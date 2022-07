Captain America 4: Diese neuen Details zum Superhelden-Film stehen jetzt fest

Momentan jagt ein Marvel-Film den nächsten. Startete Anfang des Jahres der brandneue „Doctor Strange“-Film mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle, ist seit ein paar Tagen Chris Hemsworth in „Thor: Love and Thunder“ auf der Leinwand zu sehen. Nun gibt es neue Details zum kommenden „Captain America“-Film.

Captain America: Diese Details stehen jetzt schon fest

Wie das US-Branchenmagazin The Hollywood Reporter berichtet, legt man erste Grundsteine für die Produktion des neuen Marvel-Films. Julius Onah ist der Name der Stunde, den man jetzt offiziell als Regisseur für „Captain America 4“ verpflichtet. Bekannt ist der 39-Jährige bereits von Filmen wie „The Cloverfield Paradox“ oder auch „Luce“.

Über einen Kinostart ist bis dato ebenso wenig bekannt. Ein realistischer Kinostart könnte entweder Ende kommenden Jahres oder Anfang 2024 sein. Eindeutige Hinweise dazu gibt es aber noch nicht.

Worum geht es in dem neuen Marvel-Film?

Genauere Details zur Handlung stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. Man weiß jedoch, dass „Captain America 4“ inhaltlich an der Disney+-Serie „The Falcon And The Winter Soldier“ anknüpft. Damit das auch gelingt, holt man laut The Hollywood Reporter auch die Autoren der Serie, Malcolm Spellman und Dalan Musson, mit an Bord. Diese Serie spielt nach „Avengers 4 Endgame“ und zeigt, wie sich Falcon und Winter Soldier in der neuen Welt zurechtfinden.

Darüber hinaus schlüpft Anthony Mackie in die Rolle von Sam Wilson alias Falcon das Schild und damit in den Anzug von Captain America. Er spielt den Superhelden bereits in „The Falcon And The Winter Soldier“. Offiziell noch nicht bestätigt, aber vermutet wird, dass Sebastian Stan als Winter Soldier mit von der Partie ist. Der Grund: Die gleichnamige Rolle verkörpert er auch in der Disney+-Serie.

Ob Chris Evans, der im ersten Film die Titelrolle übernahm, zurückkehrt und in „Captain America 4“ zu sehen sein wird, ist unklar.