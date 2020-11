Beste Frontkamera: Mit diesem Smartphone werden deine Selfies perfekt

Neben der Kamera, der Sound-Qualität und dem Display testet DxOMark auch die Frontkamera separat. Das ist eine gute Strategie, da die vordere Kamera im Selfie-Zeitalter zum einen extrem wichtig ist und zum anderen nicht einfach durch die Hauptkamera ersetzt werden kann – schließlich will man ja auch sehen, was man fotografiert. Zudem handelt es sich bei der Selfie-Knipse oftmals nicht mehr um ein einzelnes Modul, das wie in der Vergangenheit lediglich verzerrte Weitwinkel-Fotos produziert. Auch Dual-Systeme sind keine Seltenheit mehr.

Abgesehen davon betrachten Nutzer die Qualität einer Smartphone-Kamera oftmals als Ganzes. Ist die Hauptkamera gut, wird auch die Frontkamera sicherlich auf demselben Niveau sein. Doch dem ist keineswegs so. Die DxOMark-Listen zeigen, dass ein Smartphone, das in der Kategorie „Selfie“ den dritten Platz einnimmt (Asus Zenfone 7 Pro), im Hauptkamera-Bereich auch die Top 20 verfehlen kann. Doch zumindest den ersten Platz sicherte sich in beiden Kategorien dasselbe Handy: das Huawei Mate 40 Pro.

Selfie-Sieger bei DxOMark: Huawei Mate 40 Pro

Der DxOMark Frontkamera-Test unterteilt sich in die Bereiche „Fotos“ und „Videos“. Diese Bereiche erhielten einzelne Testwertungen, aus denen sich die Selfie-Gesamtwertung des Huawei Mate 40 Pro (104 Punkte) zusammensetzt. Während die mit der Frontkamera geschossenen Fotos mit 110 Punkten bewertet wurden, erhielt der Video-Bereich „nur“ 96 Punkte. Wer sich nun denkt, er mache sowieso meist Videos mit dem Selfie-Objektiv und wäre darum mit einem anderen Smartphone aus der Bestenliste besser dran, der täuscht sich. Denn trotz des großen Punkteunterschieds gibt es dennoch kein anderes Handy, das über eine bessere Video-Wertung verfügt.

Grundsätzlich lobten die Tester unter anderem die gute Belichtung und den großen Dynamikbereich. Auch die Tiefenschärfe und der Fokus auf Gesichter wurde positiv hervorgehoben. Dasselbe gilt für den Weißabgleich bei schlechten Lichtverhältnissen und den Videostabilisator. Doch hat auch diese gute Kamera gewisse Schwächen. Beim Huawei Mate 40 Pro sind es insbesondere ein gut sichtbarer, lokaler Texturverlust, unnatürliche Hautfarben, geringe Details im Hintergrund, Tiefenschätzungsfehler im Bokeh-Modus und Rauschen sowie Farbreduktion bei schlechter Belichtung.

Frontkamera-Daten des Mate 40 Pro:

Auflösung: 13 Megapixel (Weitwinkel)

Blendenzahl: f/2.4

3D-Tiefensensor: ja

Fotoauflösung: bis zu 4.160 x 3.120 Pixel

Videoauflösung: 3.840 x 2.160 Pixel (UHD, 30 fps)

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Mit seinen 104 Punkten erzielte das Huawei Mate 40 Pro eine neue Bestwertung im Frontkamera-Bereich. Doch von der Konkurrenz absetzen konnte sich Huawei damit nicht. Wobei diese Aussage so nicht ganz zutrifft, denn bei der „Konkurrenz“ (103 Punkte), handelt es sich um das hauseigene Frühlings-Flaggschiff Huawei P40 Pro. Danach kommt einen Punkt lang nichts und danach eine Überraschung. Für diese sorgte der Underdog Asus Zenfone 7 Pro, der mit seinen 101 Punkten das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G und das Huawei Nova 6 5G übertrumpfte (jeweils 100 Punkte). Wer nach einem guten Selfie-Smartphone abseits von Huawei, Samsung und Asus sucht, muss in der Bestenliste (siehe unten) derweil auf den Button „Weiter“ klicken. Denn unter den Top 10 finden sich ausschließlich Geräte dieser drei Hersteller. Platz 11 konnte sich allerdings das Apple iPhone 11 Pro Max sichern.

Smartphone Frontkamera-Wertung Huawei Mate 40 Pro 104 Huawei P40 Pro 103 Asus ZenFone 7 Pro 101 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 100 Huawei Nova 6 5G 100 Samsung Galaxy Note 10+ 5G 99 Asus ZenFone 6 98 Samsung Galaxy S10 5G 97 Samsung Galaxy S10+ 96 Huawei Mate 30 Pro 93 Apple iPhone 11 Pro Max 92 Google Pixel 4 92 Samsung Galaxy Note 9 92 Google Pixel 3 92 Apple iPhone 11 91 Huawei P30 Pro 89 OnePlus 7 Pro 86 Honor 20 Pro 85 Huawei Mate 30 Pro 5G 84 Xiaomi Mi MIX 3 84 Apple iPhone SE (2020) 84 Xiaomi Mi 10 Pro 83 Samsung Galaxy Z Flip 83 Samsung Galaxy A71 83 Apple iPhone XS Max 82 Samsung Galaxy S9+ 81 Sony Xperia 5 79 Sony Xperia 1 78 Nokia 7.2 78 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 77 Google Pixel 2 77 Honor V30 Pro 76 Huawei Mate 20 Pro 75 Lenovo Z6 Pro 75 Realme X2 Pro 74 Samsung Galaxy S8 73 Oppo Find X2 Pro 72 Huawei P20 Pro 72 Apple iPhone X 71 Meitu T9 69 Meitu V6 59 Intex Aqua Selfie 22

Frontkamera-Tests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio und -Displays durchführt.

Für die Selfie-Tests nimmt DxOMark laut eigenen Angaben über 1.500 Testbilder sowie zwei Stunden an Videomaterial auf. Dabei nutzen die Tester jeweils die Standardeinstellungen der Frontkamera. Wie das Testprotokoll genau aussieht, beschreibt DxOMark auf seinem Portal.