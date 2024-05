Telekom: Neues Kostenlos-Feature für Millionen Nutzer

Lange, bevor das Internet den sekundenschnellen Zugang zu brandaktuellen News erleichterte, war der Teletext für Nachrichten-Freunde das Medium der Wahl. Wer beispielsweise am Samstagnachmittag die Bundesliga-Ergebnisse und die Tabelle auf einen Blick sehen wollte: Seite 200 ff war das Mittel der Wahl im Videotext von ARD und ZDF. Aber auch in Zeiten der „Rund- um-die-Uhr-Verfolgbarkeit“ aktueller Geschehnisse über das Smartphone hat der Teletext weiterhin eine treue Fangemeinde. Denn auch wenn er bei vielen Nutzer schon vom Radar verschwunden ist: Monatlich nutzten in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als zehn Millionen Menschen pro Woche die Funktion.

Videotext jetzt auch bei Magenta TV

Jetzt, wo das Kabelfernsehen als selbstverständlicher Kanal der TV-Versorgung verschwindet und Zuschauer sich nach Alternativen umsehen, rücken auch Fragen wie „Kann ich Videotext nutzten?“ bei den Alternativ-Anbietern in den Vordergrund. Ausgerechnet beim modernsten Weg der TV-Versorgung, dem Streaming, war Videotext bisher nicht möglich. Erst vor wenigen Wochen hatte waipu.tv als erster Anbieter überhaupt den Videotext auf die Streaming-Plattform gebracht.

Jetzt zieht die Telekom nach. Der Teletext, wie der Videotext offiziell heißt, ist ab sofort auch im neuen MagentaTV integriert. Die Telekom macht dabei keinen Hehl daraus, warum der Dienst gerade jetzt kommt. Denn sie adressiert jene Mieterinnen und Mieter, die bislang über das Nebenkostenprivileg an einen Kabelanschluss gebunden sind, aber trotz Wechselabsicht beim TV-Anbieter nicht auf den Teletext verzichten möchten.

Bist du Magenta-TV-Nutzer, kannst du den Teletext nutzen, indem du die „OK“-Taste auf deiner MagentaTV One Fernbedienung drückst. In dem folgenden Menü musst du dann das neue Teletext-Icon auswählen. Über die Zifferntasten der Fernbedienung kannst du dann die Teletext-Seiten direkt ansteuern. Besonders komfortabel: Durch ein innovatives technisches Verfahren treten bei MagentaTV keinerlei Ladeverzögerungen auf, Teletext-Seiten laden somit wesentlich schneller als in der „klassischen“ Variante. Insgesamt ist die Funktion bei mehr als 30 Sendern verfügbar. Voraussetzung für die Nutzung des Teletextes ist die Nutzung eines neuen MagentaTV-Tarifs auf einer MagentaTV One (1. und 2. Generation). Andere Endgeräte und Smart-TV-Apps werden – wie bei waipu.tv – nicht unterstützt.

Das bietet Magenta TV der Telekom.

Die Telekom erreicht mit Magenta TV inzwischen mehr als vier Millionen Kunden. Der Dienst bietet dir bis zu 180 TV-Sender, davon seien mehr als 150 in HD-Auflösung. Auch UHD ist möglich. Zudem gibt es Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay. Magenta TV ist zudem der einzige Dienst, der alle Spiele der kommenden Fußball–EM zeigt – ebenfalls und UHD-Qualität. Nutzen kannst du den Dienst auf den von der Telekom vertriebenen Empfangsgeräten, aber auch über Amazon Fire TV, Google Chromecast, Apple TV und zahlreichen Smart-TVs (außer LG) per App.

