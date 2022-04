Vivo X80 Pro vorgestellt: Endlich vollwertige Alternative zu Samsung & Apple Artem Sandler 3 Minuten

Vivo hat sein neues Flaggschiff, das Vivo X80 Pro, in China vorgestellt. Und das Smartphone kann sich sehen lassen. Sei es der Prozessor oder die Schnellladefunktion. Auch einige Highlights sind an Bord, und ein altbekanntes Feature, das das Handy in eine Reihe mit Apple und Samsung stellt.