Schweinerei: Telekom StreamOn-Verbot auf dem Rücken der Kunden

Schon im Herbst vergangenen Jahres urteilte der Europäische Gerichtshof, dass Vodafone Pass und Telekom StreamOn nicht mit der Netzneutralität zu vereinbaren seien. Nun kann unterschiedlicher Auffassung sein, was das Angebot, das Zero-Rating der betreffenden Daten und die Einordnung in die Netzneutralität angeht. Meine persönliche Sichtweise: Die Daten bevorzugte man nicht im Netz, es war eine tarifliche Unterscheidung. Tatsächliche Verstöße in der Vergangenheit sind längst beseitigt. Dabei ging es um die Reduzierung des Videostreaming-Signals auf SD für viele Kunden.

Für mich persönlich ist StreamOn eine Tarif-Option, bei der sich jeder Inhalteanbieter beteiligen konnte – ohne Kosten. Kunden hatten den Vorteil der Streaming-Flatrate. Die teuren Verträge mit vergleichsweise wenig Datenvolumen hat die Telekom so massiv aufgewertet. Ich folge hier also weitgehend der Argumentation der Telekom, wonach der Dienst nicht gegen die Netzneutralität verstößt. Gerichte und die Bundesnetzagentur sehen das anders. Und das nicht erst seit dieser Woche oder seit vergangenem September. Der Kampf gegen den Dienst besteht seitens Verbraucherschützern und Gerichten im Prinzip, seitdem es ihn gibt. Diese erzielte auch Etappensiege, wie eben das Verbot der Signalreduzierung.

Entsprechend kann das finale Verbot der Bundesnetzagentur für die Deutsche Telekom nun alles sein, aber nicht unerwartet oder überraschend. Bis heute vermarktet die Deutsche Telekom StreamOn an seine Neukunden. Wer von dem Verbot der Bundesnetzagentur nichts mitbekommen hat, hat einen Zweijahres-Vertrag an der Backe – dabei muss die Telekom StreamOn Ende März 2023 abschalten. Ein Neukunde hat denn noch 13 Monate Restlaufzeit – ohne Streaming-Flatrate, dafür aber mit hohen Kosten und wenig Datenvolumen.

Telekom: StreamOn ist nur ein Zusatzvertrag

Aus dem Vertrag will die Telekom die Kunden nicht entlassen. Das hat die Telekom gegenüber inside digital bereits deutlich gemacht. In einer Stellungnahme, die die Telekom uns diese Woche zur Verfügung stellte, hieß es wörtlich: „Die Zubuchoption StreamOn ist ein Zusatzvertrag, der von unseren Kunden zusätzlich zum zugrundeliegenden Mobilfunkvertrag beauftragt werden konnte und für unsere Kunden wie für die Telekom jederzeit kündbar ist. Der Mobilfunkvertrag bleibt von einer Kündigung der Zubuchoption StreamOn unberührt. Der separate Mobilfunkvertrag kann nach den Regelungen, die für dessen Kündigung gelten, gekündigt werden.“

Im Klartext: Die Telekom trägt den seit Jahren schwelenden Streit mit Verbraucherschützern, Regulierern und Gerichten am Ende auf dem Rücken der Kunden aus. Denn statt mindestens den betreffenden Kunden für die restliche Laufzeit beispielsweise eine komplette Datenflatrate anzubieten, positioniert sie sich schon jetzt gegen die Kunden.

Und dabei legt sie sich mit gut zahlenden Kunden an. Ein Vertrag mit Video-Flatrate im Rahmen von StreamOn kostet aktuell stolze 49,95 Euro monatlich. Jenseits der Zero-Rating-Flatrate sind lächerliche 12 GB Datenvolumen enthalten. Dafür dürften die wenigstens Kunden bereit sein, 50 Euro auszugeben. Auch die Freigabe von 5G macht den Kohl da nicht fett. Zum Vergleich: Der Provider High Mobile bietet im Telekom-Netz 15 GB Datenvolumen für 15 Euro an.

Telekom verspricht weitere Maßnahmen – aber ohne StreamOn-Kunden zu erwähnen

In ihrer Stellungnahme verweist die Telekom weiterhin darauf, dass man „weiterhin mit fairen Tarifen hohen Datenverbrauch und das beste Nutzungserlebnis ermöglichen“ werde. Daher gebe es ständig Maßnahmen, bei denen man beispielsweise Datenvolumen verschenkt oder Tarife aufwertet. „Die nächsten Maßnahmen für weitere Kundengruppen sind bereits in Vorbereitung, betroffene Kunden werden natürlich rechtzeitig informiert.“ Details insbesondere in Bezug auf die jetzt betroffenen StreamOn-Kunden lässt man aber ausdrücklich offen.

Mit der Position, StreamOn sei Zusatzvertrag zum eigentlichen Mobilfunkvertrag, mag sich die Telekom rechtlich womöglich auf der sicheren Seite bewegen. Doch moralisch ist der sich abzeichnende Plan, die Kunden aus den ohne StreamOn viel zu teuren Verträgen nicht zu entlassen, verwerflich. Nein, er ist nicht nur verwerflich – der Schritt wäre eine echte Schweinerei – und die Kunden wohl für immer verprellt.