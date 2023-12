Kabel-TV 2.0: Dieser Dienst kombiniert Kabel und Streaming

Der neue Dienst Pyur TV HD ist ab sofort für alle Kabelkunden im Netz von Tele Columbus buchbar. Es sei die „perfekte Symbiose von Kabel-TV und On-Demand Angeboten“, heißt es von Tele Columbus. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin feierte den Start seines neuen Angebotes in seiner Unternehmenszentrale mit einem aufwendigen Livestream für Mitarbeiter und Journalisten. Zahlreiche Mitarbeiter und Partnerfirmen hatten zuvor lange auf den Start hingearbeitet, hieß es.

Set-Top-Box kombiniert Kabel-TV und Streaming-Inhalte

Zentrales Element des neuen Angebotes ist eine hybride Settop-Box auf Android-Basis von Sagemcom. Sie ist nicht größer als ein Kuchenteller und bringt Internet und Kabel-TV zusammen. Die Box hat vier eingebaute DVB-C-Tuner, Gigabit-LAN sowie WiFi 6 (802.11 ax) an Bord. Die vier Tuner sollen einerseits schnelles Umschalten ermöglichen. Perspektivisch sollen sie aber auch für eine Aufnahmefunktion auf einer angeschlossenen externen Festplatte zur Verfügung stehen.

Neben der Einbindung der linearen Fernsehprogramme (Live-TV) über den Kabelanschluss gibt es Funktionen wie Neustart, Timeshift oder das nachträgliche Anschauen von Sendungen (Catch-Up) der letzten sieben Tage bei zahlreichen Sendern. Es seien die Programme „der meisten reichweitenstarken Sender“, die diese Funktion unterstützen. Namentlich genannt werden alle wichtigen öffentlich-rechtlichen Sender, die Programme der RTL-Gruppe, Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe sowie viele weitere Programme aus den PayTV-Paketen von Pyur.

Zusätzlich bietet der Dienst den direkten Zugriff auf die Mediatheken der Sender. Apps von Netflix, RTL+, Prime Video und Disney+ sowie YouTube sind bereits vorinstalliert. Entsprechende kannst du also mit der Box nutzen. Über den Google Playstore kannst du weitere Angebote wie Apple TV+ installieren. Die eigens entwickelte Benutzeroberfläche bietet dir eine Suche auf per Sprache über alle Programme und Apps hinweg. Du kannst aus der Pyur-Oberfläche direkt in die Inhalte wechseln, ohne erst die jeweilige App öffnen zu müssen. Auch individuelle Empfehlungen aus den TV-Programmen und von den meisten installierten Streaminganbietern auf der Startseite sollen für mehr Ordnung sorgen.

Preise und Markteinführung von Pyur TV HD

Die neue Set-Top-Box von Pyur – die Anschlüsse

In der Einführungsphase gibt es Pyur TV HD mit sechs Freimonaten für alle Neukunden. Danach kostet Pyur TV HD 12,99 Euro im Monat. Der Basis-Kabelanschluss und die HDTV-Option sind darin bereits enthalten. Das TV-Angebot umfasst bis zu 94 Programme, davon 73 in HD. Allerdings ist es mit den Kosten von knapp 13 Euro monatlich noch nicht getan: Die Set-Top-Box kostet weitere 4,99 Euro monatlich. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Danach ist das TV-Produkt jederzeit binnen eines Monats kündbar. Apps für Smart-TVs und mobile Endgeräte sollen demnächst folgen – zunächst für Fernseher von Samsung. Die Versorgung eines zweiten und dritten Fernsehers im Haushalt ist über eine weitere Set-Top-Box möglich, für die es einen Rabatt geben soll.

Aktuell vermarktet Pyur sein neues Pyur TV HD an Nutzer, die einen Anschluss von Tele Columbus im Haus liegen haben, aber noch keinen Vertrag im Einzelinkasso oder noch kein HDTV-Produkt von Pyur beziehen. Ab Februar 2024 können dann auch Bestandskunden einen Wechsel auf Pyur TV HD durchführen. Perspektivisch bietet die Box und das Produkt auch die Möglichkeit, sich vom linearen Kabelsignal zu lösen und eine reine Streaming-Lösung anzubieten. Dann könnte man auch Kunden außerhalb des eigenen Kabelnetzes ansprechen.

