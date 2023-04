Toyota lässt Bombe platzen: Das ist der große E-Auto-Plan

Die Politik hat den Verbrenner zum Tode verurteilt. Ab 2035 sollen keine Stinker mehr verkauft werden dürfen. Anschließend soll das E-Auto die Straßen der Innenstädte verstopfen und nicht mehr Diesel und Benziner. Doch bis dahin ziehen noch 12 Jahre ins Land. Und das wissen auch japanische Autobauer wie Toyota, Mazda und Honda. Letzterer verkündete erst vor ein paar Wochen, man werde bis 2040 am Verbrenner festhalten. Bei Toyota hingegen gibt es einen neuen Chef. Und da der Autobauer auch in Zukunft der größte der Welt bleiben möchte, tritt ein Umdenken ein.

Toyota: E-Auto für alle

Während VW, Mercedes und Co. dem Verbrenner den Laufpass geben, könnte man sagen, dass Autobauer wie Toyota oder Mazda das E-Auto verschlafen haben. Doch das ist beileibe nicht so. Bei Toyota weiß man, dass derzeit – allein in Deutschland – die Zahl der Elektroautos verschwindend gering. Das zeigt auch diese Karte. Zudem ist das E-Auto in weiten Teilen der Welt aktuell überhaupt nicht vorstellbar. Und da man nicht nur die wohlhabenden Länder in Europa beliefert, sondern auch dort Autos verkauft, wo es keine Ladesäulen gibt, hält man eben am Verbrenner fest. Doch das heißt nicht, dass Toyota nicht am E-Auto für die Massen arbeitet.

So will der japanische Autobauer die Produktion von Elektroautos drastisch erhöhen, heißt es etwa bei der Neuen Zürcher Zeitung. Doch: Andere Antriebe wie Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellen sollen trotzdem weiterentwickelt und in Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Das verriet der neue Toyota-Chef Koji Sato, der jetzt die neue Strategie des Autokonzerns vorstellte.

Elektroauto, aber …

Bis 2026 will Toyota zehn neue E-Auto-Modelle auf den Markt bringen. Statt 26.000 Stromer im Jahr 2022 will man dann 1,5 Millionen Elektroautos verkaufen. Zudem, so der neue Toyota- und ehemalige Lexus-Chef, will man 2026 ein E-Auto mit einer neuen Batterie ausliefern, die bei etwa gleicher Größe die Reichweite verdoppelt.

Doch in Zukunft soll nicht jeder Pkw rein elektrisch fahren. Bei Toyota hält man weiter am Verbrenner fest. Denn: Der Feind sei das Kohlendioxid, nicht die Antriebsart. „Die wichtigste Frage ist daher, wie wir die Emissionen weltweit reduzieren können“, sagt Sato. Schließlich stamme in vielen Ländern der Strom oft nur zu einem geringen Teil aus erneuerbaren Energien. Hinzu kommt: Das Verbrenner-Aus ist gar keines. Denn die EU habe auf Druck Deutschlands das Verbrennerverbot aufgeweicht. Synthetische, klimaneutrale Kraftstoffe sind auch nach 2035 möglich. Damit sei ein kleines Schlupfloch entstanden, das schnell wachsen könne, meint der Toyota-Chef. „Das könnte einen größeren Einfluss haben, als viele denken.“