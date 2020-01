Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Programmfarbe im Unterhaltungsangebot der Pay-TV- und Streaming-Plattform. An dieser Stelle berichten wir regelmäßig über die Serien-Highlights im Sky-Programm.

Neue Serien Highlights bei Sky Deutschland

Serientitel Staffel Starttermin Sender Blood & Treasure 1 1. Januar Universal TV 9-1-1 3 8. Januar Sky 1 HD Channel Zero 1 10. Januar TNT Serie HD The Outsider 1 13. Januar auf Abruf über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket in der Originalversion Keeping Faith 2 14. Januar FOX HD The Heart Guy 4 14. Januar Sky 1 HD The Righteous Gemstones 1

14. Januar Sky Atlantic HD Rick and Morty 4 15. Januar TNT Comedy HD The Deuce 3 20. Januar Sky Atlantic HD Avenue 5 1 20. Januar auf Abruf über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket in der Originalversion Babylon Berlin 3 24. Januar Sky Gentleman Jack 1 29. Januar Sky Atlantic HD MacGyver 3 7. Februar FOX HD The New Pope 1 20. Februar Sky Shameless - Nicht ganz nüchtern 10 24. Februar FOX HD The Walking Dead 10.2 24. Februar FOX HD Quatsch Comedy Club 3 30. Januar Sky 1 HD Das Boot 2 2020 Sky 1 HD Domina 1 2020 Sky Hausen 1 2020 Sky Souls 1 2020 Sky ZeroZeroZero 1 2020 Sky

„9-1-1“ Staffel 3

Im Januar 2020 geht bei Sky 1 die Geschichte von „9-1-1“ weiter. Die Katastrophen-Action-Serie über Notfalleinsätze in Los Angeles geht dann in ihre schon dritte Staffel. 18 neue Episoden sind immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen. Los geht es am 8. Januar.

Die adrenalintreibenden Episoden folgen Polizisten, Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten in Los Angeles. „9-1-1“ – hinter diesen drei Ziffern der US-Notrufnummer stecken auch tragische Schicksale und persönliche Geschichten, die die erfahrenen Serienschöpfer um Ryan Murphy und Brad Falchuk emotional kraftvoll erzählen.

„Keeping Faith“ Staffel 2

An dem 14. Januar läuft bei FOX die zweite Staffel von „Keeping Faith“ an; immer dienstags um 21 Uhr. 18 Monate sind vergangenen, seit das spurlose Verschwinden ihres Ehemanns die Welt von Anwältin Faith Howell (Eve Myles) im beschaulichen walisischen Städtchen Abercorran gehörig durcheinander gewirbelt hat. Mittlerweile ist Evan (Bradley Freegard) wieder aufgetaucht, sitzt aber wegen krimineller Machenschaften im Gefängnis. Faith hat sich mit ihrem neuen Leben als berufstätige, alleinerziehende Mutter von drei Kindern gut arrangiert. Doch in Staffel 2 von „Keeping Faith“ gibt es für die toughe Juristin Herausforderungen zu bestreiten, die sie definitiv an ihre Grenzen bringen könnten.

„Babylon Berlin“ Staffel 3

Mit großer Spannung wird auch schon die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ erwartet. Sie startet ab dem 24. Januar auf Sky. Ein geheimnisvoller Trailer, der uns ins Berlin im Jahr 1929 zurückversetzt, macht schon jetzt Lust auf mehr.

„Gentleman Jack“ – Staffel 1

Auf Sky Atlantic HD gibt es ab dem 29. Januar eine neue, achtteilige Serie zu sehen. Immer mittwochs um 20:15 Uhr läuft dann in Doppelfolgen die Deutschland-Premiere von „Gentleman Jack“. Erzählt wird eine gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht.

Halifax, England, 1832: Die vielgereiste, hochgebildete Anne Lister (Suranne Jones) lebt mit ihrem Vater Jeremy (Timothy West), ihrer Schwester Marian (Gemma Whelan) und ihrer Tante Anne (Gemma Jones) auf ihrem Gut Shibden Hall. Anne Lister selbst ist Herrin über Land und Leute und treibt, wenn Not am Mann ist, sogar selbst die Pachtgelder ein. Um das Gut weiterhin betreiben zu können, braucht Anne dringend Geld. Eine Heirat mit einem vermögenden Partner wäre die beste Option, doch Anne hat kein Interesse daran, einen Mann zu heiraten, denn sie begehrt Frauen. Als sich vor ihrem Haus ein Kutschunfall ereignet, lernt Anne die junge und vermögende Ann Walker (Sophie Rundle) kennen und verliebt sich in sie. Schließlich ergibt sich eine weitere Gelegenheit um das Budget aufzubessern: auf den Ländereien der Familie Lister scheint es ein Kohlevorkommen zu geben.

