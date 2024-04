Preisschlacht bei E-Autos: Toyota holt den Hammer raus

Der Absatz von Elektroautos schwächelt. Verwunderlich ist das nicht, sind die Stromer in den meisten Fällen insbesondere im Vergleich mit Verbrennern deutlich teurer. Die Hersteller reagieren mit teils enormen Rabatten. Und jetzt ist auch Toyota mit von der Partie. Das E-Auto Toyota bZ4X wird in das Modelljahr 2024 geschickt und in diesem Zusammenhang nicht nur aktualisiert, sondern auch im Preis reduziert. Und zwar deutlich.

Toyota bZ4X (2024) jetzt ab knapp 35.000 Euro zu haben

Schon im Jahr 2022 wurde der Toyota Bz4X als erstes Elektroauto des japanischen Herstellers vorgestellt. Das Auto mit einem 150 kW (204 PS) starten Frontmotor ist ab sofort als Basismodell „Comfort“ ab 42.900 Euro zu haben. Darüber siedelt sich das Modell „Team Deutschland“ an, das unter anderem ein 12,3 Zoll großes Multimedia-Display und einen Matrix-Fernlichtassistent (AHS) sowie eine elektrische Heckklappe bietet. Als Topmodell steht der Toyota Bz4X „Lounge“ mit Vollausstattung ab 49.990 Euro bereit, der nicht auf 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen über die Straßen rollt, sondern auf 20-Zoll-Bereifung setzt.

Weil Toyota bis Ende Juni aber auch einen Elektrobonus in Höhe von satten 8.000 Euro gewährt, steht der Toyota Bz4X derzeit zu Preisen ab 34.900 Euro bei den Händlern. Eine Wärmepumpe ist jetzt immer Teil der Serienausstattung. Gegen Aufpreis gibt es das E-Auto in den Ausführungen „Team Deutschland“ und „Lounge“ auch mit mehr Leistung zu kaufen. Dann stehen über einen Allradantrieb bei entsprechendem Bedarf 160 kW (218 PS) zur Verfügung.

Toyota Bz4X (2024)

WLTP-Reichweite schwankt erheblich

Unabhängig vom Antrieb ist eine 71,4 kWh große Lithium-Ionen-Batterie im Toyota Bz4X nutzbar. Der Hersteller stellt eine WLTP-Reichweite in Höhe von 513 Kilometern in Aussicht. Aber nur beim Modell mit Frontantrieb. Die Allradvariante bringt es nur auf bis zu 461 Kilometer. Die teuerste Lounge-Variante bringt es primär wegen der größeren Reifen sogar nur auf 449 respektive 420 Kilometer.

Die Wiederaufladung des Akkus ist mit bis zu 150 kW an öffentlichen Schnellladesäulen möglich. Laut Hersteller klappt eine Wiederaufladung des Toyota Bz4X auf 80 Prozent in rund 30 Minuten. An der heimischen Wallbox und an Normalladesäulen sind bis zu 11 kW Ladeleistung drin. Von 0 auf 80 Prozent dauert ein Ladevorgang dann 15 Stunden.