Xiaomi: Das nächste Top-Smartphone kommt und wird spottbillig

Smartphones von Xiaomi werden hierzulande immer beliebter. Das zeigen nicht nur neuste Zahlen zu Marktanteilen, denen zufolge Xiaomi nun auch Huawei hinter sich lässt. Auch in unserer Top-Liste der aktuell beliebtesten Smartphones sind unter den ersten 15 gleich fünf Xiaomi-Modelle dabei. Galten sie bis vor Kurzem eher als Randgruppenhandys, sind die heute das, was Samsung-Smartphones einst waren: innovativ, gut und dabei auch noch günstiger als die Konkurrenz.

Als das chinesische Unternehmen zuletzt aber das Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro in den Handel brachte, sorgte man für Aufsehen. Rund 1.000 Euro mussten Käufer für das neue Spitzenmodell hinblättern. Zwar ist der Preis mittlerweile drastisch gefallen. Dennoch sind solch hohen Preise für Smartphones von Xiaomi eher ungewöhnlich. Das hat der Hersteller offenbar nun auch selbst gemerkt, weshalb das nächste Flaggschiff-Modell wieder deutlich günstiger sein soll.

Xiaomi Mi 10T Pro: High-End-Smartphone wird günstiger als gedacht

Mit dem Xiaomi Mi 10T und dem Mi 10T Pro bahnen sich zwei Nachfolger an, die an alte Preise anknüpfen könnten. Dabei soll gleichzeitig aber nichts vom Charme eines Flaggschiffs verloren gehen. So sind die beiden Modelle vor Kurzem bei Amazon in Spanien mit Preisetiketten aufgetaucht. Das günstigere Mi 10T mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher wurde dort mit einem Preis von 547,20 Euro gelistet. Das Xiaomi Mi 10T Pro mit 256 GB internem Speicher bezifferte der Onlineshop auf rund 640 Euro. Gegenüber den knapp 1.000 Euro teurem Mi 10 Pro ein deutlicher Preissturz. Und so soll das Mi 10T Pro aussehen:

Die technische Ausstattung der neuen Spitzenmodelle

Beide Mi-Smartphones sollen mit Qualcomms Snapdragon 865 auf den Markt kommen. Neben dem Prozessor der Spitzenklasse wird das Pro-Modell eine 108-Megapixel-Kamera haben. Zudem dürften ein Weitwinkel- und Teleobjektiv vorhanden sein. Auffällig dabei: Das Modul der Hauptkamera ist deutlich größer als die anderen, weshalb davon auszugehen ist, dass die vielen Pixel auch mehr Platz in Form eines größeren Sensors bekommen. Das dürfte die Bildqualität auf eine neue Stufe heben. Darüber hinaus wird Xiaomi dem Spitzenmodell wohl ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz implantieren. Da ein solcher Bildschirm ordentlich am Akku zehrt, soll dieser eine Kapazität von 5.000 mAh aufweisen.