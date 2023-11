Telekom verschenkt MagentaTV: Bis zu 9 Monate kostenlos streamen – Das musst du beachten

Die deutsche Telekom liefert dir mit dem umfangreichen Angebot von MagentaTV eine tolle Alternative zum herkömmlichen TV-Empfang. Dank der coolen Extras und spannenden Pakete wird der TV-Streamingdienst sogar noch besser. Passend zu der bevorstehenden Änderung rund um das sogenannte Nebenkostenprivileg bietet dir die Telekom jetzt einen absoluten Hammer-Deal: So kannst du dir MagentaTV bis zu 9 Monate lang komplett kostenlos sichern. Das Angebot gilt aber leider nicht für alle. Alle Informationen zu dem einzigartigen Streaming-Deal bekommst du hier.

MagentaTV: Das wird dir geboten

Falls du MagentaTV noch gar nicht kennst, hast du in Sachen TV-Streaming wirklich etwas verpasst. Über den Dienst der Telekom streamst du sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender als auch private Kanäle wie RTL und ProSieben – und das zum Großteil ebenso in HD. Insgesamt hast du bei MagentaTV Zugriff auf über 180 Sender. Gestreamt wird zudem auf so ziemlich allen Geräten: Egal, ob Handy, Tablet, TV oder Laptop. Dabei können bis zu drei Streams parallel laufen. Je nachdem, welches Paket du wählst, kannst du obendrein auch noch andere Streamingdienste wie Netflix und Disney+ oder Pay-TV-Sender mit bündeln. So holst du dir dann wirklich ein allumfassendes Streaming-Angebot. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von coolen Komfortfunktionen wie einer Mediathek und dem Restart-Feature.

Besonders wichtig: Auch wenn MagentaTV von der deutschen Telekom betrieben wird, benötigst du für den Streamingdienst keineswegs einen Telefon- oder Internetanschluss des Netzbetreibers. Auf Wunsch gibt’s den Internet-Vertrag aber natürlich auch gleich mit dazu.

So gibt’s den TV-Streamingdienst bis zu 9 Monate umsonst

Der Umfang von MagentaTV kann sich also auf jeden Fall sehen lassen. Doch wie sicherst du dir den Dienst jetzt 9 Monate lang kostenlos? Dafür werfen wir zunächst einen Blick darauf, wie das einzigartige Angebot überhaupt zustande gekommen ist. Ab Juli 2024 darf Kabelfernsehen aufgrund einer Gesetzesänderung nicht länger unter die Nebenkosten der Miete fallen. Die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs für Kabelgebühren sorgt dafür, dass Millionen von Haushalten sich im kommenden Jahr eigenständig um einen TV-Vertrag kümmern müssen.

Genau hier setzt die deutsche Telekom mit dem Angebot zu MagentaTV an: Mieter können sich den TV-Streamingdienst bereits jetzt sichern und bekommen dabei die ersten 9 Monate komplett gratis. Du zahlst also erst ab dem 10. Monat. Dann fallen für die günstigste Variante – MagentaTV Smart – monatlich 10 Euro an. Richtig spannend ist aber das Bundle mit Netflix. Normalerweise kostet dieses Abo monatlich 13 Euro – im Rahmen der aktuellen Aktion sicherst du dir das Paket aber ebenfalls für lediglich 10 Euro im Monat! Nach Ablauf der 24 Monate Mindestvertragslaufzeit steigt der Preis dann wieder auf die normalen 13 Euro.

Doch aufgepasst: Das Angebot zur Abschaffung des Nebenkostenprivilegs für Kabelfernsehen richtet sich explizit nur an bestimmte Mieter. Du musst also zunächst unbedingt die Verfügbarkeit bei dir Zuhause über diese Aktionsseite prüfen. Anschließend kannst du dir MagentaTV hier dann aber wirklich 9 Monate lang kostenlos schnappen!

Alle anderen schauen zum Glück aber nicht komplett in die Röhre: Falls das Angebot für dich nicht verfügbar ist, kannst du dir momentan nämlich trotzdem sechs Gratismonate für MagentaTV sichern, wenn du den Vertrag direkt über 24 Monate abschließt.