Angefasst: Weitere Samsung-Neuheiten im Hands-On

Samsung hat kürzlich sein FE-Produktportfolio um mehrere neue Modelle erweitert. Dazu zählt zunächst das Smartphone Galaxy S23 FE, doch auch zwei weitere Produkte wurden vorgestellt: das Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) und die In-Ear-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds FE. So schlugen sich die beiden kürzlich präsentierten Geräte in unserem Hands-On.

Samsung Galaxy Buds FE

Die Galaxy Buds von Samsung erfreuen sich einer hohen Beliebtheit. Denn sie überzeugen nicht nur durch ihre Akkulaufzeit, sondern auch durch den für In-Ear-Kopfhörer guten Klang. Beim neueste Ableger der Serie, den Galaxy Buds FE, scheint Samsung zu seinen Wurzeln zurückgekehrt zu sein und setzt nach einer längeren Pause wieder auf sogenannte Wing Tips. Dabei handelt es sich um gummierte Flügel, die sich im Ohr verkeilen und so für deutlich mehr Stabilität sorgen. Eine gute Entscheidung, denn diese lassen sich auf Wunsch durch einen glatten Aufsatz ersetzen. Auf diese Weise bekommt jeder Musikliebhaber das, was er möchte. Ferner wirkten die Buds im Hands-On gut verarbeitet. Was besonders hervorsticht, ist dabei eine klar vom Rest des Kopfhörers abgegrenzte Touch-Fläche. Diese soll laut Samsung dafür sorgen, dass Nutzer die Kopfhörer heraus- und hereinsetzen können, ohne versehentlich die Musik abzuspielen oder die Lautstärke zu verändern.

Technisch bieten die Samsung Galaxy Buds FE wie schon die Vorgängermodelle eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sowie Ambient Sound. Letzterer sorgt dafür, dass Umgebungsgeräusche auf Wunsch durchgelassen werden. Interessant ist auch, dass die Kopfhörer bis zu 8,5 Stunden Wiedergabezeit bieten sollen. Ein staatlicher Wert, der dank eines im Lieferumfang enthaltenen Ladeetui auf 30 Stunden gesteigert werden kann. Die dazugehörige Akkukapazität liegt bei 60 mAh (Galaxy Buds FE) und 479 mAh (Ladeetui). Bei aktivem ANC sinkt die Dauer jedoch auf jeweils 6 und 21 Stunden.

Samsung Galaxy Buds FE im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Buds FE im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Buds FE im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Buds FE im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Buds FE im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Buds FE im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Buds FE im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Buds FE im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Wer die Galaxy Buds FE sein Eigen nennen möchte, kann diese bereits seit dem 11. Oktober in den Farben Graphit und Weiß für 109 Euro erwerben. Beim Kauf von zwei Modellen fällt der Preis aktuell im Rahmen einer Aktion (via Samsung e-Store) auf insgesamt 199 Euro (UVP).

Samsung Galaxy Tab S9 FE & Galaxy Tab S9 FE+

Die Fan-Edition der beiden Tablets Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ erinnert optisch stark an die normale Tablet-Riege und wurde auch genauso wertig verarbeitet. Heißt unter anderem: leicht (523 / 627 Gramm), dünn 6,5 Millimeter und mit einem hochwertigen, recycelten Aluminium-Body ausgestattet. Das Display der Standard-Variante misst dabei 10,9 Zoll in der Diagonalen und das des Plus-Modells 12,4 Zoll. Beide bieten eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, als Technologie kommt jedoch LCD zum Einsatz.

Im Inneren der beiden Tablets werkelt jeweils der hauseigene Octa-Core Prozessor Samsung Exynos 1380, welcher beim Samsung Galaxy Tab S9 FE von wahlweise 6 und 128 oder 8 und 256 GB unterstützt wird. Beim Samsung Galaxy Tab S9 FE+ sind es derweil 8 und 128 oder 12 und 256 GB. Und auch die Akkukapazität unterscheidet sich modellabhängig voneinander. Zur Wahl stehen dabei 8.000 mAh und 10.090 mAh. Das Betriebssystem (Android 13) sowie die Konnektivitäts-Eigenschaften (5G, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3) fallen dagegen gleich aus. Und das gilt auch für die Unterstützung des Eingabestifts S Pen und den Schutz vor Staub und Wasser (IP68).

Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Samsung Galaxy Tab S9 FE(+) im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Auch die beiden Samsung-Tablets sind bereits seit einigen Tagen in den Läden. Kostenpunkt je nach Modell-, Speicher- und Konnektivitäts-Variante: zwischen 529 und 899 Euro (UVP). Dafür garantiert Samsung vier Betriebssystem-Updates sowie fünf Jahre Sicherheitsupdates. Und wer bis zum 6. November 2023 zugreift, erhält im Rahmen einer befristeten Aktion ein Book Cover Keyboard Slim gratis dazu.

Jetzt weiterlesen Galaxy SmartTag 2 im Hands-On: Kein Vergleich zu den Vorgängern