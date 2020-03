Sky verschenkt Inhalte und macht Abo für manche sogar kostenlos

Sky Cinema und Entertainment kostenlos

Pay-TV-Sender zeigt Kinofilme

Für diese Kunden wird Sky kostenlos

Privatkunden bekommen Sky Cinema und Entertainment gratis

Sky reagiert auf die Corona-Krise: „Da wir alle in den kommenden Monaten wahrscheinlich mehr Zeit zu Hause verbringen werden, möchten wir dir das Leben ein wenig leichter und unterhaltsamer machen.“ Ab dem 23. März schaltet der Pay-TV-Sender deshalb für alle Kunden Sky Cinema und Entertainment inklusive der Box Sets für einen Monat automatisch frei. Alle, die das Cinema und Entertainment Paket bereits haben, erhalten zwei Gutscheine für den Sky Store.

Da gemeinsame Kinobesuche mit der Familie zurzeit nicht möglich sind, zeigt Sky in seinem Store aktuelle Kino-Blockbuster wie „Trolls World Tour“ gleichzeitig mit der Premiere im Kino – zum Preis eines Kinotickets.

Angebot: Derzeit gibt’s das komplette Sky-Angebot (inklusive Netflix und HD) zum halben Preis. Das ist etwa auf dem Niveau von den berühmten Rückkholangeboten nach Kündigung– jetz nur für Neukunden. Monatlicher Preis für alle Pakete (Bundesliga, Sport, Filme, Serien, Entertainment + Netflix): 39,99 Euro.

Keine Bundesliga, keine Kosten

Darüber hinaus pausiert die DFL bis mindestens zum 2. April die Fußball-Bundesliga. Keine Live-Spiele bedeutet auch: keine Live-Übertragung bei Sky im Fernsehen. Selbst wenn Geisterspiele stattfinden würden, könnte man sie in der Kneipe nicht sehen. Für viele eine grausame Situation. Insbesondere aber für die Wirte. Denn neben Umsatzeinbußen aufgrund still gelegter Zapfhähne laufen Kosten für das Sky-Abo weiter. Doch Sky zeigt sich in der Corona-Krise kulant. In einem Schreiben an die Kölner Gastronomen heißt es:

„Sehr geehrte Geschäftspartner,

wir wissen, dass dies herausfordernde Zeiten für viele unserer Kunden in der Gastronomie und Hotellerie sind, für die eine sozial, mobile Gesellschaft Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Geschäft ist.

Uns ist es dabei wichtig, Sie als unseren Geschäftspartner in diesen unsicheren Zeiten bestmöglich zu unterstützen, um Ihnen eine Fortführung Ihres Betriebs zu ermöglichen. Jetzt gilt es erst recht, zusammenzuhalten. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Ihren Abonnentenpreis für Sky rückwirkend zum 14. März 2020 so lange auszusetzen, bis wir Ihnen wieder ein adäquates Live-Sport-Programm liefern können.

Dabei schreiben wir Ihnen 50 % Ihrer bereits gezahlten Abonnementskosten für den März auf Ihrem Kundenkonto bei uns gut. Für den Monat April 2020 werden wir das Inkasso Ihres Abonnementpreises vorsorglich aussetzen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit in der aktuellen Krise eine Hilfe sind, und freuen uns, wenn Sie weiterhin auf Sky vertrauen. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und alles Gute bei der Bewältigung dieser schweren Zeit.“

Pay-TV-Sender kulant wie nie

Vielen Gastronomen greift Sky damit ordentlich unter die Arme. Denn klar ist: In Großstädten wie Köln können für Wirte größerer Kneipen für das Abo monatliche Kosten von über 1.000 Euro entstehen. Auf der anderen Seite zeigt Sky momentan keine Bundesligaspiele, da sie de facto nicht stattfinden. Man könnte also auch sagen: Wer nicht liefert, bekommt auch kein Geld.

Zum anderen hat Sky natürlich selbst großes Interesse daran, dass Kneipen, Sportbars und Hotels aufgrund der Corona-Krise nicht zugrunde gehen. Denn sie sind für den Pay-TV-Sender eine stetige Geldquelle. Hinzu kommt: Das Unternehmen steht enorm unter Druck. Das Unternehmen muss gar um die Rechte für die Übertragung der Bundesligaspiele bangen.

