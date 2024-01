Vodafone: Massives Upgrade für 5G-Netz – das ist neu

Denn eine neue 5G-Technik soll das Upload-Tempo für Mobilfunkkunden von Vodafone spürbar steigern. Ist derzeit eine durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit von 100 Mbit/s die Regel, sind in Zukunft im 5G-Netz von Vodafone deutlich schnellere Upload-Raten möglich. Bei dem jetzt erfolgten Test in Hannover und im spanischen Ciudad Real hat der Netzbetreiber nach eigenen Angaben beim Senden von Daten Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 273 Mbit/s erzielen können.

Vodafone steigert Upload-Geschwindigkeit im 5G-Netz

Durchgeführt wurde der Test in Hannover im 5G-Standalone-Netz (5G+) von Vodafone. Dabei kam das kommende Flaggschiff-Smartphone von Xiaomi auf Basis der Snapdragon 8 Gen 3 Plattform von Qualcomm zum Einsatz. Das Verfahren, das die erhöhten Upload-Geschwindigkeiten möglich macht, nennt sich „Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching“. Es kombiniert mehrere Übertragungskanäle für die Datenübertragung, was im Rahmen des erfolgreich abgeschlossenen Testlaufs die Steigerungen der Übertragungsgeschwindigkeiten möglich machte.

Allerdings muss die Bündelung der Uplink-Kanäle nicht nur das Smartphone, sondern auch die Mobilfunkantenne unterstützen. Erste Smartphones, die mit der Technik ausgestattet sind, sollen im Laufe des laufenden Jahres auf den Markt kommen. Sobald diese Geräte verfügbar sind, will Vodafone nach eigenen Angaben schrittweise seine Mobilfunkstandorte mit einem passenden Technik-Upgrade versehen. Die tatsächlich zu erreichende Upload-Geschwindigkeit wird dann im 5G-Standalone-Netz von Vodafone aber auch von der Entfernung zwischen dem Smartphone und dem mobilen Standort abhängen.

„Mit dem neuen Bündelungsverfahren lassen sich Videos und Dateien künftig fast doppelt so schnell wie bisher in soziale Netzwerke und in die Cloud hochladen“, blickt Vodafones Technik-Chefin Tanja Richter in die Zukunft. Qualcomm stellt neben den erhöhten Upload-Geschwindigkeiten auch eine für Netzbetreiber optimierte Netzwerkkapazität in Aussicht. Und eine geringere Latenz, was unter anderem für mobile Spiele, Livestreaming und andere datenintensive Anwendungen von Vorteil wäre.