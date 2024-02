Telekom startet neues Magenta TV: Gravierende Änderung für alle Kunden

Bereits seit vergangenem Sommer war Magenta TV 2.0 buchbar – allerdings nur als Beta-Test und zu unterschiedlichen Bedingungen. inside digital konnte im vergangenen Jahr bereits einen ersten Blick auf das neue TV-Produkt der Telekom werfen. Jetzt beginnt die Telekom mit der regulären Vermarktung an Neukunden. Das alte Magenta TV ist damit Geschichte. Das betrifft auch Bestandskunden. Sie müssen sich umgewöhnen und verlieren sogar Daten.

Magenta TV: Bestandskunden verlieren alle Aufnahmen

„Es gibt Neuigkeiten: Wir haben Magenta TV für Sie noch besser gemacht.“ So euphorisch schreibt die Telekom derzeit zahlreiche Bestandskunden des Streaming-Dienstes Magenta TV an. Es geht dabei um den sogenannten OTT-Dienst, also jenen Streaming-Dienst, der ohne Media Receiver auskommt. Magenta TV kommt hier über das freie Internet, mitunter auch über andere Internet-Anbieter als die Telekom. Der Empfang erfolgt über HDMI-Sticks und Boxen (Magenta TV One) der Telekom, Smart-TV-Apps oder Geräte wie den Amazon Fire TV-Stick. Für Dritt-Plattformen musst du mit der Umstellung manuell neue Apps installieren.

Damit das Telekom-TV-Angebot für die Bestandskunden besser wird, benötigen die Kunden ein Update. Dieses werde „in den Wochen ab dem 20. Februar 2024 automatisch gestartet“. Soweit, so normal. Doch was nach einem einfachen Update klingt, ist ein Systemwechsel, der es in sich hat. Denn zunächst ist die Eingabe der Zugangsdaten erforderlich, woran viele Nutzer möglicherweise schon scheitern. Viel gemeiner aber: Bereits gemachte TV-Aufnahmen, die in der Cloud gespeichert sind, sind ab dem Moment des Updates gelöscht. Denn mit dem Update erfolgt ein Wechsel der System-Plattform. Die Telekom ist hier offenbar nicht in der Lage, die vom Kunden gemachten Aufnahmen zu übernehmen.

Mit dem Update bekommen Kunden aber auch mehr Funktionen. So hatten wir im Test im vergangenen Sommer Zugriff auf mehr Sender – etwa die verschiedenen Lokalstudios des WDR. Es gibt eine verbesserte Übersicht, ein moderneres Design und eine persönlich gestaltbare Startseite. Auch der Ton soll sich endlich verbessern: Dolby Digital 5.1 soll Einzug erhalten. Bis wann die Umstellung abgeschlossen sein soll, ist unklar. Bislang wurden noch nicht alle bestehenden TV-Kunden über die Änderung informiert. Neukunden bekommen Magenta TV 2.0 dem Vernehmen nach automatisch ab dem 15. Februar.

