TV-Upgrade: Amazon greift mit günstiger Fire TV Soundbar an

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Amazon mit neuen Discount-Produkten gegen die wachsende Konkurrenz von Temu und Shein antreten möchte. Einen anderen Ansatz verfolgt der Konzern mit seinen Fire-TV-Produkten. Hier will man weniger mit absoluten Spottpreisen punkten, sondern vielmehr mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und jetzt kommt ein neues Produkt dazu, das in vielen Wohnzimmern ein neues Zuhause finden könnte: die Fire TV Soundbar.

Amazon Fire TV Soundbar: Das steckt drin

Der Zweck einer Soundbar ist schnell erklärt: Wer bei Filmen, Serien, Sportübertragungen oder auch Spielen einen guten Ton vor dem Fernseher erleben möchte, kommt um zusätzliche Hardware kaum herum. Flachbildfernseher bieten aufgrund ihrer Bauform ein vergleichsweise mäßiges Audio-Vergnügen. Mit einer Soundbar kann man jedem modernen Fernseher aber ein praktisches Extra spendieren, das für einen immersiven Klang, klarere Dialoge und vor allem einen besseren Bass sorgt. Amazon verspricht für seine nur rund 60 Zentimeter lange Fire TV Soundbar zudem die Tonoptimierungen DTS Virtual:X und Dolby Audio für vollen 3D-Sound.

Neu bei Amazon erhältlich: die Fire TV Soundbar.

Um die 1,8 Kilogramm schwere Soundbar für ein besseres Heimkinoerlebnis in Betrieb zu nehmen, sind nur zwei Kabel notwendig. Einerseits das Netzkabel, um die Soundbar mit Strom zu versorgen, andererseits ein HDMI-Kabel für die Verbindung mit deinem Fernseher. Per Bluetooth kannst du die Fire TV Soundbar zusätzlich mit deinem Smartphone oder Tablet PC verbinden. Die Audioleistung gibt Amazon über die integrierten Dual-Lautsprecher mit 2 x 20 Watt an. Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Was kostet die Amazon Fire TV Soundbar?

Auslieferungen der neuen Soundbar starten in knapp einem Monat. Ab dem 29. Juli 2024 geht es los. Vorbestellungen sind aber jetzt schon möglich. Und direkt zum Start winkt ein Rabatt von mehr als 20 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Das heißt für dich: statt regulär 139,99 Euro werden derzeit nur 109,99 Euro fällig. Ein Preis, der sich gut eignet, um in die neue Soundbar-Welt von Amazon hineinzuschnuppern.