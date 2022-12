Silvester 2022 im Fernsehen: Das sind die TV-Geheimtipps

Silvester im Fernsehen ist oft wie ein Unfall: Man weiß nicht, ob man gucken oder ausschalten soll. Natürlich: Wer kann, geht dieses Jahr wieder Party machen oder feiert mit den Nachbarn und Freunden. Doch nicht immer geht das auch. Sei es, weil kleine Kinder keinen Babysitter haben oder weil man selbst mit Husten und Schnupfen flachliegt. Natürlich kannst du dann, wie an jedem anderen Tag auch, zur Fernbedienung greifen und dich durch die aktuellen Netflix– und Amazon Prime-Video zappen. Doch das TV-Programm an Silvester hat auch Schönes zu bieten. Wir zeigen dir einige Geheimtipps.

Kammerspiel „Kurzschluss“ mit Anke Engelke

So findest du beispielsweise heute um 19.00 Uhr im Ersten ein Kammerspiel, das seinesgleichen sucht. Die halbstündige-Sendung „Kurzschluss“ zeigt in Echtzeit eine spannende Geschichte mit Anke Engelke und Matthias Brandt in den Hauptrollen: Kleinstadt-Bürgermeisterin Bettina Maurer will kurz vor Mitternacht an Silvester Geld abheben. Doch dann verhakt sich ihre Karte im Automaten. Martin greift zur Haarnadel, verursacht einen Kurzschluss. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf und die beiden sitzen zusammen fest. Alle Versuche, Hilfe zu holen, scheinen zu scheitern. Werden sie es schaffen, sich vor dem Jahreswechsel zu befreien? Dass „Pastewka“-Regisseur Erik Haffner bei „Kurzschluss“ die Fäden in der Hand hält, tat der Produktion sicher keinen Abbruch.

Spielfilme an Silvester im Fernsehen

Auch wenn der Silvester-Tag im Free-TV eher im Zeichen von Party-Musik steht, kannst du doch das ein oder andere Highlight im Programm finden. So läuft um 22 Uhr auf RTL Nitro „The Hateful Eight“. Der Film ist ein brutales Western-Kammerspiel, in dem acht eingeschneite Pistoleros den Verräter unter sich finden müssen. Der Film entstand unter der Regie von Quentin Tarantino, was eigentlich alles zu diesem Film aussagt.

Vorher kannst du um 20.15 Uhr auf Kabel Eins den Film „Miss Marple – Mörder Ahoi“ sehen. Das 30 Jahre alte Krimi-Highlight ist für Fans dieses Genres sicherlich genauso sehenswert wie der „Schuh des Manitu“ für diejenigen, deren Kino-Hochzeit um die Jahrtausendwende war. Der Schuh des Manitu – Extra Large läuft – wie auch im vergangenen Jahr – um 20.40 Uhr auf ProSieben. Die Parodie auf die Winnetou-Filme stammt aus der Feder von Michael „Bully“ Herbig, der selbst den Apachenhäuptling Abahachi verkörpert.

Musik an Silvester im TV

Ist dir eher nach Musik, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Am Brandenburger Tor in Berlin findet das wohl unvermeidliche „Willkommen 2023“ statt, das vom ZDF einmal mehr dank der Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner live übertragen wird. Auf der Bühne der Show, die in diesem Jahr übrigens nur mit Eintrittskarten vor Ort besucht werden kann, stehen Die Scorpions, Malik Harris, Münchner Freiheit, Aura Dione, Jupiter Jones. Aus der Konserve sendet Das Erste „Die große Silvester Show“, bei der vor allem Freunde des Schlagers auf ihre Kosten kommen. Und bei RTL begrüßt wie in jedem Jahr Oliver Geißen seine Gäste zur aufgezeichneten „“Ultimativen Chartshow – Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits“

Wir hatten dir aber Geheimtipps versprochen. Und die findest du, wenn du 3Sat einschaltest. Den ganzen Tag bekommst du hier (aufgezeichnete) Live-Konzerte zu sehen. Und es sollte für fast jeden etwas dabei sein. Eine Auswahl:

14:00 Uhr: Bruce Springsteen: Live in Barcelona

16:40 Uhr: Queen & Adam Lambert: Summer Sonic – Live in Tokyo

18:00 Uhr: Céline Dion: Taking Chances World Tour

19:15 Uhr: Sarah Connor: Herz Kraft Werke – Live

20:15 Uhr: Herbert Grönemeyer: Mensch – Live

21:30 Uhr: The Rolling Stones: Licked Live in NYC

22:45 Uhr: AC/DC: Live at Donington

00:40 Uhr: Jamiroquai: Live in Verona

01:40 Uhr: Foo Fighters: Live at Wembley

02:40 Uhr: Oasis: Live at Barrowlands

