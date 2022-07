Marvel kündigt neue Filme an: Das erwartet dich in MCU Phase 6

Lange Zeit war einer der ersten 3D-Kinofilme, „Avatar“, an der Spitze der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Nach zehn Jahren rückte aber eine Ablöse in Form eines Superhelden an. „Avengers: Endgame“ war 2019 der erfolgreichste Film auf der Leinwand – zumindest für einige Zeit. Unklar war jedoch, ob Disney die Saga weiterführen wird. Jetzt steht fest: Es wird Nachfolger geben.

Marvel kündigt neue Avengers-Filme an

Die Heldengeschichten gehen weiter, wie Marvel auf der Comic-Con in San Diego jüngst verlautbarte. Gleich zwei neue Avengers-Filme kündigte man auf der bekannten Messe an, die 2025 ins Kino kommen sollen. Obwohl die Veröffentlichung noch einige Zeit dauert, stehen die (vorläufigen) Titel der Marvel-Streifen schon jetzt fest: Zum einen „Avengers: The Kang Dynasty“, zum anderen „Avengers: Secret Wars“. Während „The Kang Dynasty“ am 2. Mai 2025 in den Kinos startet, wird „Secret Wars“ gegen Ende des Jahres, am 7. November 2025, auf der Leinwand zu sehen sein.

Zuvor waren die Heldenfilme bereits beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPA) aufgetaucht, wo eine Anwaltsfirma die Titel aufgrund des Markenrechts eingetragen haben soll, wie das Branchenmagazin Filmstarts unter Berufung auf Reddit schon vor der Comic-Con berichtete. Zeitgleich sollen „Avengers: The Kang Dynasty“ und „Avengers: Secret Wars“ für das sogenannte Fast Track-Verfahren angemeldet sein, wodurch eine schnelle Produktion gewährleistet werden soll.

Weitere Details zu Superheldenfilmen bleiben offen

Mit der Ankündigung ebnete Kevin Feige, Leiter der Marvel-Studios, auch den Weg, für die MCU-Phase 6. Er ordnet die kommenden Titel zudem der „Multiverse Saga“ zu, die offiziell mit dem aktuellen „Doctor Strange“-Film eingeführt wurde. Wer „The Kang Dynasty“ und „Secret Wars“ Regie führen könnte, steht derzeit noch in den Sternen. Joe und Anthony Russo sind aktuell heiß gehandelte Kandidaten für den Posten.

Neben den Avengers-Filmen kündigte Disney im Rahmen der Messe weitere Projekte an. Darunter befindet sich der Streifen „Blade“ für Ende 2023 und „Fantastic Four“ für 2024. Auch „Captain America: New World Order“ soll 2024 seine Premiere feiern.