„The Walking Dead“ Staffel 10.2

Ende Februar setzt FOX die zehnte Staffel von „The Walking Dead nach der Winterpause fort. Dann sind Daryl Dixon (Norman Reedus) und die Gruppe der Überlebenden der Zombie-Apokalypse wieder auf den Hut vor den Flüsterern. Die Angst vor neuen Sanktionen durch deren Anführerin Alphha (Samantha Morton) ist weiter allgegenwärtig.

Im zweiten Teil der 10. Staffel steht zudem ein weiterer Abschied bevor: Schwertkämpferin Michonne (Danai Gurira), seit Staffel 3 dabei, scheidet aus. Das Ende der Serie ist dagegen noch lange nicht in Sicht. Gerade erst wurde eine elfte Staffel bestätigt. Dann wird es auch ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht geben. Denn Maggie (Lauren Cohan) kehrt als Hauptdarstellerin zum Cast zurück.

„Shameless – Nicht ganz nüchtern“ Staffel 10

In die schon zehnte Staffel geht es für die Sky-Erfolgsserie „Shameless“ – ab dem 24. Februar bei FOX. Im Mittelpunkt steht weiterhin der alleinerziehende Vater Frank Gallagher (William H. Maoy), dessen sechs Kinder manchmal sicherlich besser ohne ihn zurechtkommen würden. In den neuen Folgen muss sich der Gallagher-Clan nach dem Auszug der ältesten Tochter Fiona (Emmy Rossum) neu sortieren.

Dabei versucht Debbie (Emma Kenney), die Lücke zu füllen, die ihre große Schwester hinterlassen hat. Für Tunichtgut Frank bedeutet das zu seinem Leidwesen, dass er künftig einen regelmäßigen Anteil zum Familieneinkommen beitragen muss – sonst wird er eiskalt vor die Tür gesetzt. Lip (Jeremy Allen White) muss sich derweil von heute auf morgen als alleinerziehender Vater behaupten, während Carl (Ethan Cutkosky) mit seiner neuen Kollegin Anne (Chelsea Rendon) anbandelt. Noch ahnt er nicht, worauf er sich da eingelassen hat. Unterdessen wird die Beziehung von Ian (Cameron Monaghan) und Mickey (Noel Fisher) im Gefängnis auf eine harte Probe gestellt.

„MacGyver“ Staffel 3

Die Neufassung von „MacGyver“ gibt es schon ab dem 7. Februar bei FOX zu sehen. Dann startet die bereits dritte Staffel und wieder werden Zahnstocher, Gardinenstange oder Korkenzieher in den Händen von Angus „Mac“ MacGyver (Lucas Till) zu schlagkräftigen Waffen oder hocheffizienten Werkzeugen.

Zu Beginn der dritten Staffel stehen die Zeichen auf Veränderung. Mac will ein einfacheres Leben führen. Deshalb hat er die Phoenix Foundation in Richtung Nigeria verlassen. Doch plötzlich taucht sein Vater James (Tate Donovan) auf, der darüber hinaus auch noch der Boss der Foundation ist. Er braucht dringend die Hilfe seines Sohnes. Also wirft Mac seine Pläne kurzerhand über Bord – und muss schon bald wieder heikle Missionen rund um den Globus bestreiten.

Sky verlängert Partnerschaft mit Warner Bros.

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Fans von Filmen und Serien aus dem Hause Warner. Denn Sky hat eine langjährige Verlängerung des Output-Deals mit HBO und Warner Bros. sowie der Verbreitungsvereinbarung der Turner-Sender beschlossen.

Über viele Jahre hinweg – eine genaue Zahl nennt Sky nicht – können sich Kunden von Sky und Sky Ticket auch zukünftig auf HBO-Serien, Warner-Filme und die Inhalte der Turner-Sender TNT Serie, TNT Comedy, TNT Film, Boomerang und Cartoon Network freuen.

Zudem will Sky zusammen mit HBO Max zukünftig noch mehr Original-Content gemeinsam produzieren. Aus dieser Partnerschaft stammt unter anderem die Erfolgsserie „Chernobyl“.

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassischen Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.