Eines der besten Smartphones 2020 ist jetzt drastisch im Preis gefallen

Im April 2020 brachte Xiaomi seine zwei Spitzenmodelle für 2020 in den Handel. Vor allem das Xiaomi Mi 10 Pro stach dabei ins Auge. Seine hervorragende Ausstattung machte es nur kurz darauf zu einem der schnellsten Smartphones der Welt. Und obwohl seitdem so manches neue Smartphone auf den Markt kam, rangiert das Xiaomi-Flaggschiff auch heute noch in einer anderen Top-Liste unter den besten fünf. Es zählt zu den Top 5 Smartphones mit der besten Kamera.

Zu Marktstart verlangte der chinesische Handyhersteller für die eigenen Verhältnisse einen ungewöhnlich hohen Preis. Rund 1.000 Euro musstest du für das Mi 10 Pro ausgeben, wenn du das High-End-Modell haben wolltest. Nun ist der Preis aber dramatisch eingebrochen. Nur vier Monate später ist das Smartphone für unter 700 Euro zu haben. Sowohl Media Markt als auch Saturn bieten das Xiaomi Mi 10 Pro für rund 697 Euro an – versandkostenfrei.

Das ist nicht nur der aktuelle Bestpreis – Cyberport etwa verlangt gut 920 Euro für das Smartphone. Das Mi 10 Pro war bis zum heutigen Zeitpunkt auch noch nie günstiger.

Xiaomi Mi 10 Pro: Das bekommst du für dein Geld

Sowohl Media Markt als auch Saturn bieten das Xiaomi Mi 10 Pro in den Farben Alpine White und Solstice Grey an. Das High-End-Smartphone besitzt ein knapp 6,7 Zoll großes AMOLED-Display, das in Full-HD+Qualität auflöst. Eine Bildwiederholrate von 90 Hz sorgt für eine flüssige Darstellung. Unter der Haube fackelt Xiaomi ein wahres Feuerwerk ab, sodass das Mi 10 Pro nicht ohne Grund zu den schnellsten Smartphones der Welt gehört.

Neben Qualcomms Spitzenprozessor, dem Snapdragon 865, langt Xiaomi mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher ordentlich zu. Hinsichtlich seines Akkus muss sich das Xiaomi Mi 10 Pro nicht hinter seinen Rivalen verstecken. Und auch hinsichtlich der Akkulaufzeit gehört das Smartphone zu den Top 5 des Jahres 2020.

Die Kameraausstattung des Super-Smartphones kann sich ebenfalls sehen lassen und besteht aus vier Modulen. Mit der 108-Megapixel-Hauptkamera zielt Xiaomi offenbar auf das Galaxy S20 Ultra ab, das ebenfalls eine 108-Megapixel-Kamera besitzt. Dabei ist das Modul kein Novum: Mit einer solchen Kamera wurde schon das Xiaomi Mi Note 10 Pro bestückt. Zur Hauptkamera gesellen sich ein Teleobjektiv mit 8 Megapixeln, eine „Porträtkamera“ mit 12 Megapixeln und eine Ultraweitwinkelkamera mit 20 Megapixeln.

