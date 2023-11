HD-Sender: Diese TV-App bringt neue Funktionen für Satelliten-Zuschauer

HD+ ist einst bekannt geworden als Verschlüsselungsplattform für die privaten HD-Sender in Deutschland. Doch davon will man sich in Unterföhring, dem Sitz des Anbieters lösen. Das damals bekannte CI-Modul spielt demnach kaum noch eine Rolle. Vielmehr kommt HD+ mit dem neuen UHD-TV, den du dir kaufst, in der Regel direkt in dein Wohnzimmer – per App. Jetzt bekommt die HD+-App ein fundamentales Update. HD+ will damit die Oberfläche deines Fernsehers übernehmen und verbessern – mit dem Einverständnis des Herstellers. Voraussetzung ist der Anschluss ans Internet, was bei einem Smart-TV aber ohnehin gegeben sein sollte.

Neustart und Pause jetzt auch bei Satelliten-Empfang

Das Versprechen: Mit der neuen HD+ TV-App erhalten HD+ Kundinnen und Kunden eine übersichtliche, intuitiv zu bedienende Oberfläche. Sie soll den klassischen Satelliten-TV-Empfang mit neuen Komfortfunktionen aufwertet. In der Tat war eine Vorabversion, die inside digital vor einigen Tagen in Unterföhring sehen konnte, vielversprechend. Denn die App ermöglicht dir beispielsweise, eine schon begonnene Sendung neu zu starten oder zu pausieren. Diese Features kennt man sonst nur von Streaming-Anbietern. Damit das funktioniert, verknüpft HD+ die Inhalte der TV-Sender einerseits mit den Mediatheken der Sender, hat aber auch einen eigenen Streaming-Dienst, der in diesem Fall aktiviert wird.

Satellitenhaushalte können die HD+-App unverbindlich mit allen Funktionen sechs Monate testen. Du wirst bei der Inbetriebnahme deines Gerätes gefragt, ob du die App nutzen möchtest. In der Folge bekommst du eine andere Nutzeroberfläche für den TV-Bereich. Mit dabei ist beispielsweise eine Suchfunktion, die viele Mediatheken gleichzeitig nach dem Wunschprogramm durchsucht. Auch die Inhalte von Streaming-Diensten werden angezeigt, sodass du siehst, wo dein Wunschfilm gerade angeboten wird.

Die Oberfläche der neuen HD+-App bei einem Vorab-Event

Automatische UHD-Info per App

Weiterer Komfort: Bieten die privaten HD-Sender eine Sendung in UHD an, so zeigt die die App das an. So musst du nicht auf den UHD-Sendern auf Astra vorbei-zappen, sondern bekommst einen automatischen Hinweis. Aktuell seien es etwa 2.000 UHD-Events im Jahr, darunter Shows wie „Let’s Dance“ oder das „1% Quiz“, Spielfilme und Sporthighlights wie Fußballspiele der Nationalmannschaft oder der UEFA Europa League. Die UHD-Sender sind bei HD+ inklusive und somit ebenfalls sechs Monate kostenlos.

Das Update wird bis Anfang 2024 an alle TV-Geräte ausgespielt, auf denen die App aktiviert ist. Hast du die App nicht bei der Inbetriebnahme installiert, kannst du das über den Appstore deines Smart-TV nachholen. Auch ein Deaktivieren ist möglich.

Das kostet die App nach der Kostenlos-Phase

In den ersten sechs Monaten kannst du die App, wie erwähnt, unverbindlich testen und danach verlängern. Machst du das nicht, musst du auch nichts bezahlen. Einige Tage nach Ablaufen der Programme kannst du sogar per Knopfdruck alle dann verschlüsselten HD-Sender gegen die SD-Sender austauschen. Die HD+-App kannst du kostenlos weiternutzen. Hier kannst du auch die Pause-Funktion bei ausgewählten privaten Sendern weiterhin in SD-Qualität und bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sogar in HD-Qualität nutzen. Zudem gehört der Empfang des jüngst gestarteten Vielfalt+ Pakets mit aktuell 13 neuen HD-Sendern zu den Vorteilen für TV-App-Nutzer ohne aktives HD+ Produkt.

Willst du weiter HD und UHD nutzen, stehen dafür verschiedene Varianten zur Verfügung. Die Klassiker sind das monatlich kündbare Abo (für 6 Euro pro Monat) oder die Jahres-Verlängerung für 75 Euro. Willst du HD+ Verlängerung inklusive HD+ ToGo zahlst du 95 Euro für 12 Monate) oder der HD+ Verlängerung mit Abo (65 Euro für 12 Monate, danach 6 Euro pro Monat) verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. HD+ liefert die 26 Sender in HD-Qualität sowie drei UHD-Sender.

Ebenfalls neu bei HD+ ist übrigens ein eigenes Streaming-Produkt, losgelöst vom Satelliten-Empfang