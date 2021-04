Kamera, Akku, Konnektivität, Speicher, Betriebssystem, Übertragungsstandards… Bei Smartphones gibt es eine schier endlose Anzahl an Hard- und Software-Spezifikationen, auf die man beim Kauf achten sollte. Kein Wunder also, dass eine im Grunde sehr wichtige Funktion zu kurz kommt: der Sound. Das liegt teilweise auch daran, dass Nutzer sich schlicht nicht vorstellen können, dass ein Smartphone eine wirklich gute Klangqualität bieten kann. Darum ignoriert man diesen Punkt und besorgt sich stattdessen lieber einen Bluetooth-Lautsprecher. Doch in Wahrheit können aktuelle Handys durchaus auch klanglich überzeugen – zumindest einige. Welche das sind, verrät die DxOMark-Bestenliste, welcher umfangreiche und objektive Audio- sowie Mikrofon-Tests zugrunde liegen.

Audio-Sieger 2021 bei DxOMark: Black Shark 4 Pro

Mit seinen 81 Punkten belegt das Gaming-Smartphone Xiaomi Black Shark 4 Pro aktuell den ersten Platz in der Bestenliste von DxOMark – dicht gefolgt vom Xiaomi Mi 10S (80 Punkte) und dem Asus ROG Phone 5 (79 Punkte). Auf den ersten Blick wirkt es so, als wäre das Xiaomi-Smartphone nur marginal besser als die Konkurrenz, doch der Schein trügt. Denn die Gesamtwertung besteht bei DxOMark aus zwei übergeordneten Bereichen: der Wiedergabe (Lautsprecher) und der Aufnahme (Mikrofone). Relevant dürfte für die meisten Nutzer dabei vor allem die Wiedergabe sein. Und genau hier hat das Black Shark 4 Pro derzeit einen bequemen Vorsprung.

Insgesamt 83 Punkte erhielt das neue Gaming-Handy in dem Wiedergabe-Bereich. Damit überragt es den früheren Rekordhalter um ganze 3 Punkte. Und auch bei den Unterkategorien wie Dynamik, Tim­b­re und Lautstärke sieht die Sache nicht anders aus. So erreichte das Black Shark 4 Pro in sämtlichen Wiedergabe-Kategorien eine neue Bestwertung. Die einzige Ausnahme stellt die Kategorie „Artefakte“ dar, in der gemessen wird, wie stark das Quellaudio bei der Wiedergabe über die Lautsprecher verzerrt wird. Hier erhielt das Xiaomi-Gerät „lediglich“ 89 Punkte, während das Asus ROG Phone 5 mit 93 Punkten glänzen konnte.

Doch so gut die Audio-Leistung des Black Shark 4 Pro auch sein mag, es gibt auch ein paar kleinere Nachteile. Laut den Testern von DxOMark entsteht bei bestimmten elektronischen Signalen beziehungsweise bestimmten Musikstücken ein leichtes Zischen. Weiterhin können bei einer hohen Lautstärke einige Bassverzerrungen und Resonanzen auftreten. Doch das ist Meckern auf einem sehr hohen Niveau.

Der Bereich Aufnahme zieht die Gesamtwertung derweil runter. Hier erreichte das neueste Sound-Wunder nur 71 Punkte. Dabei kritisierten die Tester vor allem den geringen, verzerrungsfreien Aufnahmepegel, durch Komprimierungsprobleme auftretende Lautstärkeschwankungen und die mittelprächtige Dynamikleistung samt erhöhten Hintergrundgeräuschen. Letzteres tritt insbesondere bei einer lauten Umgebung wie beispielsweise in der Innenstadt auf.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Das gesamte Siegertreppchen, bestehend aus dem Black Shark 4 Pro, dem Xiaomi Mi 10S und dem Asus ROG Phone 5. Sie haben einen kleinen Punkte-Vorsprung gegenüber den anderen Geräten. Die Betonung liegt dabei jedoch auf „klein“, denn der vierte Platz (Xiaomi Mi 10 Pro) ist nur drei Punkte entfernt. Den fünften und sechsten Platz teilen sich zudem gleich fünf Handys – allzu schlecht ist die Konkurrenz in puncto Klangqualität folglich ebenfalls nicht aufgestellt. Und dennoch hat das Black Shark 4 die Nase eindeutig vorne. Insbesondere, wenn man ausschließlich auf die Wiedergabe-Qualität der beiden verbauten Stereo-Lautsprecher achtet und die Leistung der drei integrierten Mikrofone außer Acht lässt.

Smartphone Audio-Wertung Black Shark 4 Pro 81 Xiaomi Mi 10S 80 Asus ROG Phone 5 79 Xiaomi Mi 10 Pro 76 Huawei Mate 20 X 75 Asus ROG Phone 3 75 Apple iPhone 12 Pro Max 74 Oppo Find X2 Pro 74 Apple iPhone XS Max 74 Apple iPhone 12 mini 73 Apple iPhone 12 73 Apple iPhone 11 Pro Max 71 Apple iPhone 11 71 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 70 Apple iPhone SE (2020) 70 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 69 Asus ROG Phone 2 69 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) 68 Google Pixel 4 68 OnePlus 8 68 OnePlus 8 Pro 67 Samsung Galaxy S20+ (Exynos) 66 Motorola Edge+ 66 Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) 66 Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) 66 OnePlus 7 Pro 65 Samsung Galaxy S10+ (Exynos) 65 LG V60 ThinQ 5G 65 Nubia Red Magic 5S 64 Poco X3 NFC 63 Huawei Mate 30 Pro 5G 61 Oppo Reno4 Pro 5G 61 Huawei Mate 30 Pro 60 Huawei P40 Pro 59 Honor V30 Pro 59 Lenovo Legion Phone Pro 59 Realme X2 Pro 58 Sony Xperia 1 II 57 Black Shark 3 Pro 55 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 54 Vivo X51 5G 53 Honor 20 Pro 53 LG G8 ThinQ 52 Black Shark 2 Pro 51 Nubia Red Magic 3S 50 Sony Xperia 1 45 Nokia 7.2 41

Audiotests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio und -Displays durchführt.

Audio-Tests werden dabei unter kontrollierten Laborbedingungen in einem abgeschirmten Tonstudio durchgeführt. Wie die Testprotokolle genau aussehen, verrät DxOMark auf dem eigenen Portal: Lautsprecher-Tests und Mikrofon-Tests.