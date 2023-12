Neue E-Autos: Toyota startet Großangriff

Jeweils mehr als 10 Millionen Autos verkaufte Toyota in den Jahren 2021 und 2022. Deutlich mehr als Volkswagen, wo es aktuell massive Probleme mit E-Autos gibt. Die Wolfsburger kamen auf jeweils rund 8 Millionen verkaufte Pkws und sind damit hinter Toyota nur die Nummer 2 am Weltmarkt. Anders als VW ist Toyota bisher aber kaum bei E-Autos in Erscheinung getreten. Doch das soll sich ändern. Der japanische Hersteller hat jetzt auf dem jährlichen Kenshiki-Forum des Konzerns neue Details zu elektrifizierten Autos präsentiert, die in den kommenden Jahren für Aufsehen sorgen sollen. Denn bis 2026 möchte Toyota in Europa nicht weniger als sechs Modelle mit rein elektrischem Antrieb einführen.

So sieht die E-Auto-Zukunft von Toyota aus

Bisher ist von Toyota nur der bZ4X zu haben, der in direkter Konkurrenz zum weitgehend baugleichen Subaru Solterra (Test) steht. Jetzt gesellen sich mit dem Urban SUV Concept und dem Sport Crossover Concept zwei Konzeptfahrzeuge dazu. Das B-SUV-Modell Urban SUV Concept soll als Nachfolger des Yaris Cross schon im kommenden Jahr als Serienmodell verfügbar sein und mit einem typischen SUV-Design punkten. Angeboten werden soll das E-Auto nicht nur mit Front-, sondern auch mit Allradantrieb. Zudem stehen zwei Batterie-Optionen zur Wahl. Im Mittelpunkt stehen eine kompakte Karosserie mit starken Schultern und einer hohen Sitzposition. Genaue technische Daten hält Toyota noch unter Verschluss, verrät aber, dass das neue elektrifizierte SUV rund 4,30 Meter lang, 1,82 Meter breit und 1,62 Meter hoch sein soll.

Für das Jahr 2025 ist von Toyota die Einführung eines Serienmodells auf Basis des Sport Crossover Concept geplant. Hier fällt sofort das flach nach hinten abfallende Dach auf, das dem Wagen eine aerodynamische Silhouette spendiert; ähnlich wie beim Hyundai IONIQ 6 (Test). Toyota selbst will mit dem 5-Türer eine stilvolle Alternative zu SUV-Modellen bieten. Einen großen Kofferraum und eine großzügige Beinfreiheit in der zweiten Sitzreihe soll aber auch das neue Crossover-Modell auszeichnen. Die Entwicklung des Konzeptfahrzeugs fand in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller BYD statt.

Toyota Urban SUV Concept (links) und Toyota Sport Crossover Concept.

E-Sportwagen gefällig?

Zudem hat Toyota seine Vision eines elektrischen Sportwagens präsentiert: den GR FT-Se Concept. Mit einer Länge von 4,38 Metern ist die Studie dieses neuen Zweisitzers ähnlich lang wie das neue SUV-Modell, das im kommenden Jahr in den Handel kommen wird. Dafür aber nur 1,22 Meter hoch, was für eine niedrige Sitzposition und ein intensives Fahrerlebnis sorgen soll. Aggressive Linien mit trapezförmigen Oberflächen und ein markanter Heckspoiler sollen unterstreichen, dass es sich um einen Hochleistungs-Sportwagen handelt.

Toyota GR FT-Se Concept

Weiterentwicklungen in der Batterieforschung

Schon bekannt ist, dass Toyota fleißig an neuen Batteriekonzepten arbeitet. Dadurch wollen sie die Reichweite von E-Autos deutlich verbessern. Für die Zeit nach 2026 sollen Elektroautos zu Reichweitenwundern werden. Erschwingliche und zugängliche E-Mobilität ist das Ziel. Der Ansatz: Eine Ladezeit von 10 auf 80 Prozent soll künftig in nur zehn Minuten möglich sein.