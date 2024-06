Mit verblüffenden Discount-Angeboten sorgen Anbieter wie Temu und Shein in diesen Tagen für reichlich Aufsehen. Bekleidung und Lifestyle-Produkte werden auf den Plattformen der chinesischen Händler zu deutlich niedrigeren Preisen angeboten als in namhaften Online-Shops von bekannten Marken wie Amazon und Otto. Und dazu rollt in sozialen Netzwerken eine gewaltige Marketing-Offensive. Dass die günstigen Preise zum Teil auch Einschränkungen hinsichtlich Haltbarkeit und Sicherheit mit sich bringen, scheint Käufer wenig zu interessieren. E-Commerce-Experten schätzen, dass allein Temu bis zu 200.000 Pakete nach Deutschland schickt; pro Tag!

Amazon bereitet Billig-Bereich auf seiner Webseite vor

Das sorgt auch im Management von Amazon für Aufsehen. Denn der US-amerikanische Großkonzern möchte natürlich keine (weiteren) Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verlieren, die mit Tiefstpreisen nur so um sich wirft. Und das hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge nun Konsequenzen. Amazon denkt demnach darüber nach, eine eigene Billigsparte zu gründen, um Temu und Shein neue Konkurrenz entgegenzusetzen. Ziel sei es, mit der neuen Sparte die Waren direkt aus China zu versenden. Und zwar über ein von Amazon betriebenes Lager, von dem die Waren dann zentralisiert weiterverschickt werden.

Laut CNBC wurde der neu geplante Dienst auf einer Konferenz in China gegenüber Verkäufern offiziell angekündigt. Händler des Amazon Marketplace sollen demnach die Möglichkeit bekommen, Waren ohne große Umwege direkt aus China zu verschicken. Als Ziel sei ausgegeben worden, die bestellten Produkte per Luftfracht innerhalb von neun bis elf Tagen zum Kunden zu liefern, schreibt die Financial Times. In einem ersten Schritt aber offenbar nur in die USA. Eine Ausweitung in andere Länder dürfte bei Erfolg aber nur eine Frage der Zeit sein.

No-Name-Produkte für unter 20 Dollar im Fokus

Bisher hatte Amazon primär mit Rabatten versucht, der asiatischen Billigkonkurrenz entgegenzutreten. Ein spezieller Bereich für Discount-Produkte auf der Amazon-Webseite wäre eine neue Stufe, um Temu und Shein mehr Konkurrenz zu machen. Dem Vernehmen nach soll die neue Discount-Sparte hauptsächlich No-Name-Produkte verkaufen. Viele davon sollen weniger als 20 Dollar kosten. Nicht ohne Grund: Mit niedrigen Preisen lassen sich Zoll-Gebühren umgehen.

Wann Amazon den offiziellen Startschuss geben möchte, ist offiziell noch unklar. Spekulationen zufolge könnte es im Herbst aber bereits so weit sein. Die Registrierung von passenden Verkäufern soll dem Vernehmen nach schon im Sommer starten.

Jetzt weiterlesen Amazon Prime Day steht jetzt fest – diese Spar-Tricks musst du kennen