akkulaufzeit anzweifeln. Und doch scheinen die Entwickler mancher Handy-Modelle nicht sonderlich viele Gedanken an den Energiespeicher zu verschwenden. Als Ergebnis bieten einige Mobiltelefone nahezu unwirkliche Laufzeiten, während andere gefühlt nach nur einer halben Stunde wieder an die Steckdose müssen. Die Experten von DxOMark haben zahlreiche Handys einem umfangreichen Akkutest unterzogen und einen Sieger bestimmt.

Akku-Sieger 2023: Honor Magic5 Lite 5G

Der aktuelle Akku-König in der DxOMark-Liste hört auf den Namen Honor Magic5 Lite 5G und wurde im Februar 2023 gekrönt. Grundsätzlich ist das Gerät in der Mittelklasse zu Hause. Doch ein Merkmal des Mobiltelefons verweist selbst die besten Flaggschiff-Handys in ihre Schranken. Im Akkutest von DxOMark pulverisierte das Magic5 Lite 5G jegliche Konkurrenz geradezu und platzierte sich mit einem Abstand von starken fünf Punkten vor allen anderen Handys. Und das, obwohl das Smartphone lediglich eine durchschnittliche Akkukapazität von 5.100 mAh bietet. Seitdem testeten die Experten bereits viele weitere Modelle, doch den König vom Thron stoßen konnte bisher niemand.

Weitere DxOMark-Tests:

Auswertung des Akkutests

Insgesamt erreichte das Honor-Mobiltelefon eine Wertung von 152 Punkten. Auf den ersten Blick fällt dabei auf, dass das Handy in keiner einzigen der sieben getesteten Unterkategorien die Führung übernahm. Das ist außergewöhnlich, beweist jedoch, dass das Handy zwar kein klassischer Überflieger, dafür jedoch ein hervorragendes Allrounder-Modell ist; beinahe ohne nennenswerte Akku-Schwächen. Insbesondere der geringe „Akkuverbrauch“ stach positiv hervor. Selbst bei einer recht hohen Nutzung von sieben Stunden pro Tag lieferte der Akkuspeicher 47 Stunden lang Energie. Und der geringe Energiebedarf erstreckt sich über sämtliche Bereiche – von der Anwendung in den eigenen vier Wänden bis hin zur Nutzung auf der Straße. Sollte die Energie dennoch mal zur Neige gehen, reicht bereits eine fünfminütige Ladesession aus, um das Gerät weitere sechs Stunden zu nutzen. Eine volle Ladung nimmt allerdings trotz einer auf dem Papier durchaus passablen Ladeleistung von 40 Watt satte 111 Minuten in Anspruch. Die Tester kritisierten zudem, dass zwischen der vom System eingeblendeten 100-Prozent-Anzeige und einer echten vollen Ladung satte 36 Minuten lagen.

Technische Daten des Testsiegers:

Akkukapazität: 5.100 mAh

Ladeleistung: 40 Watt

Unterm Strich erreichte das Honor Magic5 Lite 5G in den drei getesteten Überkategorien „Autonomie“, „Aufladung“ und „Effizienz“ 172, 126 sowie 150 Punkte. Daraus ergab sich die oben aufgeführte Gesamtwertung von 152 Zählern.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Mit einem Abstand von fünf Punkten positioniert sich das aus dem gleichen Hause stammende Honor X7a auf dem zweiten Platz. Dicht gefolgt vom einstigen Akku-Monarchen, dem Oppo Reno6 5G (146 Punkte). Ebenfalls gut schnitten der Konkurrent Realme GT Neo 2 5G (144 Punkte) sowie ein weiteres Honor-Smartphone, das Honor X9a, ab (143 Punkte). Hierzulande bekanntere Handymarken fanden sich dagegen abgeschlagen wieder. Diese erreichten in Form des Samsung Galaxy S23 Ultra mit einem Snapdragon-SoC lediglich den 6. Platz (142 Punkte). Dem folgten das Sony Xperia 10 IV auf dem 10. Platz (138 Punkte) sowie das Apple iPhone 13 Pro Max auf dem 13. Platz (136 Punkte). Das Samsung Galaxy S22 (Exynos) bildet indes mit nur 75 Punkten nach wie vor das Schlusslicht der gesamten Liste.

