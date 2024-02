Ein einzelner TV-Kabel-Anschluss in einer Wohnung oder einem Haus war bislang oft teuer. Der Grund: Die Abrechnung ist für die Kabelnetzbetreiber aufwendiger als ein Sammelinkasso für viele Wohnungen. Durch das Sammelinkasso gab es nur eine Rechnung an die Verwaltung. Diese teilte die Kosten dann auf die Mieter auf. Bei einem Einzelvertrag, der beispielsweise bei Doppelhaushälften oder vielen Eigentumswohnungen üblich ist, waren die Kosten in aller Regel deutlich höher. Der Unterschied liegt oft bei 10 Euro im Monat oder mehr, den Einzelnutzer mehr zahlen mussten. Im Fall von Vodafone waren es bis zu 19,99 Euro monatlich, die fürs Kabelfernsehen zu bezahlen waren, wenn du keinen Rahmenvertrag nutzen konntest.

Vodafone: Einzelnutzer zahlen weniger als bisher

Genau diese Einzelnutzer können nun aber ebenfalls vom Wegfall des Nebenkostenprivilegs profitieren. Denn Vodafone als größter deutscher Kabelnetzbetreiber hat den Maximalpreis für Kabelkunden mit einem Basis-Kabelanschluss auf 12,99 Euro gesenkt. Diesen Preis will man auch Kunden anbieten, die bisher mehr gezahlt haben. Der Trick: Mitunter kann hier ein Anruf beim Kundenservice helfen, wenn du mehr zahlst. Denn Vodafone hat zugesagt, den alten Preis für bisherige Einzelverträge zu senken. Zum Vergleich: Mieter, die ihren Kabelanschluss bisher über die Miete gezahlt haben, und weiter per Kabel fernsehen wollen, zahlen je nach Verhandlung der Hausverwaltung mit Vodafone in Einzelverträgen künftig etwa 8 bis 10 Euro.

Pyur: Monatsbetrag sinkt bei Premium-Kabel-TV

Deutlich teurer ist der Preis für das TV-Kabel bei Tele Columbus, besser bekannt als Pyur. Der reine Kabel-Tarif kostet oftmals 16,99 Euro monatlich. Ob der Kundenservice bei aktiver Nachfrage einen günstigeren Preis nennt, ist nicht bekannt. Denn Pyur will seinen Kunden eigentlich andere Tarife verkaufen. Basis TV HD beispielsweise beinhaltet die privaten Sender in HD und ist sogar günstiger als der Basis-TV-Vertrag. In den meisten Fällen ist dieser Tarif für 12,99 Euro monatlich zu haben, bietet also mehr Leistung für weniger Geld. Gleiches gilt für das gerade erst eingeführte Pyur TV HD, das Streaming und klassisches Kabel TV vereint. Allerdings: Es sind eine Smartcard und Geräte zur Entschlüsselung notwendig. Damit können nicht so viele Fernseher wie gewünscht angeschlossen werden. Oftmals bietet Tele Columbus für den Zweit- und Dritt-Fernseher aber Rabatte an.

Alternative: Sparen durch Wechsel

Stehst du der Idee, dem TV-Kabel den Rücken zu kehren, offen gegenüber, kannst du mitunter noch mehr sparen. Denn derzeit ist ein Kampf um die TV-Kunden ausgebrochen. Magenta TV gibt es bis zu neun Monate kostenlos. Sky hat einen Free-TV-Tarif ab 10 Euro gestartet. Und einen TV-Streaming-Dienst mit mehr Inhalten als ein Kabel-TV-Anbieter liefert, gibt es schon für unter 7 Euro monatlich. Voraussetzung ist ein Internetanschluss, der mindestens 10 Mbit/s liefert.