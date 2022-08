Warner Bros. macht Ernst: Dieser DC-Superhelden-Film wird niemals erscheinen

Während bei Marvel Hochzeit ist und jüngst unzählige neue Filme und Serien wie „She Hulk“ angekündigt wurden, macht man bei DC nun das genaue Gegenteil. Wie Warner Bros. mitteilt, will man einen Superhelden-Film streichen. Und das, obwohl er sich bereits in der Postproduktion befunden haben soll.

Kein Superhelden-Film: Warner Bros. schmeißt „Batgirl“ raus

Nicht nur Fans sollen von der Entscheidung überrascht sein. Auch bei anderen Filmstudios soll Unverständnis darüber herrschen, dass Warner Bros. den Superhelden-Film „Batgirl“ einfach aus dem Programm geworfen hat. Zwar passiert es öfter, dass Projekte auf Eis gelegt werden. Das Pikante an der weiblichen DC-Heldin ist jedoch: Der Film befand sich bereits in der Postproduktion und war somit abgedreht.

Zwar bestätigte das Filmstudio die Entscheidung mittlerweile, wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet. Genaue Gründe für das Aus des Films bleiben aber dennoch unklar. Man nennt schwammig eine neue Strategie. Wie sie aussieht,verrät das Filmstudio nicht. Weitere Gerüchte besagen, dass die ersten Testvorführungen von „Batgirl“ mangelhaft gewesen seien und der Film deswegen nicht veröffentlicht werden soll. Andere Meldungen dementieren eine schlechte Qualität das Films.

Ursprünglich sollte „Batgirl“ exklusiv bei HBO Max erscheinen, nicht im Kino. Hier legte man den Fokus vor allem auf ein geringeres Budget, was „Batgirl“ auch durch die Pandemie allerdings weit überschritt. Ob es mit der Streaming-Premiere zusammenhängt und Warner Bros. sich hier auf neue Wege konzentrieren will, bleibt ebenfalls im Dunkeln.

Weitere Filme vor dem Aus

Neben „Batgirl“ verabschiedet sich das Filmstudio darüber hinaus von „Scooby! Voll verwedelt“. Auch dieser Film befand sich bereits in der Endphase seiner Produktion, was die Entscheidung ebenfalls wenig nachvollziehbar macht. Das Branchenmagazin Variety will aus Insiderkreisen erfahren haben, dass es sich bei dem Aus von „Batgirl“ und „Scooby!“ letztlich um steuerliche Gründe handeln soll. Angeblich soll man Wege gefunden haben, mit der Abschreibung der Filme Steuern sparen zu können – und das vor allem auch m Hinblick auf die Gründung des neuen Filmstudios Warner Bros. Discovery. Offiziell bestätigt ist der Bericht nicht.

Ob „Batgirl“ und „Scooby! Voll verwedelt“ irgendwann in Zukunft erscheinen werden, bleibt unklar – und letztlich eher unwahrscheinlich.