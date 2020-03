Xiaomi Redmi Note 9S vorgestellt: So alt ist das nagelneue Handy wirklich

Das Xiaomi Redmi Note 9S wurde am heutigen 23. März live über unterschiedliche Kanäle wie Youtube und Facebook vorgestellt. Beobachter des Events dürften allerdings enttäuscht gewesen sein. Denn bei dem Neuankömmling handelt es sich schlicht um das bereits vor einigen Tagen vorgestellte Xiaomi Redmi Note 9 Pro; welches global unter einem anderen Namen verkauft werden soll. Entsprechend gab es keine großen Überraschungen bei der Optik und den technischen Daten. Dafür ist nun der globale Verkaufspreis des Smartphones bekannt und ab welchem Datum es weltweit verfügbar sein wird.

Xiaomi Redmi Note 9S: Mittelklasse mit allen Extras

Technisch bietet das Redmi Note 9S so ziemlich alles, was ein modernes Mittelklasse-Smartphone bieten sollte: Das 6,67 Zoll große Display löst mit Full-HD+ auf, der Mitteklasse-Prozessor bietet acht Kerne, welche mit bis zu 2,23 GHz takten und die Arbeits- sowie Hauptspeicher gewähren wahlweise 4 oder 6 beziehungsweise 64 oder 128 GB Platz. Optisch sieht das Gerät derweil recht überzeugend aus. Dank eines Kameralochs auf der Frontseite ist das Gehäuse-Bildschirm-Verhältnis ziemlich gut (91%), bei näherem Betrachten wird allerdings schnell klar, dass es eben „nur“ ein Mittelklasse-Gerät ist. So findet sich am unteren Display-Ende ein vergleichsweise breiter Gehäusestreifen. Der Fingerabdrucksensor wurde zudem nicht in das Display integriert, sondern befindet sich an der Seite des Handys.

Das Quad-Highlight

Das Xiaomi Redmi Note 9S wurde mit einer Quad-Hauptkamera ausgestattet. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sind Geräte mit vier Objektiven heute zwar keine Seltenheit mehr, in der unteren Mittelklasse ist es allerdings immer noch etwas Besonderes – vor allem für Bokeh-Enthusiasten. Denn die meisten Triple-Kameras lassen einen Tiefensensor außen vor. Die Tiefenschärfe ist in dem Fall nur künstlicher Natur und kann folglich nicht mit einem zumindest teilweise mechanischen Bokeh mithalten.

Darüber hinaus bietet der Sensor hinter dem Hauptobjektiv eine 48-Megapixel-Auflösung, mit deren Hilfe das Bild nachträglich mit wenig Qualitätsverlust herangezoomt werden kann. Für eine gute Belichtung sorgt indes eine f/1.8-Blende, dank der selbst bei wenig Licht gut ausgeleuchtete Aufnahmen ohne Rauschen aufgenommen werden können. Und zum Schluss noch ein weiteres Highlight: die Akkukapazität. Sie umfasst beim Redmi Note 9S 5.020 mAh; damit ist das Gerät einem Großteil seiner Mittelklasse-Konkurrenten um 500 bis 1.000 mAh überlegen.

Technische Daten des Xiaomi Redmi Note 9S in der Übersicht:

Gehäuse: 165,75 x 76,68 x 8,8 Millimeter

Gewicht: 209 Gramm

Display: 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel, Gorilla Glass 5

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 720G, 2 x 2,3 GHz, 6 x 1,8 GHz

Arbeitsspeicher: 4 oder 6 GB

Interner speicher: 64 oder 128 GB

Hauptobjektiv: 48 Megapixel, f/1.79

Ultra-Weitwinkelobjektiv: 8 Megapixel, f/2.2, 119°

Makro-Objektiv: 5 Megapixel

Tiefenobjektiv: 2 Megapixel

Frontkamera: 16 Megapixel

Akkukapazität: 5.020 mAh, 18 Watt

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 und 5GHz

Bluetooth: 5.0

3,5-Millimeter-Klinkenanschluss: ja

Fingerabdrucksensor: ja, an der Seite

USB-Typ-C: ja

Dual-SIM: 2 x Nano-SIM + Micro-SD

Betriebssystem: Android 10

Nutzeroberfläche: MIUI 11

Farben: Blau, Weiß, Grau

Preis und Verfügbarkeit

Wer das Gerät erwerben möchte, muss zunächst zu dem chinesischen Amazon-Pendant Alibaba greifen. Zwar kann es sein, dass das Smartphone später auch in die europäischen Läden kommt, sicher ist das allerdings nicht. Bis dahin kostet das Smartphone global wahlweise 249 US-Dollar (4 + 64 GB) oder 279 US-Dollar (6 + 128 GB). Beim Verkaufsstart am 7. und 8. April wird das Xiaomi Redmi Note 9S zudem kurzfristig für 199 und 239 US-Dollar erhältlich sein.

