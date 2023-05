The Walking Dead: Trailer verkündet die neue Kulisse

Vor einem Jahr musste sich das Publikum von der allbekannten Zombie-Serie verabschieden. Zwar startet in wenigen Tagen die letzte Staffel von „Fear the Walking Dead“, aber damit ist das Zombie-Franchise nicht zu Ende. Denn nun hat der US-Sender AMC ein neues Spin-off angekündigt. Der Filmproduzent, Eli Jorné sagte dem Online-Magazin ComicBook.com: „Es ist „The Walking Dead“, wie ihr es noch nie gesehen habt. Wir waren in Atlanta, aber wir haben noch nie wirklich in einer Stadt wie dieser gelebt.“

Dead City: Trailer macht Zombies wieder spannend

In dem neuen Spin-off „The Walking Dead: Dead City“ kommen zwei bekannte Figuren aus der Zombie-Welt zurück. Lauren Cohan, bekannt als Maggie, und Jeffrey Dean Morgan, bekannt als Negan, kämpfen dieses Mal in den verlassenen Straßen von New York um ihr Leben. Der Schauplatzwechsel sorgt für eine völlig neue Atmosphäre als in den bisherigen Serien. Figuren wie Rick (Andrew Lincoln) sind auch in der Metropolstadt wiederzufinden. Doch wie im Teaser zu sehen ist, ist New York City eine andere Liga. „Dead City“ scheint ein guter Anlass zu sein, dem Franchise eine erneute Chance zu geben. Die erste Staffel wird voraussichtlich in sechs Episoden veröffentlicht. In den USA startet sie am 18. Juni 2023. Wann genau die Serie hierzulande ausgestrahlt wird, ist bislang unklar. Der Trailer macht Zombies in nur 36 Sekunden spannend. Hier kannst du ihn dir anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dead City: Erscheint die Serie wieder auf Disney+ und Co.?

Mittlerweile ist die Mutterserie auf Disney+ gelandet. Die beiden Spin-offs „Fear the Walking Dead“ und „The Walking Dead: World Beyond“ kannst zu auf Amazon Prime Video streamen. Doch das jüngste Spin-off „Tales of the Walking Dead“ war mit einer deutlichen Verspätung auf MagentaTV wiederzufinden. Wo „Dead City“ gestreamt werden kann, steht noch nicht fest.