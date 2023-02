Lexus RZ 450E: Das Lenkrad ist das Highlight

Geht es um Elektroautos, sind Hersteller wie Tesla, Volkswagen und Hyundai in aller Munde. Kaum jemand hat aber auf dem Radar, dass auch Toyota mit seiner Edelmarke Lexus bereits bei der E-Mobilität fleißig mitmischt. Stichwort: Lexus UX 300e. Jetzt kündigt sich das nächste E-Auto aus Japan an. Der Lexus RZ 450E war als Vorserienmodell bereits im vergangenen Jahr zu bestaunen, jetzt hat Lexus weitere Details zu dem SUV verraten.

Lexus RZ 450E: Zwei Motoren für satte Leistung

Anders als der UX 300E steht der RZ 450E auf der rein für den E-Antrieb entwickelten Plattform e-TNGA. Sowohl an der Vorder-, als auch an der Hinterachse kommt ein Elektromotor zum Einsatz. Die Leistung fällt aber unterschiedlich hoch aus und liegt vorn bei 80 kW (109 PS) mit 168 Newtonmetern (Nm) Drehmoment, während hinten ein 150-kW-Aggregat (204 PS) zum Einsatz kommt, das 266 Nm entwickelt. Die Systemleistung liegt entsprechend bei stattlichen 230 kW (313 PS). Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist per Allradantrieb laut Herstellerangaben in 5,3 Sekunden möglich, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 160 km/h elektronisch abgeregelt. Das kennt man zum Beispiel auch vom Cupra Born (Test).

Die für den Vortrieb notwendige Energie bezieht der Lexus RZ 450E aus einer 71,4 kWh großen Batterie. Damit ist eine WLTP-Reichweite von 435 Kilometern möglich, wenn man sich für die 18-Zoll-Bereifung entscheidet. Sollen es lieber die 20-Zoll-Felgen sein, steigt der Energieverbrauch an und hinsichtlich der Reichweite ist schon bei 395 Kilometern Schluss.

Wie immer sind Angaben zu Reichweiten bei einem Elektroauto aber eher theoretischer Natur. Denn die tatsächliche Reichweite hängt unter anderem auch von der Außentemperatur und gegebenenfalls zugeschalteter Klimatisierung ab. Auch spielt es eine Rolle, wo man mit dem Stromer unterwegs ist. Wer etwa innerstädtisch eine starke Rekuperation nutzt – beim Lexus RZ 450E lassen sich über Schaltwippen hinter dem Lenkrad vier Stufen zur Energierückgewinnung auswählen – kann die Reichweite deutlich erhöhen.

Insbesondere in der Heck-Ansicht sind beim Lexus RZ 450E SUV-Züge unverkennbar.

Aufladen mit bis zu 150 kW

Für eine Wiederaufladung ist der neue Stromer von Lexus mit einem 11-kW-Bordladegerät ausgestattet. Eine Aufladung per Gleichstrom an einer öffentlichen Schnellladesäule soll von 0 auf 80 Prozent mit bis zu 150 kW in etwa 30 Minuten gelingen. Bei winterlicheren Temperaturen kann beim Aufladen des Fahrzeugs eine Batterieheizung aktiviert werden. Diese nutzt die Heizung der Klimaanlage und schaltet sich beim Gleichstromladen automatisch ein.

Für Sicherheit während der Fahrt sollen im Lexus RZ 450E verschiedene Assistenzsysteme sorgen. Die integrierte Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) kann nicht nur die gewünschte Geschwindigkeit halten, sondern auch ausreichend Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Sehr sinnvoll ist auch der Safe Exit Assist. Er verhindert ein Öffnen der Tür, wenn sich von hinten ein Auto oder auch ein Fahrrad nähert. Wer die Vorzüge eines digitalen Innenspiegels nutzen möchte, kann einen solchen optional erwerben. Im Jaguar I-Pace (Test) konnten wir ein solches Spiegel-System bereits ausprobieren.

Klar ist, dass zum Marktstart noch ein konventionelles Lenkrad mit an Bord des neuen Lexus-SUV sein wird. Ab voraussichtlich 2025 soll es den Stromer optional aber auch mit einem innovativen Yoke-Lenkrad zu kaufen geben. Es erinnert an ein Formel-1-Lenkrad und überträgt die Lenkbefehle nicht mechanisch, sondern elektronisch auf die Räder. Die Lenkung wird damit nicht nur präziser, sondern auch einfacher, weil deutlich weniger am Lenkrad gedreht werden muss.

Das innovative Yoke-Lenkrad ist ab 2025 im Lexus RZ 450E erhältlich.

Was kostet der Lexus RZ 450E?

Ein Preis für den rund 2,1 Tonnen schweren Lexus RZ 450E steht noch nicht fest. Man kann aber davon ausgehen, dass er bei mindestens 60.000 Euro starten wird. Für etwa 60.000 US-Dollar soll der Wagen in den USA erhältlich sein. Auch einen Marktstart in Deutschland hat Lexus bisher noch nicht verraten.