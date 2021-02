Sky Cinema in Love : Die besten Liebesfilme zum Valentinstag

Geschenke sind zum Valentinstag ja ein Klassiker. Aber nicht jeder möchte seinen Partner oder seine Partnerin zum Tag der Verliebten mit etwas Materiellem überraschen. In Zeiten des deutschlandweiten Lockdows mitten in der Coronakrise ist vielleicht ein extra gemütlicher Abend auf der Couch ja die passende Alternative. Motto: Die traute Zweisamkeit in den heimischen vier Wänden intensivieren. Wenn du ein Abonnement von Sky nutzen kannst oder Zugriff auf das Angebot von Sky Ticket hast, kannst du aus einer Vielzahl an Filmen auswählen, die ideal zu einem entspannten Nachmittag oder Abend am 13. Februar passen. Wir geben dir einen Überblick.

Sky Cinema in Love startet schon am 8. Februar

Zwischen dem 8. und 14. Februar startet bei Sky ein neuer Popup-Channel. Eine ganze Woche lang laufen bei „Sky Cinema in Love“ ohne Unterbrechung die schönsten Liebesfilme aller Zeiten. Rund um die Uhr hast du als Pay-TV-Kunde von Sky Zugriff auf mehr als 60 Filme für Romantikerinnen und Romantiker. Parallel dazu kannst du per Einzelabruf auch über Sky Ticket auf die zahlreichen neuen und alten Hits zugreifen. Sky bietet dir sozusagen ein Filmfest der Liebe.

Mit dabei sind auch echte Klassiker. „Casablanca“ und „Notting Hill“ dürfen natürlich ebenso wenig fehlen wie „[email protected] für Dich“, „Jenseits von Afrika“, „Shakespeare in Love“, „Brokeback Mountain“ oder „Hitch – Der Date Doktor“. Ans Herz gehen aber auch neue Filme, die du derzeit nur bei Sky sehen kannst. Zum Beispiel „Dog Days – Herz, Hund, Happy End“ und – auch wenn es nicht mehr ganz in die aktuelle Jahreszeit passt – „Last Christmas“. Letztgenannten Streifen solltest du nach holprigem Start übrigens unbedingt bis zum Ende schauen. Dann erlebst du nämlich eine ziemlich überraschende Wendung, die ans Herz geht und darüber hinaus sehr zum Nachdenken anregt.

Liebesfilme bei Sky im Überblick

Doch welche Filme laufen bei Sky Cinema in Love sonst noch? Wir verraten es dir in einer vollständigen Übersicht:

2 Millionen Dollar Trinkgeld, (500) Days of Summer

After Passion, Auf der anderen Seite des Bettes

Before Sunrise – Eine Nacht, eine Liebe, Begegnung des Schicksals, Bodyguard, Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück , Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns, Brokeback Mountain

Darf ich bitten?, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, Die Brücken am Fluß, Die Hochzeit meines besten Freundes, Die nackte Wahrheit, Drei Schritte zu dir, Dog Days – Herz, Hund, Happy End!

Gut gegen Nordwind

Hampstead Park – Aussicht auf Liebe, Hitch – Der Date Doktor

Last Christmas, Last Night, Laws of Attraction, Liebe im Gepäck, Liebe zu Besuch, Lieber verliebt, Love Story

Ordinary Love

Plan B für die Liebe, Plus One, Power Of Love, Professor Love

Valentinstag, Verliebt in die Braut

Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant, Wie ein einziger Tag, Wo die Liebe hinfällt…, Woher weißt du, dass es Liebe ist?

Eine Woche kein Sky Cinema Fun

Sky Cinema In Love ersetzt bei Sky-Abonnenten während der Valentinstagswoche den Standardsender Sky Cinema Fun. Die Hits sind mit Sky Q und auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.

