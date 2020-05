Auch wenn die Corona-Pandemie dafür sorgt, dass viele Filme und Serien sich aktuell verzögern oder in Deutschland zunächst nur im englischsprachigen Originalton zur Verfügung stehen, neue Serien-Projekte gibt es so einige. Du musst auch nicht lange warten, um einen Serienneustart zu entdecken. Am kommenden Wochenende kannst du dich nämlich auf gleich mehrere Neuheiten freuen. Und das sind die Highlights.

Prime Video: „Dispatches from Elsewhere“ – Staffel 1

So startet zum Beispiel am heutigen Freitag exklusiv bei Amazon Prime Video die erste Staffel von „Dispatches from Elsewhere“. Die Kernbotschaft der Serie aus den AMC Studios lautet: Vier ganz gewöhnliche Menschen, mysteriöse Botschaften und ein tief verborgenes Geheimnis.

Klingt abenteuerlich? Ist es wohl auch: Die vier Menschen bringt nämlich ein Rätsel, das in ihrem Alltagstrott verborgen liegt, zusammen – sei es durch Zufall oder doch absichtlich. Als die Gruppe beginnt, die Herausforderungen der mysteriösen Botschaften von irgendwo zu akzeptieren, stellt sie fest, dass das Geheimnis noch tiefer verborgen liegt, als sie es sich vorgestellt hat. Vor ihren Augen öffnet sich nach und nach eine Welt voller Möglichkeiten und Magie.

Neugierig geworden? Der passende Trailer lässt dich noch ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen.

Passend zum Muttertag am Sonntag kannst du bei Prime Video übrigens auch noch andere Serien ansehen, bei der Mütter oder Geschichten um das Muttersein im Mittelpunkt stehen. Zum Beispiel „Modern Love“ (Staffel 1), bei der eine Single-Mutter das Leben in New York meistern muss und sich dabei stets auf die Hilfe ihres Portiers Guzmin verlassen kann. Andere Serien-Empfehlungen sind die fünf Staffeln von „Transparent“ oder die vier Staffeln von „Catastrophe“. Sehenswert sind zudem „This is Us“ und – ein Klassiker lässt grüßen – „Die Nanny“.

Netflix: „Valeria“ – Staffel 1

Primär eine weibliche Zielgruppe dürfte die neue Netflix-Original-Serie „Valeria“ ansprechen. Die Produktion fand in Spanien statt und basiert auf der Romanreihe von Elisabet Benavent. Story: Eine Autorin in einer Schaffens- und Ehekrise findet Trost bei drei Freundinnen auf der Suche nach sich selbst. Wenn das nicht nach einer perfekten Serie für den nächsten Mädelsabend klingt!? Wichtig: Netflix weist darauf hin, dass noch nicht alle Episoden zum Start auf Deutsch synchronisiert sind.

Netflix: „The Eddy“ – Staffel 1

Deutlich spannender geht ab heute in „The Eddy“ zu. Die erste Staffel dieser Netflix-Produktion passt am besten ins Genre der Musical-Dramas und thematisiert den Eigentümer eines Pariser Jazzklubs, der in kriminelle Machenschaften verwickelt wird. Als wäre das für ihn persönlich nicht schon aufwühlend genug, geraten auch sein Geschäft, seine Band und seine jugendliche Tochter in Gefahr.

Du möchtest noch mehr zu aktuellen Serien wissen? Kein Problem! In unseren passenden Ratgebern verraten wir dir alle Einzelheiten zu den Neustarts der kommenden Wochen bei Sky, Netflix und Prime Video.