Smartphone Akku-Wertung Honor Magic5 Lite 5G 152 Honor X7a 147 Oppo Reno6 5G 146 Realme GT Neo 2 5G 144 Honor X9a 143 Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) 142 Oppo Reno8 5G 141 Asus ROG Phone 6 140 Oppo Reno8 Lite 5G 139 Nubia RedMagic 8 Pro 138 Oppo A77 5G 138 Sony Xperia 10 IV 138 Apple iPhone 13 Pro Max 136 OnePlus Nord CE 5G 136 Samsung Galaxy M51 136 Vivo X80 Lite 5G 136 Vivo Y72 5G 136 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 136 Xiaomi 11T 136 Honor Magic4 Lite 5G 135 Oppo Find X5 Lite 135 Samsung Galaxy S23 Plus (Snapdragon) 134 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 134 Xiaomi Redmi Note 10 134 Apple iPhone 14 Pro Max 133 Oppo A74 133 Vivo Y76 5G 133 Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) 133 Xiaomi Redmi Note 11S 5G 133 Honor X8 5G 132 Oppo A78 5G 132 Xiaomi Redmi Note 12 5G 132 Xiaomi Redmi Note 10S 132 Samsung Galaxy A72 131 Wiko Power U30 131 Oppo Reno6 Pro 5G (Snapdragon) 130 Realme GT Neo 3 129 Samsung Galaxy A34 5G 129 Samsung Galaxy A23 5G 129 Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 129 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 129 Apple iPhone 14 Plus 128 OnePlus Nord 2 5G 128 Xiaomi 13 128 Nubia RedMagic 6 Pro 127 Oppo A94 5G 127 Honor 70 126 OnePlus 10T 5G 126 Oppo Find X3 Neo 126 Xiaomi 13 Pro 126 Xiaomi 11T Pro 126 OnePlus 11 125 Samsung Galaxy A13 5G 125 Huawei P50 Pro 123 Xiaomi 12T Pro 123 OnePlus 9 122 Apple iPhone 12 Pro Max 121 Oppo A74 5G 121 Xiaomi Redmi Note 10 5G 120 Apple iPhone 14 Pro 119 Nothing Phone(1) 119 Oppo A54 5G 119 Xiaomi Redmi Note 11 119 Apple iPhone 13 Pro 118 Motorola Edge 20 Pro 118 Nubia RedMagic 7 Pro 118 Xiaomi 12T 118 Xiaomi 12 Lite 5G 118 Realme GT 2 Pro 117 Honor X7 116 Oppo Find X5 Pro 116 Vivo Y20s 116 Apple iPhone 13 115 Oppo Reno8 Pro 5G 115 Realme GT 5G 115 Huawei P40 Lite 114 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 114 Samsung Galaxy A54 5G 113 Sony Xperia 5 IV 113 Apple iPhone 14 112 Motorola Moto G62 5G 112 OnePlus Nord 2T 5G 112 OnePlus 8T 112 Motorola Moto G9 Power 111 Oppo Find X5 111 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 111 Wiko Power U20 110 Oppo Find X3 Lite 109 Samsung Galaxy S23 (Snapdragon) 109 Oppo Find N2 Flip 108 Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) 108 Xiaomi Mi 11 Ultra 108 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 107 Samsung Galaxy A52 5G 106 Black Shark 5 Pro 105 Oppo Find X3 Pro 105 OnePlus 9 Pro 104 Huawei Mate 50 Pro 103 Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 103 Asus Zenfone 8 102 Asus Zenfone 8 Flip 102 Google Pixel 7 Pro 102 OnePlus 10 Pro 100 POCO F4 GT 100 Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) 100 Xiaomi 12 100 Xiaomi Redmi 10 2022 100 Apple iPhone 13 mini 99 Realme C21 99 Realme C11 99 Samsung Galaxy Z Fold4 99 Vivo X80 Pro (Snapdragon) 99 Google Pixel 7 98 Motorola Edge 30 Pro 98 Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) 98 Google Pixel 6 97 Samsung Galaxy A33 5G 96 Vivo X51 5G 96 Honor Magic4 Pro 95 Samsung Galaxy Z Flip4 95 Samsung Galaxy A53 5G 95 Samsung Galaxy S22+ (Exynos) 95 Google Pixel 6a 94 Apple iPhone 12 mini 93 Google Pixel 5 93 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 93 Samsung Galaxy Z Fold3 5G 92 Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) 90 Xiaomi Redmi 9 88 Sony Xperia 1 IV 87 Apple iPhone SE (2022) 84 Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) 82 Xiaomi Mi 11 82 Google Pixel 6 Pro 81 Xiaomi 12 Pro 76 Samsung Galaxy S22 (Exynos) 75

Wichtig: DxOMark hat bisher nur einen vergleichsweise geringen Teil der aktuell verfügbaren Smartphones getestet. Somit sind die Ergebnisse nicht gänzlich repräsentativ.

Akkutests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio, -Displays und -Akkus durchführt.

Für Akku-Tests bedient sich DxOMark eines Roboterarms, mit dessen Hilfe die Tester sowohl eine Nutzung in Innenräumen als auch einen mobilen Gebrauch simulieren. Die Tests werden dabei in einem faradayschen Käfig durchgeführt, der keine externen beziehungsweise nicht erwünschten Signale durchlässt. So sollen die Messgenauigkeit und die Wiederholbarkeit gewährleistet werden. Wie das Testverfahren genau aussieht, verrät DxOMark auf einer gesonderten Webseite.