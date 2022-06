Sky: Turbulente Neuheiten kommen auf dich zu

Wenn du ein Pay-TV-Kunde von Sky bist oder den Streamingdienst Sky Ticket gebucht hast, kannst du dich im Juni 2022 auf so einige atemberaubende Neuheiten freuen. Denn bei Sky kannst du schon in Kürze nicht nur den neuen „James Bond“-Film in der deutschen TV-Premiere sehen, sondern auch zahlreiche spektakuläre Serien-Neustarts. Nach der dritten Staffel von „Das Boot“ im Mai geht es jetzt unter anderem mit der vierten Staffel von „Westworld“ weiter. Ja, richtig gelesen. Die Kultserie aus den USA feiert tatsächlich ihr lange erwartetes Comeback.

„Westworld“ Staffel 4 – Die Hosts sind zurück

Zwar musst du dich noch etwas gedulden, ehe du bei Sky die vierte Staffel von „Westworld“ sehen kannst, doch dann geht es (hoffentlich) fulminant weiter. Für die erste Staffel wurden die Macher der Science-Fiction-Serie weltweit gefeiert. Danach ging es nicht mehr ganz so spektakulär in zwei weiteren Staffeln weiter. Und jetzt folgt die vierte Staffel der HBO-Produktion – zu der aber noch kaum inhaltliche Details bekannt sind. Von den Machern heißt es bisher nur: „Staffel vier entführt in eine düstere Odyssee über das Schicksal des empfindungsfähigen Lebens auf der Erde.“

Ein erster Trailer lässt aber bereits Rückschlüsse darauf zu, dass Fan-Liebling Dolores wieder als Mutter aller Hosts mit von der Partie sein wird. Auch William, der Mann in Schwarz, ist als zentrales Element der Serie natürlich wieder mit von der Partie. Brillant in Szene gesetzt von Oscar-Preisträger Ed Harris. Spekulationen gibt es im Internet zudem schon länger darüber, dass Anthony Hopkins als Robert Ford zurückkehren könnte. Details werden wir aber erst erfahren, wenn „Westworld“ tatsächlich mit seinen acht weiteren Episoden über die Bildschirme flimmert.

„Westworld“ Staffel 4, ab 27. Juni 2022 um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic oder auf Abruf

„Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten“ – Staffel 1 des mysteriösen Sky Origials

Schon ab dem 16. Juni 2022 kannst du bei Sky Atlantic und auf Abruf ein neues Sky Original aus Großbritannien sehen. Auch in „Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten“ steht Science Fiction im Mittelpunkt. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von John Wyndham werden die Zuschauer in die kleine englische Pendlerstadt Midwich entführt. Viel ist hier nicht los. Doch dann kommt es zu einem Stromausfall. Und die Menschen fallen plötzlich und ohne Grund in Ohnmacht. Als alles wieder in Ordnung scheint, der große Schreck. Alle Frauen in gebährfähigem Alter, die ohnmächtig waren, sind auf unerklärliche Weise schwanger geworden. Und plötzlich baut sich in Midwich auch noch eine furchterregende Macht auf. Lust, schon jetzt mehr zu erfahren? Dann folgt hier der englischsprachige Trailer. Doch Vorsicht: Gänsehautgefahr.

„Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten“ Staffel 1, ab 16. Juni 2022 um 21:55 Uhr bei Sky Atlantic und auf Abruf

„Black Lake“ Staffel 1 & 2 – Ein wundervolles Skiresort – oder doch nicht?

Wintersport kann eine tolle Sache sein. Genau das denken sich auch jene Gäste, die das Skiresort „Black Lake“ im Norden von Schweden besuchen. Problem: Das Gebiet hat eine düstere Vergangenheit. Und die Gäste des Resorts werden von unerklärlichen Ereignissen heimgesucht. Ein Fluch? Staffel 1 gibt Aufschluss darüber, was in Black Lake konkret passiert. Staffel 2 wiederum erzählt die Vorgeschichte der schrecklichen Ereignisse und begleitet eine Gruppe, die sich für eine Therapie in einem verlassenen Haus eingefunden hat und mit der brutalen Vergangenheit des Ortes konfrontiert wird.

Black Lake Staffel 1, ab 1. Juni 2022 um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic und auf Abruf

Black Lake Staffel 2, ab 29. Juni 2022 um 20:15 Uhr bei Sky Atlanic und auf Abruf

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den Serien-Neustarts bei Sky im Pay TV und bei Sky Ticket auf Abruf.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Black Lake 1

2 1. Juni 2022

29. Juni 2022 Sky Atlantic Girls5eva 1 6. Juni 2022 peacock Bel-air 1 8. Juni 2022 peacock Young Rock 2 13. Juni 2022 Sky Comedy S.W.A.T. 5b 15. Juni 2022 Sky One Midwich Cuckoos - Das Dorf der Verdammten 1 16. Juni 2022 Sky Atlantic Seal Team 5 16. Juni 2022 Warner TV Serie Devils 2 21. Juni 2022 Sky Atlantic Westworld 4 27. Juni 2022 Sky Atlantic The Equalizer 2 20. Juni 2022 Sky One JOE vs CAROLE 1 27. Juni 2022 peacock We Own this City 1 29. Juni 2022 Sky Atlantic Kung Fu 1 3. Juli 2022 Sky One The Staircase 1 Juli 2022 Sky House of the Dragon 1 22. August 2022 Sky Atlantic Irma Vep 1 September 2022 Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky Das Boot 4 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock Unwanted 1 2023 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie

Alternativ kannst du dich als Abonnent des Filmpakets von Sky oder von Sky Ticket aber auch auf zahlreiche neue Filme freuen. Mit dabei wie eingangs erwähnt: „James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben“. Aber auch „Ghostbusters: Legacy“ und „Last Night in Soho“ versprechen cineastische Unterhaltung der Extraklasse.

James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben (3. Juni 2022)

Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft (4. Juni 2022)

Last Night in Soho (6. Juni 2022)

Fabian oder der Gang vor die Hunde (8. Juni 2022)

Plan A – Was würdest du tun? (10. Juni 2022)

Cry Macho (11. Juni 2022)

Vanquish (13. Juni 2022)

Ghostbusters: Legacy (17. Juni 2022)

False Positive (18. Juni 2022)

Falling (20. Juni 2022)

Here Today (22. Juni 2022)

The Misfits – Die Meisterdiebe (24. Juni 2022)

Die wilden Abenteuer von Pil (25. Juni 2022)

Freundschaft Reloaded (27. Juni 2022)