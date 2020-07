Auch, wenn das Samsung Galaxy S10 schon ein Jahr alt ist, nach wie vor ist es einer der absoluten Tipps auf dem Smartphone-Markt. Gerade jetzt – mehr als ein Jahr nach Veröffentlichung – werden auch die Preise attraktiver. Und so kommen Deals wie diese zustande, bei denen noch Gratis-Zugaben mit drinstecken.

Galaxy S10 mit Vertrag und Gratis-Xbox

In einer Restposten-Aktion – die Angebote könnten also rasch ausverkauft sein, bieten die Tarife-Shops von MediaMarkt und Saturn das Samsung Galaxy S10 mit Tarifen im Vodafone- und im Telekom-Netz an. Mit dabei ist dann stets eine Xbox One X – die bessere Version der Microsoft-Konsole – und das Spiel GTA V.

Das Galaxy S10 gibt es dabei jeweils in Verbindung mit einem 6-GB-Vertrag samt LTE-Zugang im Netz von Vodafone (50 MBit/s) oder Telekom (21,6 MBit/s). Außerdem bieten die Tarife jeweils noch eine Allnet-Flat (Anrufe) und eine Freenet–Hotspot-Flat, die auf ein weltweites WLAN-Netzwerk zugreift.

Die Kosten: Einmalig kostet die Hardware – also Galaxy S10 und Xbox One X (+ GTA V) – 79 Euro. Monatlich kostet der Tarif – Allnet-Flat mit 6 GB im Netz von Telekom oder Vodafone – 26,99 Euro. Einmalig wird noch die obligatorische Anschlussgebühr von 39,99 Euro fällig, Versandkosten entstehen nicht.

Angebote auch mit Samsung-Triple verfügbar

Wenn du keine neue Konsole brauchst oder möchtest, gibt es auch alternative Deals rund um das Galaxy S10. Für einmalig 49 Euro gibt es das Samsung-Triple aus Galaxy S10, den In-Ear-Kopfhörern Galaxy Buds und der Smartwatch Galaxy Watch Active. Rein von den Kosten her ist das also der günstigere Deal. Beim Tarif ist die Auswahl identisch: Mit der Netzauswahl Telekom oder Vodafone gibt es auch in diesem Angebot 6 GB, eine Allnet-Flat für Anrufe und die freenet-Hotspot-Flat für 26,99 Euro Grundgebühr im Monat.

Da es sich jeweils um Restposten-Angebote handelt, können diese unter Umständen schnell ausverkauft sein. Weil die Angebote aber jeweils bei Saturn und bei MediaMarkt verfügbar sind, kann sich im Falle des Falls ein Blick zum jeweils anderen Händler lohnen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.